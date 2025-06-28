Почти два месяца непрерывных баталий за престижный титул и рекордные призовые.

Главный геймерский турнир на $ 70 млн. Всё про Кубок мира по киберспорту

7 июля в Эр-Рияде стартует Esports World Cup 2025 — киберспортивный фестиваль невероятных масштабов, который негласно называют «Олимпиадой для геймеров». В течение семи недель столица Саудовской Аравии примет 25 турниров по популярным играм, более 1000 кибератлетов разыграют более $ 70 млн призовых.

В преддверии Кубка мира по киберспорту «Чемпионат» подготовил для вас краткий путеводитель по турниру, который поможет вам следить за главными событиями EWC и не пропустить самые важные детали крупнейшего ивента сезона.

Дисциплины и расписание Esports World Cup 2025

По сравнению с прошлым годом, программа Esports World Cup выросла до 24 дисциплин. Помимо популярных Dota 2, Counter-Strike 2 и League of Legends, в Эр-Рияде пройдут чемпионаты по шутеру CrossFire, файтингу Fatal Fury: City of the Wolves, автобатлеру Teamfight Tactics и многим другим играм.

На Кубке мира впервые состоятся соревнования по Valorant и шахматам — на EWC выступят лучшие гроссмейстеры мира при поддержке киберспортивных клубов. А по Mobile Legends пройдут сразу два турнира, мужской и женский.

Материалы по теме Российские шахматисты Ян Непомнящий и Владислав Артемьев вышли на Esports World Cup 2025

При этом ряд турниров имеют важнейшее значение в своих дисциплинах. Вот только некоторые:

Dota 2 — один из двух крупнейших турниров сезона наравне с The International;

EA Sports FC 25, Honor of Kings — чемпионат мира по игре;

Overwatch, MLBB, Apex Legends, PUBG Mobile — второй по значимости турнир после ЧМ.

В каждой дисциплине будет разыграно от $ 500 тыс. до $ 3 млн, что станет одним из самых больших призовых в сезоне. Для беднеющего StarCraft II или скромной Tekken 8 это огромный подарок и важнейший ивент в году, пусть даже он не носит статус чемпионата мира.

По сравнению с прошлым годом, число игр увеличилось, при этом из списка пропал Fortnite Фото: EWC Fondation

Параллельно на Esports World Cup 2025 будут идти по четыре-шесть турниров — каждую неделю организаторы планируют проводить три-четыре финала плюс предварительные соревнования.

Даты Дисциплины Неделя 1

(8-13 июля) VALORANT

Fatal Fury: City of the Wolves

Apex Legends

Rennsport

Mobile Legends (уайлд-кард)

Dota 2 (групповой этап) Неделя 2

(14-20 июля) League of Legends

Dota 2

Free Fire

Mobile Legends Women

Honor of Kings (групповой этап)

Overwatch 2 (last chance) Неделя 3

(21-27 июля) Call of Duty: Black Ops 6

Honor of Kings

Starcraft II

Mobile Legends (групповой этап)

PUBG Mobile (первый этап)

Шахматы (last chance) Неделя 4

(28 июля – 3 августа) Overwatch 2

Mobile Legends

PUBG Mobile

Шахматы

EA Sports FC25 (last chance) Неделя 5

(4-10 августа) EA Sports FC25

Rainbow Six Siege

Call of Duty: Warzone

Tekken 8 (last chance) Неделя 6

(11-17 августа) Rocket League

Tekken 8

PUBG

TeamFight Factics

Street Fighter 6 (last chance) Неделя 7

(18-24 августа) Counter-Strike 2

Street Fighter 6

CrossFire

В конце августа в Эр-Рияде также пройдёт Mid-Season Championship по королевской битве The NARAKA: BLADEPOINT, официально не входящей в программу фестиваля.

Все турниры пройдут в комплексе Boulevard Riyadh City, построенном специально для подобных турниров Фото: EWC

Российские игроки и команды на EWC 2025

Уже сейчас на Кубок мира отобрались 63 киберспортсмена из России — больше только у США, Южной Кореи и Китая.

Главное внимание зрителей будет сосредоточено на Esports World Cup 2025 по Dota 2 (8-19 июля), где сыграют сразу шесть российских команд. При этом PARIVISION, Team Spirit и BetBoom Team входят в число главных претендентов на победу.

Также отечественные киберспортсмены способны побороться за титулы в CS 2 (Team Spirit, Virtus.pro, Falcons с Монеси и Kyousuke), в PUBG (Twisted Minds, BetBoom Team) и MLBB (Team Spirit на правах топ-4 мира). В Valorant будет пять наших игроков, которые играют за команды-фавориты из Европы и Азии.

Материалы по теме Россиянин Илья Something Петров вместе с Paper Rex выиграл «Мастерс» по Valorant в Торонто

Помимо этого, чемпион прошлого года Мирон Effect Новиков вновь выступит за Alliance в Apex Legends, в финал шахматного турнира пробились Ян Непомнящий и Владислав Артемьев, а на женском ЧМ по Mobile Legends сыграет российская Rising Rage. За VP в автосимуляторе Rennsport выступит Михаил Стаценко.

Наше представительство может ещё вырасти, если отборы пройдут Virtus.pro в Rainbow Six, игроки в PUBG Mobile или шахматисты через турнир последнего шанса. Теоретические шансы сыграть на EWC остаются у Higem и Strog в Tekken 8.

Одни из фаворитов — Team Spirit по CS2 Фото: EWC

Клубный чемпионат мира

Помимо отдельных турниров по играм, в рамках EWC пройдёт Club Championship — официальный аналог медального зачёта на Олимпиаде, но среди организаций. Клуб, который наберёт больше всего очков во всех играх, заберёт главный приз в размере $ 7 млн.

Главным фаворитом будет местная организация Team Falcons. Арабский клуб представлен в 17 дисциплинах и во многих будет претендовать на первое место. В прошлом году «орлы» выиграли клубный чемпионат с большим отрывом, и вполне вероятно, что им удастся повторить успех на Esports World Cup 2025.

Основными конкурентами Falcons будут Virtus.pro (13 команд), Team Liquid и Twisted Minds (по 12), а также Team Vitality (10). На призовые деньги за топ-24 Club Championship также будут претендовать другие российские клубы.

Призовой фонд Кубка мира вновь станет самым большим в истории киберспорта Фото: EWC

Где смотреть Esports World Cup 2025

Все турниры в рамках Кубка мира на русском языке покажет студия FISSURE — все трансляции можно будет бесплатно посмотреть на Twitch и YouTube. Отдельные дисциплины, например, Mobile Legends и PUBG Mobile, также покажут на площадках «ВКонтакте» и TikTok.

Наблюдать за ходом Esports World Cup также можно будет на «Чемпионате»: мы будем следить за ходом общего зачёта и отдельных турниров, а также публиковать эксклюзивы с участниками турнира и экспертами.