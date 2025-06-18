Поговорили о камбэке Симпла, различиях между Электроником и Чоппером, а также оценили шансы фаворитов в борьбе за титул.

«MOUZ и FURIA могут удивить». Аналитик liTTle — про фаворитов мэйджора по CS 2

Пока лучшие команды мира начинали сражения за главный титул по Counter-Strike 2 в рамках BLAST.tv Austin Major 2025, в Москве завершился очередной сезон студенческой лиги НСЛК. Мы наблюдали за первыми шагами молодых талантов с известным экс-игроком и тренером Анатолием liTTle Яшиным — а заодно пообщались о происходящем в Остине.

В интервью «Чемпионату» Литтл вспомнил свой опыт работы с нынешними звёздами уровня Chopper и electronic, оценил форму s1mple после возвращения и рассказал, почему у Falcons и BetBoom Team не вышло показать высокий результат на мэйджоре в США.

— Что касается ивента, на котором мы находимся, НСЛК — насколько студенческая сцена может стать трамплином для профессиональной карьеры в CS 2?

— Это действительно мощный трамплин. Сейчас проходит финал турнира, и многие игроки уже имеют профили на HLTV. Если вуз поддерживает киберспортсменов — даёт бонусы, регалии или даже помогает с сессией — это огромный плюс.

Я сам играл за университетскую сборную по волейболу и знаю, как это работает. Для студентов-киберспортсменов такие условия — идеальный старт: и учёба легче, и перспективы есть. Работаю аналитиком на студенческих лигах уже в пятый или шестой раз — ездил в Ростов-на-Дону и видел, как с каждым годом уровень игроков растёт, а интерес к турнирам увеличивается.

— Кто из участников этого розыгрыша НСЛК вас впечатлил?

— Знаю почти всех этих ребят. Многие уже несколько лет играют на профессиональном уровне. Новых лиц пока не заметил, но посмотрим. Например, REDLINE выступает за Плехановский университет уже лет пять — его сложно назвать новичком.

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Сборная РЭУ им. Плеханова в этот раз осталась второй, уступив команде УУНиТ Фото: ФКС России

— Перейдём к мэйджору. Какой момент можно назвать самым запоминающимся за три этапа турнира?

— Однозначно 18-17 на Inferno, когда Falcons проиграли, несмотря на 5-3 в овертайме. У них было 88% шансов на победу в раунде! Они могли совершить камбэк, как MOUZ (0-2 → 2-2), но не смогли. Этот момент — самое яркое впечатление от турнира.

— Статистика говорит, что в 53 подобных случаях команды побеждали.

— Именно! 88% — это почти гарантия. Такое проиграть — невероятно.

— Как вы оцениваете выступление команд из СНГ?

—Spirit подтвердили ожидания, выйдя в плей-офф. Nemiga тоже показали хороший уровень — надеюсь, их не «разберут» после турнира, как часто бывает.

kHan, например, отлично проявил себя. В Казахстане, кажется, растёт поколение сильных снайперов. А вот 1eer — просто красавчик! Во время матча с Vitality он и apEX эмоционировали, но затем спокойно пожали руки. Внутри игры — жёстко, после — уважение. Это и есть здоровая конкуренция.

— Кто стал для вас сюрпризом, а кто — разочарованием?

— Главное разочарование — NiKo. Он сам признал, что провалил турнир. А вот YEKINDAR — наоборот: он в топ-10 по статистике, хотя до этого в Liquid не всё складывалось. Сейчас же YEKINDAR и Molodoy показывают феноменальную игру.

— А что скажете о FalleN?

— Он отлично адаптировался, передав снайперскую роль и сосредоточившись на капитане. Теперь он свободнее в решениях — и это видно.

34-летний FalleN вновь сыграет в плей-офф мэйджора спустя пять лет после полуфинала IEM Katowice Major 2019 Фото: HLTV

— Как можно оценить возвращение s1mple на топ-уровень и его влияние в FaZe?

— Он стал больше говорить во время раундов. Сейчас он играет в более командную игру, но при этом сохраняет индивидуальный уровень. Видно, что за время отдыха он переосмыслил подход.

— Почему у s1mple не получилось в Falcons?

— Во-первых, karrigan как капитан даёт больше свободы, zonix в falcons такой свободы s1mple не давал, во-вторых, уровень игроков, как мне кажется, у команды FaZe сильнее.

