5 лучших прем-танков 8-го уровня в «Мире танков» — рейтинг 2025 года

В «Мире танков» полно премиумных танков разных уровней, но лишь на единицах из них можно комфортно настреливать урон. Важно, чтобы премиумные танки не только хорошо фармили серебро, но и приносили удовольствие от игрового процесса. Перечислили пять популярных премиумных танков восьмого уровня, которые точно обеспечат вам фан и фарм кредитов.

5. Skoda T 56

Класс техники: тяжёлый танк

тяжёлый танк Нация: Чехословакия

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Skoda T 56 Фото: «Леста игры»

Чешский танк впервые появился в игре ещё в августе 2021 года и за четыре года ничуть не устарел. По огневой мощи это, можно сказать, «десятка» на восьмом уровне. И хотя остальные характеристики танка ничем не выделяются, но орудие затмевает все минусы.

Плюсы танка

Хороший разовый урон в 460.

Два выстрела в барабане: за три секунды может нанести свыше 900 урона.

Защищённая башня — хорошо держит удары, маска орудия крепкая.

Неплохая подвижность и приемлемая динамика для тяжа.

Минусы танка

Слабый корпус — НЛД и борта пробиваются легко.

Долгая перезарядка между выстрелами.

Невысокая скорость поворота башни — можно закрутить в ближнем бою.

Слабая точность на дистанции.

4. BZ-176

Класс техники: тяжёлый танк

тяжёлый танк Нация: Китай

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BZ-176 Фото: «Леста игры»

Самый фановый танк в списке благодаря его чудовищным фугасам. Способен «ополовинить» любой танк восьмого уровня с одного выстрела — стоит только попасть в слабое место.

Плюсы танка

Огромный разовый урон с фугаса — если повезёт, можно снять 800 ХП разом.

Есть ракетный ускоритель — позволяет быстро занимать выгодную позицию.

Хорошо защищённый лоб, непробиваемая башня.

Не требует голдовых снарядов — фугасы и так наносят огромный урон.

Хорошо фармит за счёт огромного урона.

Минусы танка

Долгая перезарядка — если промахнёшься или не добил, ждать придётся долго.

Слабая точность — сложно попадать на дистанции.

Долгое сведение — приходится сближаться.

Уязвимые борта и корма.

Низкая мобильность без ракетного ускорителя.

Фугасы не всегда эффективны, особенно против танков с экранами.

3. Bourrasque

Класс техники: средний танк

средний танк Нация: Франция

Франция Как можно получить: за деньги, периодически появляется в магазине

Bourrasque Фото: «Леста игры»

В сообществе игроков просто — «бориска». Французский средний танк, который по факту является лёгким. Сочетает в себе черты разведчика и снайпера. Выделяется скрытностью, динамикой и огромным разовым уроном, но требует высокого мастерства для эффективного настрела.

Плюсы танка

2 снаряда в барабане: разовый урон в 360 = 720 урона за 2 секунды.

Относительно быстрая перезарядка в барабане.

Хорошая пробиваемость — 190 на базовых снарядах и 240 — на голдовых.

Максимальная скорость в 62 км/ч — один из самых быстрых танков на уровне.

Отличная маскировка и малые габариты — легко прятаться в кустах и за рельефом.

Эффективен на любых картах — и на открытых, и на городских.

Минусы танка

Картонный — пробивается всеми.

Башня не спасает — уязвима для фугасов и крупнокалиберных орудий.

Слабая точность и долгое сведение.

Ошибки караются мгновенной смертью — играть на танке нужно осторожно.

2. СУ-130 ПМ

Класс техники: противотанковая установка

противотанковая установка Нация : СССР

: СССР Как можно получить: только в рамках специальных акций

СУ-130 ПМ Фото: «Леста игры»

Одна из лучших противотанковых установок на восьмом уровне и, возможно, лучшая противотанковая установка за деньги. В этом танке есть всё — убийственная огневая мощь, идеальная маскировка и хорошая подвижность. Нет только брони.

Плюсы танка

Огромный разовый урон в 520 — один из самых высоких среди ПТ-8.

Отличное пробитие — 243 мм на базовых снарядах и 320 мм — на голдовых.

Одна из лучших маскировок на уровне среди одноклассников.

Низкий силуэт.

Разгон до 65 км/ч — может быстро поменять позицию.

Хорошая точность и сведение — можно стрелять на дистанции.

Минусы танка

Полное отсутствие брони — особенно уязвима для фугасов.

Нет башни — лёгкие танки могут без проблем закружить.

Ограниченный обзор — сложно играть без поддержки лёгких танков.

1. ELC EVEN 90

Класс техники: лёгкий танк

лёгкий танк Нация: Франция

Франция Как можно получить: через премиум-магазин, в рамках акций

ELC EVEN 90 Фото: «Леста игры»

Серьёзно, «ёлка» в топе? Да, а что вас смущает? Как-никак, но это один из самых популярных лёгких танков на этом уровне. Эффективен для выполнения личных боевых задач и пассивного света. В умелых руках танк становится настоящей чумой для вражеской команды.

Плюсы танка

Лучшая маскировка среди лёгких танков восьмого уровня.

Остается невидимым даже в 100-150 м от врага.

Один из самых маленьких танков в игре, в него сложно попасть даже в упор.

3 снаряда в магазине: каждый наносит по 220 урона.

Максимальная скорость в 70 км/ч — быстро занимает позиции.

Минусы танка