Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening

10 июня вышла Dune: Awakening, амбициозная игра про Атрейдесов, Арракис и колоссальных червей Шаи-Хулудов. Пиковый онлайн превысил 175 тысяч человек, 85% отзывов положительные, аудитория восхищается тем, как разработчики добавили выживалке многослойности. Неужели игра и правда так хороша? Если любите жанр про добычу ресурсов и вселенную Фрэнка Герберта, то очень даже.

Dune: Awakening: главное об игре

Название: Dune: Awakening.

Платформы: ПК (потом на PS5 и Xbox Series).

Разработчик: Funcom.

Издатель: Funcom.

Дата выхода: 10 июня 2025 года.

Жанр: выживалка, ММО.

Перевод: русские субтитры.

Dune: Awakening: как поиграть?

Игра официально продаётся в России за 2990 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Funcom. Права на видео принадлежат Funcom.

Пола Атрейдеса не существует, зато черви на месте

Если читали «Дюну», знаете: война с Императором была наименьшей из забот Пола Атрейдеса. Победа была делом неизбежным, но как потом не стать религиозным символом? Как не породить армию, которая в неудержимом порыве сотрёт половину вселенной? Чтобы отыскать ответы, Пол Атрейдес путешествовал у себя в уме по многочисленным реальностям, сотканным из разных выборов и последствий.

В одной из этих вымышленных реальностей будущий Лисан аль-Гаиб даже не родился. Потому что леди Джессика исполнила долг перед орденом Бене Гессерит и выносила Лето Атрейдесу дочь. Это многое изменило: доктор Юэ не сумел предать хозяев, Харконнены не устроили геноцид кровных врагов, на Арракисе всё ещё идёт война между великими Домами. Но главное изменение в том, что фримены пропали. Кто-то считает, что их перебили сардаукары. Другие уверены, что песчаный народ спрятался. Отыскать фрименов — задача вашего героя из альтернативной саги, где нет места Полу Атрейдесу.

Сюжет посвящён поиску фрименов Фото: Funcom

Интересного сюжета в Dune: Awakening нет. Основные задания либо обучают механикам, либо подкидывают фан-сервис — например, сталкивают с Лето Атрейдесом, вынуждают вставить ладонь в куб агонии или рассказывают о тяжёлой жизни фрименов.

Зато местный мир идеально воплощает вселенную «Дюны» со всеми её особенностями. Злейшим врагом станут не бандиты с клинками, а палящее солнце. Главной потребностью — хотя бы глоток воды. Защитой в бою — тот самый щит Хольцмана, что можно пробить лишь аккуратным плавным ударом. Величайшим ужасом — колоссальные Шаи-Хулуды, которые выскакивают из песка и бросаются в погоню за вами, жалкой букашкой, что вознамерилась пересечь пустыню.

Если читали «Дюну», смотрели экранизации Вильнёва и вообще фанатеете по вселенной Фрэнка Герберта, будете в восторге от Dune: Awakening. Потому что разработчики идеально передали ужасы и очарование Арракиса. В этой пустыне, где ветер гоняет песок, бури превращают обычный день в апокалипсис, а сардаукары по ночам выискивают жертву, действительно хочется выживать. Но учтите: если «Дюна» прошла мимо вас, прохождение заметно растеряет магию.

Преподобная мать проверяет героя на человечность Фото: Funcom

Это обычная выживалка

Если отбросить лирику о великолепном сеттинге и просто взглянуть на игру, она окажется вполне стандартной выживалкой — по крайней мере, в первые 30-40 часов. Для выживания требуются база, запасы воды, крепкая броня, качественное оружие и миллион ресурсов — от руды и стальных слитков до топливных элементов, пряности и особого тонкого песка.

Как всё это добывать? Методы в основном классические. Берём лучерез и рубим залежи с ископаемыми. Закидываем железо в специальный аппарат и получаем слитки. Голыми руками срываем траву или ищем в подземных лабораториях редкие детали для оружия и оборудования. Выкачиваем из врагов кровь и несём её к фильтру.

Добываем ресурсы Фото: Funcom

Важных материалов — сотни. Они постоянно меняются, вынуждают ходить в опасные зоны и со временем порождают приятное чувство прогресса. Вот я бегал по пустыне пешком, а теперь разъезжаю на удобном транспорте. Раньше недолюбливал врагов с щитами Хольцмана, а теперь сам соорудил этот щит. Долго страдал без хорошей пушки, а теперь в инвентаре автомат, дробовик и винтовка.

Ещё и качество жизни постепенно растёт, превращая скромного выживальщика в уверенного покорителя Арракиса. К примеру, необходимость извлекать кровь со временем отпадает. Зачем заниматься этим, если на крыше дома стоят специальные аппараты и собирают влагу? А ещё когда-то головной болью были запасы энергии. Стоило включить на базе лишнюю технику, как цепь замыкалась, и всё вырубалось. Теперь же турбины жадно ловят ветер и обеспечивают территорию электричеством.

