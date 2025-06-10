«Конкуренты пока недотягивают»: KEFIR — про FC 25, футсимы и киберспорт в России

В мае в Москве прошёл чемпионат России по интерактивному футболу. В рамках ивента «Чемпионату» удалось пообщаться с Сергеем Kefir Никифоровым — известный киберспортсмен и блогер поделился своими мыслями о текущем состоянии футбольных симуляторов и развитии EA FC 25, а также о состоянии киберспортивной сцены в стране.

— Привет! Какие эмоции в этом году оставил турнир?

— По игре — много красивых голов, очень много комбинаций. Я на таком уровне уже не играю. Смотрю, что ребята делают — это, конечно, космос. Я хоть иногда их называю роботами бездушными, но это реально показатель уровня, того, как они относятся к игре и сколько уже матчей они отыграли в этом сезоне. Наверное, число игр у каждого уже перевалило за несколько тысяч.

— В этом году титульным партнёром чемпионата России стал Сбер. Как считаешь, это может оказаться шагом к развитию киберфутбольной сцены?

— Конечно. Чем больше таких крупных компаний приходит на турнир, тем лучше для ребят, которые отдают этому столько времени и сил — за приставкой, за компьютером. И хотелось бы, чтобы подобных турниров становилось всё больше. Тут только респект.

Прошлогодний победитель Abel в этом году не смог дойти до финала чемпионата России Фото: ФКС России

— Здесь проходит турнир 1х1 среди зрителей. Как тебе подобный формат?

— Я сам, когда начинал играть 15 лет назад и только пробовал себя в этой сфере, сначала заходил на турниры для непрофессионалов, пробивался в киберспорт через такие турниры. Так что они классные, да. Сегодня сыграл с победителем.

— Пару слов о результатах, насколько они удивляют? Есть ли какие-то новые достойные игроки?

— На последних турнирах вижу одни и те же лица — примерно 20-30 человек. Они достойны: сидят часами в игре, знают её «от и до», и у них уже есть опыт участия в таких турнирах. Так что особо результатами не удивлён. Abel, который выиграл два последних чемпионата России, на месте — скорее всего, буду болеть за него.

— Немного про EA Sports FC. Геймеры, не погружённые в игру, говорят, что игра почти не меняется уже много лет. Насколько это близко к правде, остаются ли какие-то старые проблемы?

— Проблемы остаются, с этим ничего не поделать. Например, с соединением: сначала один хост, и у него хороший геймплей, потом он идёт «в гости», коннектится к сопернику, и игра совсем другая. Геймплей разный, в этом есть большая проблема.

В общем плане — игровой процесс всё-таки немного меняется. Я играю каждый год и вижу, что за последние три года она сильно изменилась. По крайней мере, я её сейчас вообще не понимаю, до сих пор не научился играть, ха-ха.

Сейчас игроки ждут релиза новой части — EA Sports FC 26 Фото: ФКС России

— Что больше всего хотелось бы исправить в FC 26?

— Поменьше всяких промокарточек и побольше каких-то активностей внутри игры, режимов, вот этого всего. Всегда хочется больше разнообразия: ивентов, турниров, каких-то соревнований внутри самой игры. Думаю, все это оценят.

— Как бы ты оценил конкуренцию на рынке футбольных симуляторов сейчас? Выходят eFootball от Konami, UFL.

— EA Sports — уже долгие годы монополист в сфере, и компания до сих пор им остаётся. Конкуренты пока недотягивают до уровня FC — и из-за этого в нашей любимой игре почти ничего не меняется.

— Сейчас РФС разрабатывает российский футбольный симулятор. Насколько велики шансы, что этот проект вырастет в достойную игру хотя бы для внутреннего рынка?

— Если станут сотрудничать со мной и спрашивать совета, то шанс точно будет (улыбается).