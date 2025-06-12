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5 отличий Ведьмака 4 от Ведьмака 3

Чем «Ведьмак 4» будет отличаться от «Ведьмака 3»
Артём Ращупкин
5 отличий «Ведьмака 4» от «Ведьмака 3»
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Недавно CD Projekt RED снова показала игру.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» опередил своё время, став эталоном для многих игр в открытом мире. На неё равнялись и её в приводили в пример, когда речь заходила о качественных заданиях и повествовании. Такие игры выходят очень редко, поэтому продолжения пришлось ждать без малого 10 лет.

Мы уже успели оценить первые кадры «Ведьмака 4» и можем сделать первые выводы, чем четвёртая часть будет отличаться от третьей. Поделимся ими с вами.

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Протагонист «Ведьмака 4» не Геральт

Заменить Геральта на Цири было закономерным и одновременно провокационным решением, если учитывать сильную привязанность фанатов серии к седовласому охотнику на монстров. Но рубить сплеча никто не стал. Ходили даже слухи, что в «Ведьмаке 4» игроки не встретят знакомых персонажей, однако они оказались неправдой. Старые персонажи вернутся, но уже в других ролях и статусах.

«Ведьмак 4»

«Ведьмак 4»

Фото: CD Projekt RED

Так, порядком повзрослевшая и возмужавшая Цирилла предстанет в статусе главной героини серии. Геральт тоже вернется, но в какой роли — не уточняется. Скорее всего, он будет одним из второстепенных персонажей. В «Дикой Охоте» их связь с Цириллой была невероятно сильной, так что вряд ли она оборвётся в четвёртой части. Герои, можно сказать, поменялись местами.

Место действия «Ведьмака 4» то же, но не совсем

Действие «Ведьмака 2: Убийцы королей» происходило в Темерии и её окрестностях. В «Ведьмаке 3: Дикая Охота» масштабы возросли в несколько раз, и игра переехала на большой островной континент.

Местом действия четвёртой части вновь станет знакомый по третьей части континент. Однако, вместо того чтобы возвращать игроков в знакомые места, авторы предложат новые локации, в которых мы ещё не были. Оказывается, в третьей части мы не исследовали и половины местного мира.

«Ведьмак 4»

«Ведьмак 4»

Фото: CD Projekt RED

Получается, «Ведьмак 4» познакомит нас с новыми регионами, однако территориально останется на том же месте, отдав дань уважения прошлой игре. Изменения неизбежны, особенно для серии, которая стремится к инновациям и развитию. Похвально, что CD Projekt RED проходит этот путь плавно и осторожно, чтобы не навлечь на себя гнев фанатов и объяснить всю суть новичкам.

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Графический рост благодаря Unreal Engine 5

Общие черты серии узнаются и в «Ведьмаке 4». Открытый мир, на фоне — впечатляющие горы, а мы сидим верхом на лошади. Впрочем, современный движок Unreal Engine 5 ожидаемо рисует более впечатляющие пейзажи. Окружение выглядит местами даже фотореалистично. Лес и горы ощущаются более массивными. Картинка стала сочнее — и это факт. А персонажи — более объёмными — и это тоже факт.

В трейлере было заметно, как люди более живо реагируют на наши действия. Вот ты задеваешь старика, который несёт ящик с яблоками. Ящик выскальзывает из рук, и яблоки реалистично катятся по земле. Кого-то в это время выкидывают из бара, так как тот перепил. На сцене собравшуюся толпу развлекают артисты, а продавцы в это время пытаются сбыть товар.

Если NPC действительно будут вести себя не закриптовано, то мы получим мир в духе Red Dead Redemption 2 — живущий своей жизнью и подбрасывающий интересные и неожиданные моменты. В «Ведьмаке 3» картинка была хороша, но окружение ведьмака не чувствовалось живым.

«Ведьмак 4»

«Ведьмак 4»

Фото: CD Projekt RED

Новая Школа ведьмаков

После гибели Весемира и ухода ведьмаков из Каэр Морхена крепость Школы Волка была заброшена. Школа фактически перестала существовать как единая организация. Вероятно, Цири станет лидером новообразованной организации, однако под другим названием.

В первом же тизере «Ведьмака 4» разработчики показали медальон, который, как оказалось позже, относится к Школе Рыси, которая была уничтожена ещё до событий саги о Геральте. Разработчикам ничего не мешает, чтобы снова отойти от произведений Сапковского и показать отдельное ответвление, сделав историю не каноничной, а уникальной для игровой вселенной.

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Возможно, ведьмаки из других Школ соберутся вокруг Цири, чтобы построить общий дом. Возможно, одним из наставников новообразованной Школы Рыси станет Геральт, а Йен и Трисс отойдёт роль магов-резидентов Школы. Такое продолжение событий кажется сейчас очевидным.

«Ведьмак 4»

«Ведьмак 4»

Фото: CD Projekt RED

Цири не будет такой мощной, как в третьей игре

Цири предстанет менее мощной, чем была в «Ведьмаке 3», особенно к финалу. Её способность к телепортации будет серьёзно ограничена или даже полностью утрачена. «Больше никаких перемещений в пространстве, как у персонажа из аниме», — говорят разработчики, которые обещают объяснить, почему Цири потеряла свои силы в четвёртой игре.

Тем не менее Цири всё равно будет более быстрой и ловкой, чем Геральт. Девушке собираются дать другой набор скиллов. «Она быстрее, проворнее, чем Геральт», — говорит продюсер «Ведьмака 4» Малгожата Митренга. И намекает, что в этом есть заслуга Геральта.

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