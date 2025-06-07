Абсолютно всё, что нужно знать про Atomic Heart 2

Создатели Atomic Heart не стали откладывать продолжение своего хита в долгий ящик и представили публике вторую часть. Мы собрали всю известную информацию о сиквеле и расскажем сейчас всё, что известно о дальнейшей истории Сергея Нечаева.

Atomic Heart 2: информация об игре

Название: Atomic Heart 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Mundfish

Издатель: Mundfish

Дата выхода: не раньше 2027 года

Жанр: RPG-шутер

Перевод: русская озвучка. : ПК, PS5, Xbox Series: Mundfish: Mundfish: не раньше 2027 года: RPG-шутер: русская озвучка.

Трейлер Atomic Heart 2

О чём Atomic Heart 2: сеттинг, геймплей, новый жанр

События продолжения развернутся за пределами Предприятия 3826 и Советского Союза, теперь игрокам предстоит повидать и другие страны ретрофутуристической вселенной. Вот как анонс прокомментировал Роберт Багратуни, автор Atomic Heart и учредитель студии Mundfish.

С момента выхода оригинальной Atomic Heart мы были потрясены неизменной поддержкой и энтузиазмом наших игроков. Когда мы только начали создавать вселенную Atomic, мы и представить не могли, с какой невероятной страстью на это откликнется аудитория.

Atomic Heart 2 Фото: Mundfish

Разработчики обещают возвращение старых персонажей и появление новых, которые помогут раскрыть история и мир с новой стороны. При этом в детали Mundfish не уходит, даже напрямую не упоминая Нечаева, хотя в трейлере он постоянно мелькает на экране.

Геймплейно в Atomic Heart 2 ожидается значительное расширение ролевых элементов: сами разработчики называют сиквел « ролевым шутером », поскольку у игроков будут обширный арсенал вооружения и переосмысленная боевая система с параллельным использованием перчатки и разных видов оружия.

Открытый мир останется приоритетом команды, но обещают сделать подход к выполнению заданий открытым — когда достигнуть цели можно несколькими способами. Судя по трейлеру, в этом также будут помогать всевозможные гаджеты и примочки главного героя.

Atomic Heart 2 Фото: Mundfish

Игра создаётся на Unreal Engine 5 и сейчас находится в активной стадии разработки, однако релиз состоится только «через несколько лет» — так что раньше 2027 года сиквел точно не появится.

Скриншоты Atomic Heart 2

Вселенная Atomic: The Cube

Вместе с Atomic Heart 2 разработчики объявили о запуске «Вселенной Atomic». Это лейбл для всех проектов по миру Atomic Heart, первым из которых станет мультиплеерный шутер The Cube.

События игры разворачиваются на гигантском и постоянно меняющемся кубе, благодаря чему разработчики рассчитывают наполнить каждый мультиплеерный забег уникальными ситуациями — сражениями, заданиями и секретами, а также нетривиальным сочетанием биомов.

Создатели обещают постоянную прогрессию, где даже при неудачах ваш персонаж получит какие-то бонусы для дальнейшей игры, а общая идея — поощрить индивидуальный стиль каждого. При этом напрямую об этом не говорят, но, похоже, The Cube — это эвакуационный шутер (ARC Raider, Escape from Tarkov, Marathon), просто со своими особенностями и идеями.

По мифологии шутера в мире неожиданно появляется левитирующий Куб, который сосредоточил вокруг себя всевозможные опасные аномалии, а для спасения человечества надо добраться до центра управления структурой, обнаружив уравнение в основе его фундамента.

Расшифровка этого уравнения может спасти человечество, а провал — обречь его на вымирание.

Судя по всему, The Cube можно ожидать к выходу раньше, чем Atomic Heart 2.

Вдобавок в рамках вселенной Atomic готовят сериал для «Кинопоиска».