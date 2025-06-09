Всё, что известно о третьем сезоне «Бедные смеются, богатые плачут»

Завершился второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Это мыльная опера о доме, в котором собираются видный бизнесмен, его бывшие жёны, совместные дети, прислуга и множество других персонажей. Все влюбляются и расстаются, скандалят и налаживают отношения — и так по кругу. У шоу бешеная популярность, поэтому продолжения не избежать. Но когда оно выйдет?

«Бедные смеются, богатые плачут»: главное о сериале

Название: «Бедные смеются, богатые плачут».

Режиссёры: Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова.

Актёры: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко и другие.

Дата выхода: 12 мая 2025 года (второй сезон).

Сколько серий: по 16 эпизодов.

Жанр: мелодрама, драма.

Страна: Россия.

«Бедные смеются, богатые плачут»: где смотреть?

Все 16 эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Premier». Права на видео принадлежат Premier.

О чём сериал «Бедные смеются, богатые плачут»?

Однажды олигарх собирает в загородном доме всю семью, в том числе бывших жён и детей. Чтобы такая толпа жила с комфортом, он нанимает дополнительную прислугу. Среди кандидатов на позицию служанки — очаровательная Катя, которая из-за проступков брата прячется от бандитов.

Но какой повод для столь масштабной встречи? Вскоре выясняется, что бизнесмен смертельно болен. Возможно, это правда. Возможно, он просто затеял некую хитрость. Это не так уж и важно, ведь основа сериала — мыльная опера, где все безостановочно влюбляются, закатывают скандалы и преодолевают суровые испытания. К примеру, Катя сначала закручивает роман с сыном олигарха, а затем и вовсе впутывается в любовный треугольник. Нечто подобное происходит со всеми персонажами.

У олигарха большая семья Фото: Premier

Что происходит во втором сезоне «Бедные смеются, богатые плачут»?

Первый сезон оставил большинство конфликтов открытыми. Разве что Женя, вторая супруга олигарха, выбыла из сюжета. По сюжету она психанула и улетела в Майами, но по факту у актрисы Анны Снаткиной просто случились накладки с графиком. Впрочем, её место недолго остаётся вакантным, на смену приходит харизматичная пиарщица с большими амбициями.

В остальном второй сезон продолжает былые арки. Катя попала к бандитам? Ухажёр вытаскивает её из беды, однако всё ещё конкурирует с другим парнем. Елена пошла к врачу? Её мужчина Серж считает, что дело в беременности, и не находит себе места. Олигарх решает начать политическую карьеру? Его ждёт множество неприятностей, которые не решить деньгами.

При этом сценаристы ещё и новые сюжеты запускают. К примеру, ряды горничных пополняет миловидная девица Оксана. У неё не получается наладить контакт со всеми жильцами, зато бывшая супруга бизнесмена Елена становится неожиданной союзницей. С каждым эпизодом все арки лихо закручиваются и приводят к неожиданностям.

Эти герои такие разные и всё равно влюбляются Фото: Premier

Чем закончился второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут»?

Михаил, сын олигарха, весь сезон разбирался в чувствах. У него уже была невеста Даша, но и к горничной Кате он испытывал настоящие чувства. В финале Миша понимает, что именно Катя — его главная любовь. Пара сходится, а горничная сменяет рабочий наряд на эффектное платье. Теперь она не служанка, а девушка важного парня.

Увы, пока Катя наслаждалась жизнью, её брата похитили бандиты. Всё по вине сговорившихся предателей: отвергнутого парня, горничной Марии и руководителя персонала Валерия. После сокрушительных склок Мария решает уволиться, и её примеру следуют многие коллеги. Вот только бандиты узнают об этом и заставляют девушку вернуться на работу. Им нужен свой человек в особняке.

Давно выяснилось, что у олигарха Сергея не было смертельной болезни. Он притворялся умирающим ради карьеры. Его текущая жена Ирина не готова простить обмана, поэтому забирает детей и уезжает к отцу. Пиарщица Жанна пользуется случаем и возобновляет романтические отношения с Сергеем.

Что ещё случилось?

Ольга, средняя дочь олигарха, не справляется с чувствами к водителю Артёму и покидает особняк. Озадаченный Артём теперь возит старшую сестру Оли.

Карина, бывшая жена Сержа, попадает в больницу, рожает и неожиданно сбегает. Ребёнок остаётся на руках Сержа и его текущей избранницы Елены.

Катя Фото: Premier

Когда выйдет третий сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»?

Первый и второй сезоны «Бедные смеются, богатые плачут» стали хитами. Это значит, что продолжение неизбежно выйдет. Дата выхода пока не анонсирована, но прошлые сезоны разделил всего год. Вероятно, команда сохранит темп и выпустит продолжение весной-летом 2026 года.