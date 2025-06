Абсолютно всё, что нужно знать про iOS 26 для iPhone

Для фанатов Apple этот год ожидается самым интересным за последнее время. В линейке смартфонов появится совершенно новая модель, а привычный интерфейс операционной системы iOS изменится. Рассказываем, какой будет iOS 26 (нет, мы не ошиблись) и когда она выйдет.

Почему iOS 26, а не iOS 19

На ежегодной конференции WWDC анонсировали и показали iOS 26 вместо iOS 19. Apple решила поменять с этого года подход к названию систем, чтобы сделать их в едином цифровом обозначении для устранения путаницы среди пользователей и разработчиков. Аналогично названы операционные системы macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Основные изменения — в дизайне

Apple в iOS 26 полностью поменяла дизайн, обновив стиль иконок, меню, приложений, окон и системных настроек, чтобы упростить навигацию и управление. Журналист и инсайдер Марк Гурман назвал изменения самыми масштабными с момента выхода iOS 7.

iOS 26 Фото: Apple

В iOS 26 появятся «стеклянные» эффекты и глянцевый блеск, а элементы меню могут «отражать» свет в зависимости от наклона смартфона. «Стеклянный» эффект проявляется в едва заметных изменениях освещения и в мягком мерцании некоторых элементов интерфейса.

iOS 26 Фото: Apple

Редизайн приложений в стиле visionOS в iOS 26

Apple сосредоточилась на полупрозрачном дизайне иконок с закруглёнными краями. Виджеты, всплывающие окна, переключатели и системные настройки перерисованы практически с нуля. Меню в стандартных приложениях превратится в плавающие «таблетки». Единый стиль интерфейса и иконок получил название Liquid Glass и будет доступен на всех устройствах Apple.

Время на экране блокировки сможет адаптироваться к обоям. Проще говоря, увеличиваться в размере и по ширине, и по высоте в реальном времени.

iOS 26 Фото: Apple

Три режима иконок на выбор. Можно будет установить отображение иконок в обычном режиме, полупрозрачном и тёмном.

iOS 26 Фото: Apple

3D-эффект на экране блокировки. Фотография, снятая в портретном режиме, будет двигаться вместе с iPhone, создавая эффект присутствия.

iOS 26 Фото: Apple

Дизайн приложения «Камера» упрощен. Все прежние функции остались на месте, но их спрятали под свайпами и всплывающим меню.

iOS 26 Фото: Apple

Редизайн затронет и CarPlay — приложение для автомобилей примет вид обновлённого дизайна iOS 26 с закруглёнными иконками. На выбор будет две темы — светлая и тёмная.

CarPlay с iOS 26 Фото: Apple

В приложении «Фотографии» сделали переключение между библиотекой и коллекциями на одной странице. Кроме того, 3D-эффект можно будет наложить на любое сделанное фото.

iOS 26 Фото: Apple

Изменился и браузер Safari. В дизайне браузера теперь преобладает «газетный» жёлтый цвет. Весь интерфейс браузера спрятан под тремя точками.

iOS 26 Фото: Apple

Приложение «Телефон» обрело понятный и удобный дизайн. В верхней части приложения вы сможете увидеть контакты, с которыми чаще всего взаимодействуете.

iOS 26 Фото: Apple

Добавлена функция антиспама. Робот, встроенный в iPhone, сможет сам ответить на звонок, если вас нет на месте. Подобная функция есть во многих мобильных операторах.

iOS 26 Фото: Apple

Появилась функция автопереводчика прямо во время звонка. Перевод будет осуществляться в реальном времени и в текстовом формате. Также в iOS 26 встроили переводчик голоса в реальном времени. Новая функция интегрирована в «Сообщения», FaceTime и «Телефон». Сможет работать без интернета благодаря Apple Intelligence.

В приложение «Сообщения» добавили темы. Проще говоря, обои, которые можно будет поставить на фон или сгенерировать через Apple Intelligence.

iOS 26 Фото: Apple

В iMessage появятся опросы, которые будут предлагаться собеседникам автоматически, исходя из контекста переписки. А входящие сообщения из неизвестных источников смогут автоматически отправляться в антиспам без звука и оповещений.

iOS 26 Фото: Apple

Появится генерация изображения через нейросеть. За это будет отвечать встроенный ChatGPT.

iOS 26 Фото: Apple

Добавится функция автораспознавания ваших частых маршрутов в Apple Maps. Карты смогут автоматически предлагать вам привычные маршруты, а не только самые короткие.

Места, которые вы чаще всего посещали, смогут автоматически сохраняться в Apple Maps. Если вы захотите порекомендовать своим друзьям какой-то ресторан, но забудете его местоположение или название, то сможете вспомнить о месте, зайдя в приложение.

iOS 26 Фото: Apple

В iOS 26 появится новое приложение-сервис — «Игры» или Games. В нём будут отображаться события в играх, которые вы скачали и установили через App Store. В приложение перенесут все фишки из Game Center — те же достижения и испытания.

На каких iPhone выйдет iOS 26

Apple рассказала, что обновиться до iOS 26 смогут обладатели смартфонов, начиная с iPhone 11. То есть владельцы iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max останутся на iOS 18.

Все устройства с iOS 26

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

Когда выйдет iOS 26

iOS 26 будет доступна для всех в сентябре 2025 года. А если быть точным, то, скорее всего, уже после 16 сентября. Бета-версия операционной системы уже доступна для разработчиков — публичная бета для всех желающих стартует в середине июля. Она работает по программе тестов Apple.