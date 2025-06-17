Третий сезон «Игры в кальмара»: что нужно знать

Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» — самого популярного сериала в истории Netflix. Южнокорейская драма подойдёт к концу спустя четыре года трансляции, но что известно о продолжении?

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).

Режиссёры: Хван Дон-хёк.

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Дата выхода: 27 июня 2025 года (третий сезон).

Сколько серий: шесть эпизодов.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея.

Третий сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон выйдет 27 июня на Netflix с русской озвучкой и субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

О чём сериал «Игра в кальмара»?

Сериал рассказывает о жителях Южной Кореи, которые принимают участие в таинственном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон. Изначально они думают, что принимают участие в самом обычном турнире на выбывание, однако в этом случае всё куда серьёзнее — проигрыш означает мгновенную смерть.

Большинство участников игр — обычные жители Южной Кореи, испытывающие трудности с деньгами. Главным героем выступает Сон Ки Хун, шофёр и игроман, один из 456 участников, который участвует в турнире, чтобы погасить долги перед кредиторами и обеспечить свою дочь Га Ён. Испытания в основном представляют собой различные задания на логику и смекалку, которые так или иначе основаны на корейских традициях.

«Игра в кальмара» Фото: Netflix

В финале первого сезона Сон Ки Хун становится единственным победителем, пройдя цепочку крайне опасных испытаний. После завершения турнира он ставит перед собой цель положить конец кровопролитию.

Чем закончился второй сезон «Игры в кальмара»?

Во втором сезоне разбогатевший на играх Сон Ки Хун нанимает целый отряд наёмников, чтобы вычислить местонахождение острова, где проводятся игры. В какой-то момент ему удаётся связаться с таинственным организатором, и он попадает на очередной выпуск игр на выживание. Там он использует все свои знания, чтобы сохранить жизнь людям, однако всё быстро идёт наперекосяк, и в раундах вновь погибают сотни местных жителей.

Во время игр он знакомится с участником под номером 001 Хван Ин Хо. На самом деле это и есть организатор мероприятия и одновременно брат полицейского Чун Хо, который с отрядом наёмников ищет остров где-то в корейских морях. Судя по всему, он решил познакомиться с главным участником лично без предубеждения с другой стороны. Они быстро становятся друзьями и начинают доверять друг другу, проходя одно опаснейшее испытание за другим.

Сон Ки Хун и Хван Ин Хо Фото: Netflix

В финале второго сезона участники устраивают настоящий бунт, прикинувшись мёртвыми после ночной перепалки. Команда штурмует главное здание игр, убивая людей в масках, как вдруг Хван Ин Хо имитирует свою смерть и предаёт остальных. Самого Сон Ки Хуна ловят и оставляют в живых, отправляя его на финальные этапы игр на выживание.

Что будет в третьем сезоне «Игры в кальмара»?

Предугадать события продолжения просто — Сон Ки Хун отправится в финальный этап игр и попытается остановить их проведение, но в этот раз — уже другими способами. Тем временем наёмники на корабле наверняка поймут, что капитан Пак оказался двойным агентом, и с его «помощью» попытаются обнаружить место проведения игр.

Судя по трейлеру, нас ожидают абсолютно новые испытания — с прыжками через верёвку и рисованием большой фигуры на песке. Автор шоу Хван Дон-хёк отмечает, что потратил много сил на создание достойного финала для его героев, а исполнитель главной роли Ли Джон-джэ очень нервничает в предвкушении реакции зрителей на завершение сериала.

Мы выпустим третий сезон «Игры в кальмара» очень скоро, и я очень нервничаю. Знаю, что многим из вас любопытно, что произойдёт в третьем сезоне, а вот нам куда интереснее, насладитесь ли вы зрелищем. Я очень жду и очень нервничаю.

«Игра в кальмара» Фото: Netflix

После завершения «Игры в кальмара» нас также ждёт американская версия сериала от Дэвида Финчера, создателя «Бойцовского клуба», «Семь» и других триллеров. Проект до сих пор официально не анонсирован, однако инсайдеры и создатель вселенной Хван Дон-хёк подтвердили существование спин-оффа.