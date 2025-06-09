Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Black Ops 7

Самым громким анонсом презентации Xbox Games Showcase стал мистический трейлер новой Call of Duty — Black Ops 7 вопреки цифре в названии станет прямым продолжением Black Ops 2, вернув серию в мир футуристического будущего. Мы собрали всю информацию о шутере, которая сейчас доступна.

Call of Duty Black Ops 7: информация об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Разработчик: Treyarch, Raven.

Издатель: Activision.

Дата выхода: октябрь-ноябрь 2025 года.

Жанр: шутер.

Перевод: русский текст. Call of Duty : Black Ops 7.: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.: Treyarch, Raven.: Activision.: октябрь-ноябрь 2025 года.: шутер.: русский текст.

Трейлер Call of Duty: Black Ops 7

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

О чём будет Call of Duty: Black Ops 7

Седьмая часть продолжит сюжет Black Ops 2 , а главным героем выступит Дэвид Мейсон в исполнении голливудского актёра Майло Вентимильи («Герои», «Это мы»). Сюжет разворачивается в 2035 году на пике «психологических войн», которым уделяли внимание в сюжетах Black Ops 2 и Black Ops 6.

Судя по всему, основным противником истории будет выступать корпорация Guild, которая путём манипуляций и страха рассчитывает контролировать всё человечество. Сюжет, возможно, плавно подведёт к событиям Black Ops 3 (2065 год), где подобные тактики уже стали нормой.

Сюжетную кампанию позволят проходить совместно с друзьями — как это было в World at War и Black Ops 3. Бо́льшими подробностями обещают поделиться до конца лета на полноценной презентации шутера.

Про мультиплеер почти ничего не рассказали, лишь отметив, что поклонников ожидают «новые карты» (ранее ходили слухи, что ожидаются ремейки локаций из мультиплеера Black Ops 2). В режиме «Зомби» продолжат историю вселенной Тёмного эфира в рамках раундовых сражений.

Black Ops 7 Фото: Activision

Хронология Call of Duty: Black Ops

В подсерии Black Ops много прыжков во времени между частями, поэтому легко потеряться, что и в какой части вообще происходило. Вот краткая хронология серии:

World at War (2008) — 1942-1945 годы. Black Ops (2010) — 1961-1968 годы. Black Ops: Cold War (2020) — 1981-1984 годы. Black Ops 2 (2012) — 1986-1969 годы (события прошлого). Black Ops 6 (2024) — 1991 год. Black Ops 2 (2012) — 2025 год (события настоящего). Black Ops 7 (2025) — 2035 год. Black Ops 4 (2018) — 2040-е годы. Black Ops 3 (2015) — 2065 год.

Актёры Black Ops 7