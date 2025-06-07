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Балерина 2025: отзыв, обзор, впечатления, Киану Ривз, Ана де Армас, сюжет, где смотреть

Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Слава Петров
«Балерина» 2025: отзыв, обзор
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Актриса показала себя просто великолепно.

Джон Уик мёртв, но франшиза о нём по-прежнему процветает. Уже анонсированы аниме-приквел о самой Бабе-яге, сериал-продолжение о борьбе за власть в Правлении кланов и сольный фильм о слепом убийце Кейне. А 5 июня в прокат вышла «Балерина», безбашенный боевик о танцовщице из клана «Руска Рома». Каким получился фильм о героине Аны де Армас?

«Балерина»: главное о фильме

Название: «Балерина» (Ballerina).
Режиссёр: Лен Уайзман.
Актёры: Ана де Армас, Киану Ривз, Норман Ридус и другие.
Дата выхода: 5 июня 2025 года.
Жанр: боевик.
Страна: США, Венгрия.

«Балерина»: где смотреть?

5 июня «Балерина» официально вышла в российский прокат. В цифре фильм появится ориентировочно в августе.

Видео размещено на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат компании Lionsgate.

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Балерина не хуже Бабы-яги

У «Балерины» шаблонная завязка, как и вообще весь сюжет. Юная Ева мирно живёт с отцом и верит в светлое будущее, но однажды на её дом нападают сектанты. Они убивают папу, да и сама героиня выживает лишь чудом. А вскоре попадает в «Руска Рому», клан из балерин-убийц. Ева тренируется, познаёт преимущества женской ловкости, выполняет первые контракты и со временем понимает: время для мести пришло.

История — слабое место фильма. Оригинальности нет, а мифология мира, где существует Правление кланов, никак не раскрывается. Вместо чего-либо интересного в «Балерине» — сплошные штампы о мести и родственниках, которых герои волшебным образом забыли. Единственные части сценария, за которыми приятно следить, связаны с фансервисом. Сами догадываетесь, что имя Киану Ривза на афише не просто так.

Ана де Армас оставляет только трупы

Ана де Армас оставляет только трупы

Фото: Lionsgate

Впрочем, «Джон Уик» тоже не блистал сюжетом, и лучшие моменты — например, сведения о Правлении кланов — раскрывал с удивительной жадностью. Режиссёр понимал это, поэтому предысторию раскрыл в завязке, а затем попросту выкинул сценарий. И правильно сделал, ведь в кино пойдут ради экшена. Его тут, к счастью, хватает.

Правильный синопсис «Балерины» звучит так: неповторимая Ана де Армас два часа красиво, жестоко или возмутительно грязно убивает людей. Она хватает гранаты и запихивает их сектантам в глотки. Берёт катану и стильным, чертовски атмосферным лонгшотом рубит толпу. Превращает в смертельное оружие всё, что попадётся под руку — от кухонных тарелок до заточенных коньков.

Когда кажется, что креативных способов убить не осталось, постановщик несогласно мотает головой и устраивает дуэль на огнемётах. А затем — на огнемётах и водонапорных трубах. И так — до бесконечности. Всё это — с хлёсткими ударами, грациозными движениями и съёмками, где актёр не боится сложной хореографии и не полагается на монтажные склейки.

С огнемётом в руках

С огнемётом в руках

Фото: Lionsgate

Экшен в «Балерине» постоянно удивляет, причём не только изобретательностью. Он ещё и стартует неожиданно. Помните, как Джон Уик в каждом фильме заходил в арсенал, пафосно выбирал оружие и шёл за головами? В новинке есть похожая сцена, однако она внезапно прерывается и перетекает в бойню, где из экипировки у Аны де Армас —только гранаты. А вот эпизод, где героиня выполняет задание, спокойно садится в машину и едет в закат. Вот только в её тачку неожиданно врезаются, и экшен начинается по новой. «Балерина» часто удивляет, подкидывая баталии там, где на них не рассчитываешь.

Сердцем этой феерии становится Ана де Армас. В «Не время умирать» и «Без ответа» актриса уже доказывала, что хороша в боевиках, но именно в «Балерине» её потенциал раскрылся в полной мере. Армас роскошно двигается, круто выглядит с оружием в руках, дерётся со страстью и убедительно размахивает ногами, пропускает удары, страдает. Она определённо достойна того, чтобы стать будущим франшизы.

Также в кадр заглядывают Киану Ривз и Норман Ридус. У каждого боевые сцены и пара драматичных сцен, однако чувствуется, что оба актёра немолоды и в плане грации сильно уступают Ане де Армас. Именно эта дама — фундамент фильма и главная причина идти на сеанс. И именно она возводит «Балерину» на второе место в списке лучших произведений по франшизе, сразу за «Джоном Уиком 4».

Балерина

Балерина

Фото: Lionsgate

«Балерина»: стоит ли смотреть?

«Балерина» — роскошный боевик, который фанатам жанра не стоит пропускать. В нём изобретательные убийства, отменная постановка и выдающаяся Ана де Армас. Это достаточно веские причины для похода в кино.

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Оценка «Балерины» — 8 из 10

Понравилось

  • Феноменальная Ана де Армас
  • Изобретательный экшен
  • Грамотный фансервис.

Не понравилось

  • Сюжет построен на штампах.
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