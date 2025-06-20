Четвёртая серия «Фишера: Затмение» — лучшая!

«Фишер: Затмение» продолжает покорять нашего зрителя. Несмотря на спорное начало, в рейтингах популярности сериал на первом месте. И наверняка укрепит позиции, потому что четвёртый эпизод — пока что лучший в сезоне. Там хватает отчаяния, неожиданных поворотов, стрессовых ситуаций и откровенной жести — в общем, всего, за что фанаты любят криминальные триллеры.

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение»

Режиссёр: Александр Цой.

Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Wink. Начиная с 29 мая выходит по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 17 июля.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Без самого Фишера сериал всё равно жуткий

Первые эпизоды «Затмения» вышли интересными, но слишком уж походили на стандартные криминальные шоу вроде «Тайги». В них не хватало того, что некогда сделало «Фишера» популярным — беспросветного мрака. Оказалось, режиссёр просто готовил почву, потому что в четвёртой серии есть всё, что нужно.

Взять начало эпизода, которое точно не стоит смотреть за едой. Превратить труп в улей — это жестоко. Причём оператор не стесняется показывать тело и подкреплять эффект удивлением Бокова. Даже матёрый следователь, который недавно остановил Фишера, в шоке от такой мерзости.

Стоит привыкнуть к ужасам физическим, как режиссёр подкидывает психологические. Сцены с мужчиной в морге и сестрой Райкиной переполнены драмой, напряжением и отчаянием. Отдельные аплодисменты Алёне Долголенко, которая уверенно становится звездой больших сериалов. Недавно она блистала в «Уроке», теперь отменно показывает себя в «Фишере».

Эпизод удивляет и дальше. В нём сюжетные повороты, когда герои попадают в патовую ситуацию, разборки с мэром, который внезапно поворачивается спиной, и сильный клиффхэнгер, что делает неделю ожидания совсем уж невыносимой. Надеюсь, дальше «Затмение» удержит планку.

Сцена в морге очень жуткая Фото: Wink

Что случилось в четвёртой серии «Фишер: Затмение»?

В прошлой серии показали мужчину, который ищет пропавшую родственницу. В начале эпизода её нашли, маньяк превратил рыжую девицу в улей. Выясняется, что мёд так или иначе задействован в прошлых преступлениях. К примеру, ребёнок в первом эпизоде умер именно из-за мёда, разбавленного опиумом.

Супруга молодого следователя Вдовина приобщилась к секте и принесла домой мёд. Вдовин подозревает неладное, сдаёт мёд на анализ, а сам идёт с женой в секту. Он отлучается и исследует здание, вскоре находит жуткую тюрьму, где к стене прикован мужчина. Стоило следователю подойти к паникующей жертве, как дверь за спиной захлопывается.

Боков узнаёт, что в мёде из секты тот же состав, что и в телах жертв. Он идёт в секту, задерживает её лидера и освобождает Вдовина вместе с заключённым. Прикованный мужчина пользуется моментом и убегает в лес.

Боков втирается к сектантам в доверие Фото: Wink

Дела начальника милиции Райкиной плохи. Сначала мэр требует, чтобы она задержала кого-нибудь случайного и выдала за основного подозреваемого. У мэра вот-вот начнутся дебаты, поэтому ей необходим козырь. Райкина отказывается от сделки с совестью и умалчивает, что нашла одного из похищенных детей с помощью криминального авторитета. Этот факт портит дебаты мэра и превращает Райкину в мишень. Сама начальница полиции звонит криминальному авторитету и советует ему покинуть город.

Есть и другая проблема: выясняется, что сестра Райкиной может быть беременна не от любимого мужчины. Всё же её недавно изнасиловали.

Мэр становится врагом Райкиной Фото: Wink

Когда главного сектанта приводят в участок, он говорит, что прикованного мужчину не стоило освобождать. Он зависимый и вообще злодей. Допрос прерывает мэр. Женщина уверяет, что дело сектанта должно перейти на особый контроль, и обещает уволить Райкину.

Отныне Райкина, Боков и Вдовин не имеют права вести расследование против сектантов. Следователи плюют на это ограничение и едут в особняк подозреваемых, чтобы провести обыск. Там они находят многочисленные трупы. Похоже, сектанты либо отравили себя, либо стали жертвой чьей-то мести. Быть может, мужчины, который был прикован в подвале?

Райкина находит мёртвых сектантов Фото: Wink

Ещё одна арка посвящена молодому парню Антону и его рыжей возлюбленной. В начале сезона полиция арестовала мужчину, и его девушка попросила помощи с освобождением у бандита Вити. После этого её никто не видел.

Антон сам выбирается из тюрьмы и ищет даму сердца. Он уверен, что к исчезновению причастен Витя. Сначала бандит избивает парня, но затем нарывается на месть. Антон подкараулил подонка и оглушил его со спины.

Когда выйдет пятый эпизод сериала «Фишер: Затмение»?

Премьера пятой серии состоится 26 июня.