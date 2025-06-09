Каким будет iPhone 17: дизайн, характеристики и дата выхода

До выхода ещё много времени, но уже есть многие детали смартфона.

До выхода новой линейки iPhone остаётся чуть более трёх месяцев. И чем ближе назначенная дата, тем больше слухов и инсайдов появляется. Сегодня мы собрали всю известную информацию про iPhone 17 на основе доступных сведений на сегодняшний день.

Дизайн и дисплей iPhone 17

Базовый iPhone 17 выйдет самым скучным по сравнению с остальной линейкой. Фактически новый телефон не претерпит в дизайне изменений и будет идентичен iPhone 16. Кнопка «Действие» станет находиться там же. Как и порты USB-C, стереодинамики, камеры и динамический остров.

Снаружи базовый iPhone 17 будет сложно отличить от iPhone 16. Его с таким же успехом можно было назвать iPhone 16S. Единственное, что может измениться в новинке — это размер экрана. По слухам, Apple увеличит размер дисплея iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюйма.

Экран в базовой версии будет оснащён улучшенной OLED-панелью с более высокой яркостью и энергоэффективностью. И да, теперь даже стандартный айфон получит 120-герцовый дисплей.

На фото — iPhone 16. Таким же внешне должен быть и iPhone 17 Фото: Apple

Дизайн и дисплей iPhone 17 Pro

Более дорогие айфоны линейки iPhone 17 Pro изменятся по сравнению с базовым iPhone 17 более серьёзно и получат алюминиевый корпус вместо титанового. Задняя панель будет состоять наполовину из стекла и наполовину — из алюминия для большей прочности. Поклонники iPhone 5 наверняка обрадуются таким изменениям.

Ожидается, что в iPhone 17 Pro будет существенно изменён дизайн задней панели с новым горизонтальным выступом для камер в форме таблетки.

iPhone 17 Pro, скорее всего, получит 6,3-дюймовый OLED-экран LTPO, а iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовый дисплей.

Концепт iPhone 17 Pro от asherdipps Фото: asherdipps

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air придёт на смену iPhone Plus. Смартфон может стать самым тонким и лёгким айфоном из когда-либо выпущенных — его толщина составит от 5,5 до 6,25 мм. Apple может представить его с плоской алюминиевой рамкой, матовым покрытием и очень тонкими рамками.

За тонкость и лёгкость придётся расплачиваться некоторыми функциями. Apple вынуждена заменить лоток для SIM-карты на eSIM во всех регионах. И вместо двух или трёх камер расположить только одну камеру сзади в виде выпуклого модуля.

Если говорить про дисплей, то iPhone 17 Air будет больше, чем стандартный iPhone с 6,6-дюймовым 120-герцовым OLED-дисплеем LTPO.

Еще один концепт линейки iPhone 17 Pro Фото: macrumors

Производительность в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air

iPhone 17 оснастят новым чипом A19, созданным по более продвинутому 3-нанометровому техпроцессу для повышения эффективности при работе с искусственным интеллектом. Базовый «Айфон» получит восемь гигабайт оперативной памяти вместо изначально планируемых 12.

На iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max поставят более мощный процессор A19 Pro с увеличенным объёмом оперативной памяти в 12 гигабайт. А iPhone 17 Air, как и базовый смартфон, получит процессор A19 без приставки Pro, но 12 гигабайт оперативной памяти.

Концепт iPhone 17 Air Фото: macrumors

Камеры в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air

iPhone 17 Air планируют оснастить одной 48-мегапиксельной задней камерой. Несмотря на то что в телефоне планируется только один объектив, Apple улучшит возможности съёмки при помощи ИИ.

Модели iPhone 17 Pro получат все три 48-мегапиксельные камеры (широкоугольную, сверхширокоугольную и телеобъектив) с возможностью снимать видео в формате 8K.

Базовый iPhone 17 планируют оснастить двумя 48-мегапиксельными задними камерами (широкоугольная + сверхширокоугольная) и 24-мегапиксельной фронтальной камерой.

Двойная запись видео будет доступна только на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: это позволит пользователям одновременно записывать видео на переднюю и заднюю камеры.

Цвета iPhone 17

Цвета базового iPhone 17 до сих пор держатся в секрете — известно лишь про один новый оттенок, который должен появиться в линейке iPhone 17 Pro. По слухам, им станет небесно-голубой цвет. Этот же цвет дебютировал в моделях MacBook Air M4, которые Apple выпустила в марте.

Концепт iPhone 17 Pro в небесно-голубом цвете Фото: Majin Bu

Дата выхода линейки iPhone 17

Новая линейка айфонов почти всегда анонсируется в сентябре — если быть точным, это происходит обычно во вторник на второй неделе сентября. С большой долей вероятности Apple покажет новые смартфоны либо 9 сентября, либо 16 сентября 2025 года.

Вот когда были анонсированы последние модели iPhone

iPhone 12 : 13 октября 2020 года

: 13 октября 2020 года iPhone 13 : 14 сентября 2021 года

: 14 сентября 2021 года iPhone 14 : 7 сентября 2022 года

: 7 сентября 2022 года iPhone 15 : 12 сентября 2023 года

: 12 сентября 2023 года iPhone 16: 9 сентября 2024 года

Как правило, предварительные заказы на iPhone открываются спустя три дня после анонса, а телефоны поступают в продажу через неделю. Иногда некоторые модели могут оказаться на прилавках магазинов на пару недель позже других из-за проблем с производством.