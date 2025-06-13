«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?

13 июня завершился первый сезон «Урока», популярного сериала с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым. «Урок» долго держался на вершинах чартов популярности, вызвал бурные обсуждения и удивил мощными актёрскими работами — причём не только в исполнении звезды «Аноры». Но чем закончился сериал и продолжат ли его?

«Урок»: главное о сериале

Название: «Урок»

Режиссёр: Сергей Филатов.

Актёры: Юра Борисов, Даниил Воробьёв, Ольга Лерман и другие.

Жанр: драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Урок»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

О чём сериал «Урок»?

Герой Юры Борисова — эпатажный рэпер, который выходит на сцену голым, поёт о несусветной глупости и употребляет запрещённые вещества. Однажды после концерта он попадает в аварию, где погибает его девушка Лиза. Ирония в том, что раньше она встречалась с Костей, братом Антона.

После трагедии герой завязывает с музыкой и веществами. Он хочет уехать в Таиланд и начать всё заново, но денег нет. Их мог бы дать брат Костя. Это авторитетный учитель, будущий директор школы и наследник семейных активов. Однако Костя ставит условие: сначала Антон поработает в школе, докажет свою состоятельность — и потом уже получит долю.

Братья Костя и Антон Фото: Okko

Сначала Антон работает для галочки, но со временем видит: ученики сломлены, страдают и скоро уничтожат собственные жизни. Вот парень, который от отчаяния балуется веществами и постепенно погружается во тьму. Вот девочка, что закрутила роман совсем не с тем человеком. А вот талантливый спортсмен, угробивший карьеру и ступивший на преступную тропу. Кто всем им поможет? Только Антон. То есть человек, который сам опустился на дно, познал боль и отчаяние. Он не читает мораль, а указывает на ошибки собственным примером и искренне поддерживает.

Арки подростков и их родителей в основном интересные, в них полно драматичных ситуаций, которые требуют ото всех морального роста и искренности. Чего стоят отношения Сони и её мамы Веры. Поначалу они безостановочно скандалят и не находят общего языка, однако со временем становятся подругами. Потому что мама наконец понимает: она не может постоянно контролировать дочь и притворяться строгим тюремщиком. В её силах лишь поддерживать, сохранять контакт и быть опорой в трудную минуту.

У каждого ученика свои проблемы Фото: Okko

Сердце сериала — отношения братьев Антона и Кости. Последний поначалу кажется практически ангелом. Вот только со временем в его душе обнаруживаются пугающие тьма и надломленность. С каждым эпизодом он всё сильнее жаждет мести и потихоньку сходит с ума. В исполнении Даниила Воробьёва зрелище вышло потрясающим. Это как минимум одна из лучших ролей разнопланового актёра.

Юра Борисов тоже великолепен. Он не всегда находит подходящие слова, путается и запинается, не произносит театральных монологов — в общем, ведёт себя как нормальный человек. В этой реалистичности и заключена сила актёра. Хотя бы ради сложных образов, воплощённых Борисовым и Воробьёвым, сериал стоит посмотреть.

Антон устраивает концерт Фото: Okko

Чем завершился первый сезон «Урока»?

Костя жаждет отомстить брату. За то, что родители любили его сильнее. За то, что в прошлом он увёл Лизу, а затем погубил её в аварии. За то, что Антон узнал: Костя тайно спит со своей ученицей Аней. Это может разрушить отношения, поэтому Костя подговаривает Аню на преступление. Девочка идёт в полицию и говорит, что герой Борисова её изнасиловал.

Антон отправляется в тюрьму, а Аня неистово страдает. Следователи постоянно её допрашивают, учитель физкультуры Вера знает правду, а мама будто наслаждается развернувшейся вокруг дочери драмой. В итоге Аня записывает видео, где признаётся, что Антон её не обижал, а потом глотает много снотворного. Одноклассник Денис лишь чудом успевает её спасти. Заодно он узнаёт об отношениях подруги с Костей и обещает убить мужчину. Во время недавней разборки он как раз нашёл пистолет.

У Антона и Веры намечались отношения Фото: Okko

Скоро Новый год, в школе проходит праздник. Жизнь учеников вроде налаживается. Гена даёт отпор отцу, забирает маму из дома и уходит из банды. Теперь он счастливый преподаватель бокса. Саша находит работу, снимает квартиру и проникается симпатией к Чингизу, который не раз её защитил и выручил. Ринат благодаря поддержке Сони и бабушки всё же стал киберспортсменом. Да и Антон вышел из тюрьмы, его больше не обвиняют в изнасиловании.

Праздник проходит хорошо, однако тут на сцену выходит Костя и произносит речь о годе, который выдался сложным. Внезапно к нему приближается Денис и достаёт пистолет. Он рассказывает всем об отношениях Кости с Аней и угрожает убийством. Казалось бы, учителю стоит помолчать, но он говорит: «Давай, убей меня!» Костя сам устал от тьмы внутри себя.

Между стрелком и Костей встаёт Антон. Он пытается отговорить ребёнка и просит брата, чтобы тот его простил. Всё могло бы завершиться хорошо, однако Денис делает выстрел — и случайно попадает в Антона. В этот момент Костя окончательно сходит с ума, а герой Юры Борисова погибает. Но перед смертью он многому научил подопечных и, кажется, наставил их на истинный путь. Теперь у ребят всё будет хорошо, пусть и цена оказалась слишком высокой.

Антон оказался тем ещё злодеем Фото: Okko

Когда выйдет второй сезон «Урока»?

Второй сезон «Урока» официально не анонсировали. Если быть честным, он и не нужен. Режиссёр закрыл все арки, убил главного героя и при этом сохранил надежду, ведь дети усвоили уроки и достаточно окрепли, чтобы разобраться с жизнью. Продолжать эту историю — только портить её.

Нюанс в том, что «Урок» оказался одним из главных хитов Okko. Рейтинги высокие, оценки достойные, аудитория заинтересована в продолжении. Хватит ли у шоураннеров мужества оставить успешный проект? Сложный вопрос.

У этих ребят всё будет хорошо Фото: Okko

Если сериал всё же продолжится, то расскажет, скорее всего, новую историю с другими персонажами и уж точно без Юры Борисова. При желании сценарист легко оживил бы героя, как когда-то в «Методе» оживили Меглина, однако у Борисова много других дел, да и его ценник вырос. В итоге «Урок» может переключиться на новые город, школу и учеников.

Съёмки первого сезона проходили в 2024-м и заняли менее полугода. Если Okko возьмётся за продолжение и быстро разберётся со сценарием, кастом и графиком съёмок, то продолжение может выйти уже в конце 2026 года.