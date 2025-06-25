Как вернуть высокое качество в Twitch: все способы смотреть стримы в 1080p в России

Ночью 24 июня Twitch ограничил качество прямых трансляций для пользователей из России — теперь зрители могут смотреть стримы максимум в 720p, а вариант с 1080p просто недоступен.
Поддержка платформы оправдывает это экономией: после 2022 года компания не зарабатывает на рекламе в РФ, а держать сервера со стримами в высоком качестве «Твичу» невыгодно.
Поскольку мы продолжаем служить нашему сообществу по всему миру, для нас важно, чтобы мы делали это экономически эффективным способом. Стремясь справиться с меняющимися затратами, качество прямых трансляций в России было скорректировано до 720p.
Однако способы обойти ограничения «Твича» всё же есть — и ниже мы расскажем, как вернуть высокое качество видео во время просмотра стримов.
Способ 1: что делать стримерам в России
Почти сразу пользователи заметили, что некоторые трансляции до сих пор доступны в Full HD. Позже выяснилось, что качество снижается на всех каналах, но на одну ступень. Если стример выставлял качество 2K (1440p), оно упало до 1080p, а если 1080p — то, соответственно, до 720p.
Таким образом, прежнее качество доступно на всех каналах, владельцы которых используют новый способ стримить через 2K. Сделать это можно следующим образом:
- Перед трансляцией перейти в настройки OBS Studio.
- Во вкладке «Видео» в обоих полях выставить качество 2560×1440, частота кадров должна составлять 60.
- После этого во вкладке «Трансляция» необходимо включить Enhanced Broadcasting, поставив все три галочки в разделе «Многодорожечное видео».
Настройки стрима для 1440p на Twitch (1080p в России)
Фото: verybet
После этого ваши следующие эфиры на Twitch будут иметь качество 2K. Правда, смотреть ваш стрим в 1440p смогут только пользователи из других стран — но россиянам будет доступно знакомое 1080p.
Настройки стрима для 1440p на Twitch (1080p в России)
Фото: verybet
Этой фишкой уже пользуются некоторые известные стримеры, среди которых Вова Братишкин, Recrent, Алина Рин и так далее. Со временем их будет становиться всё больше — зрителям остаётся лишь надеяться, что их любимые стримеры тоже смогут настроить качество 2K.
Выбор качества на стримах в 2K
Фото: «Чемпионат»
Способ 2: что делать зрителям
Второй вариант предназначен для зрителей. Он очень простой — обходить ограничения Twitch помогает расширение TTV LOL PRO для браузера Google Chrome (также работает в Яндекс Браузере и подобных).
Изначально плагин создавался для борьбы с рекламой на «Твиче», но подходит и для того, чтобы вернуть 1080p. После установки нужно запустить расширение и передвинуть ползунок на Official в самом верху.
Из минусов — у вас может появляться встраиваемая реклама, зато все стримы будут доступны в оригинальном высоком качестве.
Расширение может найти сервер стрима с максимальным качеством
Фото: «Чемпионат»
Ниже ещё несколько полезных фишек, о которых стоит помнить.
- Некоторые стримеры проводят эфиры на нескольких площадках сразу (а теперь таких может стать ещё больше). Если вам важно качество и есть возможность — запустите канал на VK Play или Kick.
- Ограничения касаются только live-стримов. Записи и клипы доступны в 1080p, так что можно смотреть стрим с задержкой в одну-две минуты через «Видеоматериалы».
- Если у вас уже открыта страница со стримом в 1080p, выбор качества не пропадёт до закрытия или обновления вкладки.
Вероятно, в ближайшее время появятся и другие способы обхода, а стримеры будут чаще использовать новый кодек или переходить на другие площадки. Пока же приходится мириться и использовать имеющиеся варианты, чтобы вернуть на Twitch высокое качество.