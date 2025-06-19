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Лучшие прем-танки 8-го уровня в Мире танков 2025: BZ-176, Bourrasque и другие

5 лучших прем-танков 8-го уровня в «Мире танков» — рейтинг 2025 года
Артём Ращупкин
Лучшие прем-танки 8-го уровня в «Мире танков» 2025
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От Skoda T 56 до ELC EVEN 90.

В «Мире танков» полно премиумных танков разных уровней, но лишь на единицах из них можно комфортно настреливать урон. Важно, чтобы премиумные танки не только хорошо фармили серебро, но и приносили удовольствие от игрового процесса. Перечислили пять популярных премиумных танков восьмого уровня, которые точно обеспечат вам фан и фарм кредитов.

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5. Skoda T 56

  • Класс техники: тяжёлый танк
  • Нация: Чехословакия
  • Как можно получить: только в рамках специальных акций
Skoda T 56

Skoda T 56

Фото: «Леста игры»

Чешский танк впервые появился в игре ещё в августе 2021 года и за четыре года ничуть не устарел. По огневой мощи это, можно сказать, «десятка» на восьмом уровне. И хотя остальные характеристики танка ничем не выделяются, но орудие затмевает все минусы.

Плюсы танка

  • Хороший разовый урон в 460.
  • Два выстрела в барабане: за три секунды может нанести свыше 900 урона.
  • Защищённая башня — хорошо держит удары, маска орудия крепкая.
  • Неплохая подвижность и приемлемая динамика для тяжа.

Минусы танка

  • Слабый корпус — НЛД и борта пробиваются легко.
  • Долгая перезарядка между выстрелами.
  • Невысокая скорость поворота башни — можно закрутить в ближнем бою.
  • Слабая точность на дистанции.

4. BZ-176

  • Класс техники: тяжёлый танк
  • Нация: Китай
  • Как можно получить: только в рамках специальных акций
BZ-176

BZ-176

Фото: «Леста игры»

Самый фановый танк в списке благодаря его чудовищным фугасам. Способен «ополовинить» любой танк восьмого уровня с одного выстрела — стоит только попасть в слабое место.

Плюсы танка

  • Огромный разовый урон с фугаса — если повезёт, можно снять 800 ХП разом.
  • Есть ракетный ускоритель — позволяет быстро занимать выгодную позицию.
  • Хорошо защищённый лоб, непробиваемая башня.
  • Не требует голдовых снарядов — фугасы и так наносят огромный урон.
  • Хорошо фармит за счёт огромного урона.

Минусы танка

  • Долгая перезарядка — если промахнёшься или не добил, ждать придётся долго.
  • Слабая точность — сложно попадать на дистанции.
  • Долгое сведение — приходится сближаться.
  • Уязвимые борта и корма.
  • Низкая мобильность без ракетного ускорителя.
  • Фугасы не всегда эффективны, особенно против танков с экранами.

3. Bourrasque

  • Класс техники: средний танк
  • Нация: Франция
  • Как можно получить: за деньги, периодически появляется в магазине
Bourrasque

Bourrasque

Фото: «Леста игры»

В сообществе игроков просто — «бориска». Французский средний танк, который по факту является лёгким. Сочетает в себе черты разведчика и снайпера. Выделяется скрытностью, динамикой и огромным разовым уроном, но требует высокого мастерства для эффективного настрела.

Плюсы танка

  • 2 снаряда в барабане: разовый урон в 360 = 720 урона за 2 секунды.
  • Относительно быстрая перезарядка в барабане.
  • Хорошая пробиваемость — 190 на базовых снарядах и 240 — на голдовых.
  • Максимальная скорость в 62 км/ч — один из самых быстрых танков на уровне.
  • Отличная маскировка и малые габариты — легко прятаться в кустах и за рельефом.
  • Эффективен на любых картах — и на открытых, и на городских.

Минусы танка

  • Картонный — пробивается всеми.
  • Башня не спасает — уязвима для фугасов и крупнокалиберных орудий.
  • Слабая точность и долгое сведение.
  • Ошибки караются мгновенной смертью — играть на танке нужно осторожно.
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2. СУ-130 ПМ

  • Класс техники: противотанковая установка
  • Нация: СССР
  • Как можно получить: только в рамках специальных акций
СУ-130 ПМ

СУ-130 ПМ

Фото: «Леста игры»

Одна из лучших противотанковых установок на восьмом уровне и, возможно, лучшая противотанковая установка за деньги. В этом танке есть всё — убийственная огневая мощь, идеальная маскировка и хорошая подвижность. Нет только брони.

Плюсы танка

  • Огромный разовый урон в 520 — один из самых высоких среди ПТ-8.
  • Отличное пробитие — 243 мм на базовых снарядах и 320 мм — на голдовых.
  • Одна из лучших маскировок на уровне среди одноклассников.
  • Низкий силуэт.
  • Разгон до 65 км/ч — может быстро поменять позицию.
  • Хорошая точность и сведение — можно стрелять на дистанции.

Минусы танка

  • Полное отсутствие брони — особенно уязвима для фугасов.
  • Нет башни — лёгкие танки могут без проблем закружить.
  • Ограниченный обзор — сложно играть без поддержки лёгких танков.

1. ELC EVEN 90

  • Класс техники: лёгкий танк
  • Нация: Франция
  • Как можно получить: через премиум-магазин, в рамках акций
ELC EVEN 90

ELC EVEN 90

Фото: «Леста игры»

Серьёзно, «ёлка» в топе? Да, а что вас смущает? Как-никак, но это один из самых популярных лёгких танков на этом уровне. Эффективен для выполнения личных боевых задач и пассивного света. В умелых руках танк становится настоящей чумой для вражеской команды.

Плюсы танка

  • Лучшая маскировка среди лёгких танков восьмого уровня.
  • Остается невидимым даже в 100-150 м от врага.
  • Один из самых маленьких танков в игре, в него сложно попасть даже в упор.
  • 3 снаряда в магазине: каждый наносит по 220 урона.
  • Максимальная скорость в 70 км/ч — быстро занимает позиции.

Минусы танка

  • Очень слабое орудие в ближнем бою с долгим сведением.
  • Пробивается всеми — любое попадание критично.
  • Часто умирает от фугасов.
  • Без рации и оптики проигрывает в активном свете другим лёгким танкам.
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