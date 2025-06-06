Гай Ричи снял топовый сериал «Гангстерленд»: что ожидать от второго сезона

На днях завершился первый сезон «Гангстерленда». Это сериал, в котором Гай Ричи напомнил — он всё ещё способен снимать не только проходняки вроде «Источника вечной молодости», но и завораживающие шоу с фирменным стилем. «Гангстерленд» собрал высокие оценки, покорил чарты популярности и стал одним из главных хитов года. Чем он хорош? Как закончился? И, главное, когда выйдет второй сезон?

«Гангстерленд»: главное о сериале

Название: «Гангстерленд» (MobLand).

Режиссёры: Гай Ричи, Энтони Бирн, Лоуренс Гоф.

Актёры: Том Харди, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн и другие.

Жанр: криминал, драма.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Страна: Великобритания, США.

«Гангстерленд»: где смотреть?

Все 10 эпизодов доступны на Paramount+. В Сети уже много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат компании Paramount.

Чем хорош «Гангстерленд»?

Современным Лондоном заправляют две криминальные группировки: Харрисоны и Стивенсоны. Их лидеры бешено ненавидят друг друга и лишь чудом поддерживают мир. Однако их дети внезапно собираются вместе и отрываются в ночном клубе. Ребята дружно общаются и, казалось бы, однажды помирят семьи. Увы, один из парней внезапно пропадает без вести. Последним его видел юноша из враждующей семьи. Этот факт сильно накаляет страсти. Чем дольше длится история, тем яснее становится — кровопролитная война неминуема.

В центре сюжета — решала Гарри в исполнении Тома Харди. Он умный, сильный и чертовски крутой. Если кто и способен остановить бойню, то только он. Жаль, что вокруг решалы сплошные садисты и предатели, которые настойчиво убивают надежду.

Тот самый решала в исполнении Тома Харди Фото: Paramount

История вроде приевшаяся, но секрет в деталях. События в «Гангстерленде» лихо закручены: герои отважно разбираются с одной неприятностью и влипают в две новые, в дело постоянно вступают новые яркие персонажи, напряжение неумолимо растёт, а эпизоды завершаются лихими клиффхэнгерами. Вот почему сериал противопоказано смотреть на ночь. Велик риск, что после первого эпизода вы не остановитесь и включите второй, третий, четвёртый. Оторваться от просмотра слишком сложно.

Главное достоинство — персонажи. Чего стоит герой Тома Харди, который способен выкрутиться из любой передряги, решить страшную проблему одним словом или суровым взглядом. Следить за каждым его ходом дико интересно. Как и за ходами Серафины в исполнении Мандип Диллон или Кевина, воплощенного Пэдди Консидайном (Визерис из «Дома дракона»). Чего уж говорить о Конраде, большом боссе и одновременно психопате. В руках Пирса Броснана этот персонаж пугает и умиляет, кажется стальным и уязвимым.

Пирс Броснан всё ещё хорош Фото: Paramount

У каждого героя своя приятная арка, свой звёздный час. К примеру, Серафина поначалу кажется лишней, однако во время поездки в Амстердам выдаёт такую феерию, что в даму влюбляешься.

Вопросы есть разве что к Мэйв, супруге властного мафиози. Актриса Хелен Миррен блестяще сыграла самого безумного персонажа в сериале, но вот к её мотивации слишком много вопросов, и финальный монолог о природе мало что меняет. От ряда её поступков и их последствий хочется бить ладонью по лицу.

К этой даме много вопросов Фото: Paramount

Безусловно, «Гангстерленд» недотягивает до лучших работ Ричи. В нём нет грации «Джентльменов», изысканности «Большого куша» или авантюризма из «Карты, деньги, два ствола». Чувствуется, что Ричи всего лишь снял несколько эпизодов, выступил исполнительным продюсером и подтянул к работе закадычных друзей вроде Айвана Эткинсона. Но даже этого хватило, чтобы мы получили один из лучших сериалов года.

Чем закончился первый сезон «Гангстерленда»?

Осторожно, впереди спойлеры!

Британские агенты заключают сделку с Ричи, главным врагом нашей банды. В результате оперативники устраивают налёт на логово героев и отправляют Конрада и Мэйв в тюрьму за убийства, которых они не совершали. Всё из-за подброшенного ДНК.

Кевин окончательно понимает, что отец выдохся и бразды правления нужно брать в свои руки. Тем временем Гарри выясняет, что кротом в семье была юрист О’Хара. С помощью многоходовки, в ходе которой до последнего непонятно, на чьей стороне О’Хара, Гарри ликвидирует Ричи и его людей. Предательница-юрист тоже получает пулю в лоб.

Казалось бы, все проблемы решены. Ещё и Конрада с Мэйв можно вытащить из тюрьмы, ведь Гарри добыл доказательства их невиновности. Однако в финале Гарри встречается с Кэт Макалистер. Эта влиятельная дама дважды оказала героям услугу и, по сути, организовала им выгодную сделку с мексиканцами. Макалистер требует, чтобы Гарри переметнулся на её сторону, потопил прежних хозяев и сказочно разбогател. В ответ герой посылает Кэт к чёрту. Такой финал намекает, что скоро начнётся новая война, ещё страшнее прошлой.

Новые лидеры семейства Фото: Paramount

Перед титрами показывают, что Мэйв и Конрад помирились и процветают в тюрьме. А Гарри ссорится с женой и в страстях пропускает от неё ножом в грудь. Решала, безусловно, выживет, а супруга наверняка его полюбит. Похоже, нанеся тот самый удар, она поняла: Гарри нельзя потерять.

О чём будет второй сезон?

Финал сезона намекает на развитие двух основных арок. Первая — борьба за власть внутри семейства Харрингтонов. Кевин выиграл войну и закрепился на позиции лидера, но Конрад и Мэйв скоро выйдут из тюрьмы и, без сомнений, захотят вернуть власть. Так что ждём ссоры, скандалы и убийства.

Вторая арка — война с Кэт Макалистер. Неизвестно, чем именно занимается эта дама и почему все её боятся. Однако тот факт, что один её звонок превратил враждующих Харрингтонов и мексиканцев в партнёров, впечатляет. Очевидно, она окажется противником в разы опаснее Ричи.

Конечно же, сценаристы не забудут о сложных отношениях Гарри с женой, романе его дочери с Эдди, амбициозных планах Серафины и прочем.

Эта парочка ещё вернётся Фото: Paramount

Когда ждать второй сезон?

Компания Paramount довольна рейтингом сериала и, вероятно, скоро официально анонсирует продолжение. Тем более Том Харди уже проговорился, что второй сезон «точно в планах».

Съёмки «Гангстерленда» начались в ноябре 2024-го. Получается, команда уложилась всего в полгода. Если Гай Ричи и его напарники сохранят темп, продолжение может выйти уже весной-летом 2026 года.