— Что касается Falcons, почему они не оправдали ожиданий и в Остине?

— Во-первых, швейцарская система не прощает ошибок в best-of-1. Во-вторых, NiKo сыграл ниже своих стандартов. Плюс странные решения психолога: менять режим m0NESY перед мэйджором было ошибкой.

— Расскажите об игроках, с которыми вам удалось поработать — electronic, Chopper, w0nderful.

— Electronic — талантливый, но ленивый. Вечные опоздания, отмазки… Зато в игре — настоящий монстр. Chopper — трудяга, тихий и дисциплинированный, отличный игрок. Он из Кургана и в начале пути сидел на самой обычной табуретке, которую иронично называл «киберспортивной», играл со слабым компьютером и высоким пингом.

Разница между Electronic и Chopper — в характерах. Chopper, даже уступив 0–13, спокойно скажет: «Ничего страшного, в следующий раз выиграем». А Денис после каждого проигранного раунда будет кричать и эмоционировать.

Игорь w0nderful — супертрудяга. Он буквально скопировал всё у s1mple: настройки, демки, даже стиль игры. Я тогда сказал ему: «s1mple, конечно, топовый игрок, но для развития нужно анализировать и других профессионалов».

Мало кто подходит к делу так серьёзно, как w0nderful. Он вёл тетрадь, записывал плюсы и минусы своей игры, пересматривал демки, просил меня разбирать с ним его ошибки. Я сказал ему: «Ты будешь играть в топ-1 команде». Он не верил, однако в итоге попал в NAVI.

Все эти ребята хороши, просто каждый по-своему. Кто-то более талантлив, кто-то — более дисциплинирован.

Леонид chopper Вишняков вместе со своей Team Spirit всё ближе во второму титулу мэйджора подряд — но в 1/4 финала команду ждёт грозная MOUZ Фото: HLTV

— Кто из молодых игроков может заявить о себе после мэйджора?

— Все игроки Nemiga. Проблема в том, что сильные команды могут их «разобрать», тогда это будет проблема для белорусской команды.

Вот интересная ситуация с бразильскими игроками: есть таланты, но они разбросаны по разным коллективам, Как будто, если из всех бразильских команд собрать лучших на каждой позиции, получится очень сильная команда.

— Nemiga — это временный успех или начало роста?

— Они уже год показывают стабильность. Заслуга coach’а boX— он выстроил систему. Если состав сохранится, будут прогрессировать.

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— В чём проблема BetBoom Team?

— Неудачный подбор состава. Zorte, например, не адаптировался к CS 2. Снайпер — ключевая роль, и, если он нестабилен, страдает вся команда.

— Кто, по-вашему, заслуживает звания MVP на текущем этапе?

— donk. 3-0 в группе, стабильно высокий уровень — пока он главный кандидат.

— Какие тактические тренды можно отметить после трёх этапов турнира?

— Vitality выделяются гибкостью: они меняют стиль игры от карты к карте. А команды «второго эшелона» теперь лучше готовятся к оппонентам — видно по победам средних команд на пиковых картах команд-лидеров. Хороший пример — Legacy как раз против Vitality, где бразильцы подготовились и одолели фаворитов на их территории.

До старта мэйджора Vitality выиграла шесть топ-турниров подряд — и перед плей-офф остаётся главным фаворитом турнира Фото: HLTV

— Кто сейчас главные фавориты в борьбе за выход в финал?

— Spirit, Vitality, FaZe — они наиболее стабильны. Но MOUZ и FURIA могут удивить. Falcons и Aurora — единственные, кто явно не дотянул и провалился.

— Условные The Mongolz могут им помешать?

— Думаю, да. Они наконец преодолели «проклятие плей-офф», когда они не могли играть против сильнейших команд мира, набравшись опыта.

— Что ждёт мировую и российскую сцену CS 2 после мэйджора?

— Всё зависит от трансферного окна. Например, после прошлого мэйджора переход ropz в FaZe изменил баланс сил среди лидеров. Сейчас Aurora — единственные, кому нужно срочно перестраивать игру.

Что касается нашего региона, он останется сильным. У нас много талантов и тренеров. Пока есть примеры вроде donk и m0NESY, молодёжь будет расти.