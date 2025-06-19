5 лучших прем-танков 8-го уровня в «Мире танков» — рейтинг 2025 года

В «Мире танков» полно премиумных танков разных уровней, но лишь на единицах из них можно комфортно настреливать урон. Важно, чтобы премиумные танки не только хорошо фармили серебро, но и приносили удовольствие от игрового процесса. Перечислили пять популярных премиумных танков восьмого уровня, которые точно обеспечат вам фан и фарм кредитов.
5. Skoda T 56
- Класс техники: тяжёлый танк
- Нация: Чехословакия
- Как можно получить: только в рамках специальных акций
Skoda T 56
Фото: «Леста игры»
Чешский танк впервые появился в игре ещё в августе 2021 года и за четыре года ничуть не устарел. По огневой мощи это, можно сказать, «десятка» на восьмом уровне. И хотя остальные характеристики танка ничем не выделяются, но орудие затмевает все минусы.
Плюсы танка
- Хороший разовый урон в 460.
- Два выстрела в барабане: за три секунды может нанести свыше 900 урона.
- Защищённая башня — хорошо держит удары, маска орудия крепкая.
- Неплохая подвижность и приемлемая динамика для тяжа.
Минусы танка
- Слабый корпус — НЛД и борта пробиваются легко.
- Долгая перезарядка между выстрелами.
- Невысокая скорость поворота башни — можно закрутить в ближнем бою.
- Слабая точность на дистанции.
4. BZ-176
- Класс техники: тяжёлый танк
- Нация: Китай
- Как можно получить: только в рамках специальных акций
BZ-176
Фото: «Леста игры»
Самый фановый танк в списке благодаря его чудовищным фугасам. Способен «ополовинить» любой танк восьмого уровня с одного выстрела — стоит только попасть в слабое место.
Плюсы танка
- Огромный разовый урон с фугаса — если повезёт, можно снять 800 ХП разом.
- Есть ракетный ускоритель — позволяет быстро занимать выгодную позицию.
- Хорошо защищённый лоб, непробиваемая башня.
- Не требует голдовых снарядов — фугасы и так наносят огромный урон.
- Хорошо фармит за счёт огромного урона.
Минусы танка
- Долгая перезарядка — если промахнёшься или не добил, ждать придётся долго.
- Слабая точность — сложно попадать на дистанции.
- Долгое сведение — приходится сближаться.
- Уязвимые борта и корма.
- Низкая мобильность без ракетного ускорителя.
- Фугасы не всегда эффективны, особенно против танков с экранами.
3. Bourrasque
- Класс техники: средний танк
- Нация: Франция
- Как можно получить: за деньги, периодически появляется в магазине
Bourrasque
Фото: «Леста игры»
В сообществе игроков просто — «бориска». Французский средний танк, который по факту является лёгким. Сочетает в себе черты разведчика и снайпера. Выделяется скрытностью, динамикой и огромным разовым уроном, но требует высокого мастерства для эффективного настрела.
Плюсы танка
- 2 снаряда в барабане: разовый урон в 360 = 720 урона за 2 секунды.
- Относительно быстрая перезарядка в барабане.
- Хорошая пробиваемость — 190 на базовых снарядах и 240 — на голдовых.
- Максимальная скорость в 62 км/ч — один из самых быстрых танков на уровне.
- Отличная маскировка и малые габариты — легко прятаться в кустах и за рельефом.
- Эффективен на любых картах — и на открытых, и на городских.
Минусы танка
- Картонный — пробивается всеми.
- Башня не спасает — уязвима для фугасов и крупнокалиберных орудий.
- Слабая точность и долгое сведение.
- Ошибки караются мгновенной смертью — играть на танке нужно осторожно.
2. СУ-130 ПМ
- Класс техники: противотанковая установка
- Нация: СССР
- Как можно получить: только в рамках специальных акций
СУ-130 ПМ
Фото: «Леста игры»
Одна из лучших противотанковых установок на восьмом уровне и, возможно, лучшая противотанковая установка за деньги. В этом танке есть всё — убийственная огневая мощь, идеальная маскировка и хорошая подвижность. Нет только брони.
Плюсы танка
- Огромный разовый урон в 520 — один из самых высоких среди ПТ-8.
- Отличное пробитие — 243 мм на базовых снарядах и 320 мм — на голдовых.
- Одна из лучших маскировок на уровне среди одноклассников.
- Низкий силуэт.
- Разгон до 65 км/ч — может быстро поменять позицию.
- Хорошая точность и сведение — можно стрелять на дистанции.
Минусы танка
- Полное отсутствие брони — особенно уязвима для фугасов.
- Нет башни — лёгкие танки могут без проблем закружить.
- Ограниченный обзор — сложно играть без поддержки лёгких танков.
1. ELC EVEN 90
- Класс техники: лёгкий танк
- Нация: Франция
- Как можно получить: через премиум-магазин, в рамках акций
ELC EVEN 90
Фото: «Леста игры»
Серьёзно, «ёлка» в топе? Да, а что вас смущает? Как-никак, но это один из самых популярных лёгких танков на этом уровне. Эффективен для выполнения личных боевых задач и пассивного света. В умелых руках танк становится настоящей чумой для вражеской команды.
Плюсы танка
- Лучшая маскировка среди лёгких танков восьмого уровня.
- Остается невидимым даже в 100-150 м от врага.
- Один из самых маленьких танков в игре, в него сложно попасть даже в упор.
- 3 снаряда в магазине: каждый наносит по 220 урона.
- Максимальная скорость в 70 км/ч — быстро занимает позиции.
Минусы танка
- Очень слабое орудие в ближнем бою с долгим сведением.
- Пробивается всеми — любое попадание критично.
- Часто умирает от фугасов.
- Без рации и оптики проигрывает в активном свете другим лёгким танкам.