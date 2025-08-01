Бесплатные коды для игры «Мир танков» в августе 2025 года

Август — время жарких сражений в «Мире танков». Повысить интерес к танковым баталиям помогут бесплатные промокоды, табель-календарь, «Призовая коробка» и другие акции с бесплатными наградами. Сегодня мы расскажем о таких уникальных возможностях в игре. Поторопитесь — некоторые ивенты могут быстро закончиться.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в августе 2025 года)

DAY2025RUSSIA — +50% к серебру за бой на 1 ч;

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

«Мир танков» Фото: «Леста»

Игрокам, которые никогда не запускали «Мир танков», рекомендуем воспользоваться особыми промокодами, которые моментально предоставят множество полезных предметов для аккаунта. Ниже отмечен каждый из них:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 миллионов серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь Фото: «Леста игры»

Каждый месяц в «Мире танков» обновляется табель-календарь — уникальные опция со множеством наград. Для получения каждого приза необходимо сделать следующее:

Посетите табель-календарь. Щёлкните на открытую дату. Запустите игру для сохранения награды на аккаунте.

Важно: для получения доступен один предмет в день. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 мск. Перейти к последующим предметам до сбора текущего не получится, поэтому старайтесь не пропускать дни и последовательно забирайте каждую награду. Обязательно зайдите в игру для сохранения приза на аккаунте.

Награды за август

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали »Сима»;

6 эмблем «Флаг России» и 2D-стиль «Триколор»;

4 контейнера события;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Зов сокола».

«Мир танков» Фото: «Леста»

Кроме табель-календаря, в «Мире танков» часто проводятся дополнительные акции с ценными призами. Одной из таких опций окажется «Призовая коробка». По ссылке пройдите авторизацию на сайте и активируйте кнопку «К подаркам». После получения приза зайдите в игру для сохранения всех предметов.

Сейчас доступны недельный премиум-аккаунт, боевые задачи и купоны на скидку в магазине. А при завершении каждой миссии добавят серебро, боевой опыт и личные резервы. Обратите внимание, что награды могут измениться позднее.

Также прямо сейчас действует акция «Дублонное наследие» — необходимо ежедневно выполнять боевые задачи и собирать дублоны. Чем больше ячеек сейфа откроет игрок, тем больше дублонов он будет получать в текущем и последующих месяцах.