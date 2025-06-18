Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2

С 19 по 22 июня в комплексе Moody Center пройдут решающие матчи чемпионата мира по Counter-Strike 2 — BLAST.tv Austin Major 2025. В борьбе за главный трофей сезона остались восемь сильнейших команд, но лишь одна поднимет кубок и заберёт $ 500 000.

В преддверии плей-офф ивента в Остине «Чемпионат» разбирает шансы фаворитов на победу и отмечает тех, кто может им помешать — мэйджор всегда был турниром сюрпризов, где выиграть может кто угодно.

Все (почти) фавориты ещё в деле

Главные претенденты на титул добрались до четвертьфинала практически в полном составе. Провалила турнир лишь Team Falcons с Монеси — после перехода Ильи датский ростер дважды подряд доходил до больших финалов. В Остине же «орлы» с трудом выиграли лишь одну встречу и вылетели ещё во второй стадии.

Фаворитом номер один перед плей-офф остаётся Vitality. Команда ZyWoo до Остина выиграла шесть топ-турниров подряд и находится на пике формы — хотя на самом мэйджоре уже успела уступить скромной Legacy и прервала свою 30-матчевую победную серию. Тем не менее остановить такую машину в best-of-3 должно быть очень сложно.

Российская Team Spirit в США защищает декабрьский титул чемпиона Shanghai Major 2024. С тех пор «драконы» немного растеряли форму и почти полгода жили без побед. Немного уверенности должен был добавить триумф на PGL Astana 2025 (пусть даже там не было главных соперников, Vitality и MOUZ), а безупречные 3-0 на групповой стадии оставляют надежду, что Spirit готова забирать второй мэйджор подряд.

Team Spirit начала турнир с трёх побед — в том числе 2:0 над NAVI Фото: HLTV

Из тройки главных фаворитов слабее всего проявила себя MOUZ. «Мышки» проиграли два матча на старте, а победы над Liquid и Legacy дались европейскому коллективу слишком трудно. Безусловно, время на перезагрузку у команды было — но в 1/4 финала MOUZ ждёт набравшая ход Team Spirit, что означает крайне тяжёлый старт.

Что касается приятных сюрпризов, то на групповом этапе достойно показала себя Natus Vincere. «Рождённые побеждать» почти без шансов уступили Spirit, однако в остальных матчах выглядели очень хорошо — на фоне весенних неудач к фанатам возвращается уверенность, что NAVI ещё могут показать себя в этом составе.

Главная проблема — все четыре фаворита оказались в одной части сетки. Vitality vs Spirit или Vitality vs MOUZ — матчи, достойные финала, но до главного сражения в воскресенье сможет добраться только одна команда. Второй финалист, каким бы он ни был, точно будет для многих сюрпризом.

NAVI проиграла всего один матч, но получила самую сложную сетку Фото: HLTV

Кого ещё ждать в финале

В нижней части сетки основное внимание будет привлечено к FaZe Clan с Александром s1mple Костылевым. Если в начале возвращение легенды CS:GO на про-сцену казалось скорее пиар-акцией, в Остине команда доказала, что способна бороться за титул. По крайней мере, путь до финала сейчас выглядит сравнительно простым.

Само собой, недооценивать The MongolZ тоже не стоит. Азиатская пятёрка проходит в плей-офф мэйджора во второй раз подряд, и это точно не случайность. Возможно, полуфинал главного турнира — следующий большой шаг для команды и всего монгольского региона. И, кажется, пятёрка Techno4K и 910 к нему готова.

В последнем четвертьфинале сойдутся две бразильские команды, FURIA и paiN Gaming. Первая вернула нас в 2019 год, когда в финалах блистал FalleN — теперь он проходит в плей-офф с 3-0 в компании YEKINDAR и molodoy. Вторая менее известна по именам, однако играет очень ярко: 28-летний biguzera, как и FalleN, переживает вторую молодость, глядя на 18-летнего snow.

Состав paiN впервые в истории клуба вышел в плей-офф мэйджора по CS 2 Фото: HLTV

Расписание BLAST.tv Austin Major 2025

Плей-офф мэйджора в США пройдёт по олимпийской системе (проиграл — выбыл). Четвертьфиналы состоятся в четверг и пятницу, полуфиналы — в субботу, гранд-финал — в воскресенье.

19 июня, 22:00. Четвертьфинал, Team Spirit (Россия) — MOUZ (Европа);

— MOUZ (Европа); 20 июня, 2:30. Четвертьфинал, FURIA (Бразилия) — paiN Gaming (Бразилия);

20 июня, 21:00. Четвертьфинал, Natus Vincere (Европа) — Vitality (Европа);

21 июня, 1:30. Четвертьфинал, FaZe Clan (Европа) — The MongolZ (Монголия).

21 июня, 21:00. Полуфинал, NAVI/Vitality — Spirit/MOUZ;

22 июня, 1:30. Полуфинал, FURIA/paiN — FaZe/MongolZ;

22 июня, 22:30. Гранд-финал.

Все матчи, в том числе финал, пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала игр указано по московскому часовому поясу.

Сетка плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2 Фото: m0NESY NEWS

Где смотреть плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025

Официальную трансляцию турнира на русском языке проводит студия FISSURE. Эфир можно бесплатно посмотреть на Twitch, YouTube или в плеере ниже.

Видео доступно на Twitch-канале betboom_cs_a. Права на видео принадлежат FISSURE.

Помимо этого, матчи турнира на своих каналах будут освещать популярные стримеры и аналитики — Дмитрий hooch Богданов, Макс Шадоукек, Deko, Skywhywalker и другие.

Такие комьюнити-касты проходят в неформальной обстановке и могут содержать нецензурную лексику, но, если вам не нравится официальная трансляция, это прекрасная возможность выбрать стрим под настроение.