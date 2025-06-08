Что они сотворили с Elden Ring: обзор Nightreign

30 мая студия FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign. Фанатам стоило бы светиться от счастья, но новая игра оказалась, мягко скажем, необычной.

Это больше не атмосферное приключение, где герой изучает завораживающие локации и по 20 раз ходит на одного босса. Это сессионный рогалик с кооперативом, где герои спасаются от сужающейся зоны, ищут редкую экипировку и толпой наваливаются на злющих врагов.

Всё в мире Elden Ring и с боссами из прошлых игр Миядзаки. Звучит как удивительный эксперимент, однако весело ли проходить Nightreign?

Elden Ring Nightreign: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: FromSoftware.

Издатель: Bandai Namco.

Дата выхода: 30 мая 2025 года.

Жанр: соулслайк, рогалик.

Перевод: русские субтитры. Elden Ring Nightreign.: ПК, PS5, Xbox Series: FromSoftware.: Bandai Namco.30 мая 2025 года.: соулслайк, рогалик.: русские субтитры.

Elden Ring Nightreign: как поиграть?

Игра продаётся в России за 2849 рублей (Steam). На консолях можно купить диск примерно за 3000 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Nightreign — это не Elden Ring, но достоинств хватает

За что полюбили Elden Ring? За неторопливое исследование мира, где на каждом углу секреты и неожиданные квесты. За впечатляющих боссов, которые вынуждают терпеть поражения десятки раз подряд. За удивительные сюрпризы, когда ты открываешь непримечательный сундук и внезапно переносишься в дальний угол локации со злющими врагами.

В Nightreign от этих плюсов мало что осталось. Вы в группе из трёх игроков на манер Fortnite высаживаетесь на локации и очень торопитесь. Зона скоро начнёт сужаться, а у вас так много дел. Нужно хорошо прокачаться, перебив побольше боссов, добыть качественную экипировку, увеличить запас хилок и много чего ещё. Поэтому отряд носится от одной точки интереса к другой, как собака с высунутым языком. Всё же скоро зона приведёт к обязательному боссу, который выступит суровым экзаменатором.

Втроём бить этих злодеев не так уж страшно Фото: Bandai Namco

Что будет, если внятно прокачаться не вышло и первый же могучий босс беспощадно вас прикончил? Тогда всё начнётся по новой. Снова высаживаемся на карту, копим «души» для развития и ищем эпический клинок. Прогресс между вылазками толком не переносится, в хаб вы заберёте разве что реликвии со скромными баффами в духе «+1 к физическому урону» и валюту для покупки жестов и этих самых реликвий.

У новой формулы хватает недостатков. К примеру, враги на уровнях меняются, а карта усеяна точками интереса. Жаль, что спустя примерно три часа вы изучите всех мобов и все активности на стартовой локации. Однако самый страшный факт в том, что Nightreign кардинально меняет саму механику похода на боссов. В Elden Ring вы умирали, отряхивались и уже через мгновение снова дрались с эпическим врагом. За условный час вы могли сходить к боссу 20 раз и в итоге выучить его атаки, познать все сюрпризы. Тем временем в Nightreign схватки с финальным боссом локации разделяют полчаса.

Такой подход убивает радость от личного прогресса. Больше не говоришь: «10 минут назад я пропустил эту комбинацию и умер, а теперь ловко от неё увернулся». Разобраться с таймингами в разы сложнее, так что поражения чаще вызывают ярость и обиду. Всё же ради новой попытки придётся долго потеть и надеяться, что очередные полчаса однотипного геймплея не убьют интерес.

Качаемся у благодати Фото: Bandai Namco

Только не подумайте, что Nightreign совсем уж плоха. Нет, в игре достаточно достоинств, они особенно заметны в начале пути. К примеру, собраться в команду с друзьями, подключить голосовой чат и коллективно громить боссов ну очень весело. Здоровенный танк отвлекает врага, ловкая Герцогиня наносит высокий урон, вонзая в спину кинжалы, а лучник Железный Глаз держит дистанцию, осыпает цель стрелами и оживляет раненых. И как же радостно все вопят, когда условный Гладий, главный босс первого уровня, падает замертво. И как сокрушаются, когда жестокий цербер всё же ставит мат. Делить эмоции в играх FromSoftware — нечто особенное.

Да и первые забеги по новым локациям отлично развлекают. Пытаешься понять правила, познаёшь врагов, разбираешься в бесчисленных символах на карте и ищешь идеальный маршрут, чтобы хорошо прокачаться и при этом не умереть.

При этом формулу ещё и квестами разнообразили. Естественно, такими же неочевидными, как и в прочих хитах FromSoftware. Если отыщете на первом уровне старинные часы и принесёте их жрице в хабе, откроете нового героя Герцогиню. Купите для неё раму — и Герцогиня откроет новую локацию с уникальными боссами. Подобного в игре немало.

Ловкая и опасная Герцогиня Фото: Bandai Namco

Проблема в том, что Nightreign всё равно не ощущается большой игрой. Скорее, классической сессионкой, которую можно запустить вечером, провести пару задорных каток и закрыть. Причём в этой сессионке нет крючка, который удержит аудиторию надолго.

Игре не хватает впечатляющего разнообразия билдов, когда восклицаешь: «Ого, выдал Герцогине крутые реликвии и оружие — и она теперь новый человек». Нет поразительного разнообразия боссов. Вы три катки подряд можете бить Стража-голема и Маргита. Да и вообще, почти все враги взяты из Elden Ring и других проектов FromSoftware. Специально для новинки сделали только финальных боссов локаций. Безусловно, приятных, но 90% времени вы будете драться с давно известными мобами.

В итоге рано или поздно Nightreign утомляет и вообще не кажется игрой, в которой можно пропасть на сотни часов, как в базовой Elden Ring. Энтузиазма не добавляет и цена: за простенький souls-рогалик просят лишь чуть меньше денег, чем за грандиозный оригинал. Стоит ли платить 2849 рублей за игру, которая построена на старых ассетах и быстро выдыхается? Скорее нет, чем да.

Битва с драконами весьма хардкорна Фото: Bandai Namco

Elden Ring Nightreign: стоит ли играть?

В Elden Ring Nightreign можно провести пару весёлых вечеров или даже неделю. Но игра построена на формуле «занимайся однотипными активностями, качайся и бей боссов». Такой геймплей быстро выматывает, поэтому перед покупкой подумайте дважды.

Оценка Elden Ring Nightreign — 7 из 10

Понравилось

Побеждать боссов в кооперативе весело

Разбираться в правилах игры интересно.

Не понравилось