Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»

Зачем в Голливуде экранизируют старые мультфильмы? Ответ очевиден: ради зрителя, который поведётся на громкое имя, побежит в кинотеатр и сделает кассу. Этот зритель с высокой долей вероятности обожжётся и увидит не кино, а коммерческий продукт, где команде нечего сказать.

Многие полагали, что с экранизацией «Как приручить дракона» случится похожая история. Однако на деле фильм оказался трогательным, красивым и со всех сторон замечательным. Смотреть его — одно удовольствие, даже если с сюжетом и персонажами давно знаком.

«Как приручить дракона»: главное о фильме

Название: «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon).

Режиссёр: Дин ДеБлуа.

Актёры: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер и другие.

Дата выхода: 13 июня 2025 года.

Жанр: фэнтези, приключения.

Страна: Великобритания, США.

«Как приручить дракона»: где смотреть?

В мире фильм вышел 13 июня. В России неофициальные показы стартовали 21 июня. В цифре «Как приручить дракона» появится ориентировочно в августе.

На Беззубика можно смотреть вечно

Сюжет наверняка вам известен. На Севере посреди холодных вод живут могучие викинги. У них много бед, а главная из них — драконы. Они постоянно нападают, поджигают дома, воруют скот. Поэтому весь быт викингов построен вокруг одной идеи: каждый ребёнок должен вырасти в воина и убить побольше безжалостных драконов.

Иккинг тоже мечтал рубить чешуйчатые хвосты, но однажды встретил самого страшного дракона из всех. Тот был ранен и беспомощен, однако герой не сумел его добить. Вместо этого назвал дракона Беззубиком и завязал запретную дружбу. А вскоре понял, что драконы не абсолютное зло.

Легендарный момент Фото: DreamWorks

История повторяет оригинал и отличается лишь мелочами. Если в анимации Беззубик закидывал паникующую Астрид на ель, то в кино — на высокую скалу. Сути такие корректировки не меняют, ведь все важные арки на месте и по-прежнему доносят главную мысль: даже два непримиримых врага могут наладить контакт, если отложат копья и попробуют понять друг друга.

Как и в мультфильме, подана идея с драмой, напряжением и обилием душераздирающих сцен. Когда викинги игнорируют мудрую задумку Иккинга, становится до боли грустно. Когда Беззубик попадает в беду, трудно удержаться от слёз. В другие моменты кино подкидывает отличные шутки, приятную романтику и ворох впечатляющих сцен с полётами по красивому миру, эпическими баталиями и звёздным часом у каждого персонажа. Как бы ни менялось отношение к Сморкале, Близнецам и прочим, они непременно зажгут и растопят ваше сердце.

Пожалуй, главное отличие фильма в чуть большей задумчивости. Если оригинал часто бывал ироничным и хулиганским, то экранизация уделяет больше внимания переживаниям Иккинга, его моральным дилеммам.

Экшена в фильма хватает Фото: DreamWorks

С персонажами тоже всё отлично. Иккинг в исполнении Мэйсона Темза органичен в роли хилого и добродушного викинга, который вот-вот изменит мир. Его отец Стоик, сыгранный Джерардом Батлером, — одновременно воплощение мощи и эмоциональной незрелости. В бою он голыми руками завалит любого монстра, но в разговоре с сыном не отыщет нужных слов и почувствует себя неуверенно. Ник Фрост наполнил образ Плеваки зашкаливающими мудростью и харизмой.

Вопросы есть разве что к Астрид. Нико Паркер прилично сыграла воительницу, её героиня тоже крутая и милая. Вот только мультяшная Астрид была особенной и западала в память, а в фильме эта девица слишком уж обыденная и лишена яркой черты. Опять же, особых проблем нет, просто могло быть лучше.

Джерард Батлер невероятен Фото: DreamWorks

В остальном кино великолепное. Оно не раз рассмешит вас, заставит задуматься и гарантированно впечатлит визуалом. Драконы разнообразны и прекрасно детализированы, каждый взгляд Беззубика полон многозначительности и эмоций, арены и щиты здорово разлетаются от огненных выстрелов. Что бы ни показывали в кадре — будь то обычный полёт на крылатом создании или масштабная битва, где один взмах хвоста рушит десяток кораблей — всё выглядит потрясающе.

Единственный повод придраться к картинке снова связан с Астрид. По неведомой причине парик актрисы слишком уж заметен. То ли гримёры не постарались, то ли это сознательное и вместе с тем сомнительное решение.

Какой красивый взгляд Фото: DreamWorks

Почему экранизация вышла такой удачной? Причина проста: над ней трудились люди, которым не всё равно. «Как приручить дракона» — дебют Дина Деблуа в качестве режиссёра. Именно он вместе с Крисом Сандерсом снял оригинальный мультфильм и его продолжения. Самого Сандерса тоже не забыли, он занял место сценариста. Этот дуэт слишком влюблён в произведение, поэтому не мог сделать плохо.

«Как приручить дракона»: стоит ли смотреть?

Да! Автор мультфильма Дин Деблуа блестяще перенёс легендарное произведение в новый формат. «Как приручить дракона» — смешное, трогательное и мудрое кино практически без слабых мест. Сходить на него с семьёй — отличная идея.

Оценка «Как приручить дракона» — 8,5 из 10

Понравилось

Всё ещё потрясающая история.

Фильм выглядит роскошно.

Актёры очень хороши.

Не понравилось