Подмечая такой прогресс, хочется восторженно выдохнуть и насладиться проделанной работой. А затем снова закатать рукава, ведь впереди ещё много неоткрытых технологий, пушек, брони и инструментов, которые повышают качество жизни. Временами кажется, что развиваться в Dune: Awakening можно бесконечно — как в компании с друзьями, так и одному. Только за этим делом легко потеряться на сотню часов.

Щит Хольцмана их не спасёт Фото: Funcom

Впрочем, как бы сильно вы ни прокачались, почувствовать себя в безопасности не выйдет. Как иначе, если истинный хозяин Арракиса — Шаи-Хулуд? Этот огромный червь каждый забег по пустыне наполняет паническим ужасом. Он огромный, стремительный и непобедимый.

При встрече с Шаи-Хулудом есть лишь один выбор: бежать или умереть. И лучше бы дотянуть до убежища, потому что смерть в желудке чудовища — трагедия. Если погибнете от врага или бури, можете не расстраиваться. После нокдауна есть шанс подняться, а в худшем случае вы потеряете только валюту и пару вещей из инвентаря. Причём добро можно забрать, если вернуться к телу.

С червём другое дело. Если он съест героя, вы безвозвратно потеряете вообще всё: оружие, броню, транспорт, редкие ресурсы. На поздних стадиях игры — это боль. Всё же каждая высокоуровневая вещица бесценна, на её создание уходит уйма времени. При этом высокие ставки и панический страх потери не раздражают, а добавляют интереса. Они порождают восторг, когда челюсти щёлкнули за спиной, и ты на жалкое мгновение обогнал смерть.

Его величество Шаи-Хулуд Фото: Funcom

До ММО-механик надо ещё добраться

Разработчики уверяли, что Dune: Awakening — именно ММО-выживалка. Они не лукавили, но путь до многопользовательских механик занимает десятки часов. Со временем вы вступите в ряды Атрейдесов или Харконненов и даже подыщете себе гильдию, где кооперируется до 32 игроков. Вместе вы сможете зачищать локации, где мобов особенно много, а также трудиться на общее благо. Если в конкретном цикле ваша фракция обгонит конкурирующую, продвинете выгодный себе закон.

Ещё в хабе фракции можно общаться, торговать, открывать уникальные технологии, получать особые квесты и учиться у лучших наставников. В общем, оказаться под крылом великого Дома необходимо.

В такие лаборатории стоит ходить с напарниками Фото: Funcom

Главное ММО-веселье начинается в эндгейме, когда герою открывают доступ в Глубокую пустыню. Это обособленная зона, где нет законов — либо убей, либо умри. В эту пустыню вы прилетаете практически голым, а затем строите базу, крафтите экипировку и ходите за лучшим лутом на Арракисе. Проблема в том, что за ним охотятся и другие игроки из конкурирующего клана.

Глубокая пустыня объединяет PvE- и PvP-активности, порождает множество курьёзов, вызывает ярость и веселье. При этом проигрывать не так уж страшно, ведь каждый вторник приходит великая буря. Она рушит все постройки и обнуляет прогресс. Не преуспели в этот раз? Ничего, во вторник начнёте по новой.

В Глубокую пустыню можно добраться лишь на орнитоптере Фото: Funcom

Игра не для всех

Добывать ресурсы, прозаически строить базу и охотиться на других игроков — весёлые механики для ценителей жанра и «Дюны» в целом. Но многих игра непременно задушит. Потому что вы потратите десятки часов, чтобы долбить залежи меди, железа и алюминия. Сойдёте с ума, обеспечивая запасы воды. Утомитесь по 10 раз зачищать одно и то же место крушения, потому что только там хранятся необходимые детали. И не факт, что вытерпите требования разработчиков в духе: «Наконец создали хорошее оружие? Скоро понадобится новое».

С бесконечным гриндом нетрудно справиться в компании с друзьями. Вместе вы распределите задачи: кто-то будет запасаться водой, кто-то — собирать алюминий. Но в одиночку Dune: Awakening становится слишком уж душной на поздних стадиях.

Не помогают и серверы. Даже если они не забиты, временами всё равно шокируют пингом. Особенно страшно, когда лаги настигают в бою или, что ещё хуже, во время побега от червя. Всегда есть вероятность, что сервер попросту телепортирует вас в желудок Шаи-Хулуда и лишит добытого добра.

Вот только выживалки — популярный жанр, и многие игроки совсем не против гринда. Особенно когда гриндить нужно в великой вселенной Герберта. Если речь про вас, рискуете надолго пропасть в Dune: Awakening.

Стрельба здесь весьма простая Фото: Funcom

Dune: Awakening: стоит ли играть?

Сердце Dune: Awakening — выживание, причём довольно типичное и зацикленное на гринде. Вот только мир игры великолепен и пропитан атмосферой «Дюны»: Шаи-Хулудами, щитами Хольцмана, фрименами, дистикомбами и Атрейдесами. Людям, которые не против выживать и любят Арракис, такое очень понравится.

Оценка Dune: Awakening — 8 из 10

Понравилось

Огромное количество технологий, ресурсов и механик.

Впечатляющие Шаи-Хулуды.

Арракис прекрасно выглядит.

Приятные ММО-механики.

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