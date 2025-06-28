Главный геймерский турнир на $ 70 млн. Всё про Кубок мира по киберспорту

7 июля в Эр-Рияде стартует Esports World Cup 2025 — киберспортивный фестиваль невероятных масштабов, который негласно называют «Олимпиадой для геймеров». В течение семи недель столица Саудовской Аравии примет 25 турниров по популярным играм, более 1000 кибератлетов разыграют более $ 70 млн призовых.
В преддверии Кубка мира по киберспорту «Чемпионат» подготовил для вас краткий путеводитель по турниру, который поможет вам следить за главными событиями EWC и не пропустить самые важные детали крупнейшего ивента сезона.
Дисциплины и расписание Esports World Cup 2025
По сравнению с прошлым годом, программа Esports World Cup выросла до 24 дисциплин. Помимо популярных Dota 2, Counter-Strike 2 и League of Legends, в Эр-Рияде пройдут чемпионаты по шутеру CrossFire, файтингу Fatal Fury: City of the Wolves, автобатлеру Teamfight Tactics и многим другим играм.
На Кубке мира впервые состоятся соревнования по Valorant и шахматам — на EWC выступят лучшие гроссмейстеры мира при поддержке киберспортивных клубов. А по Mobile Legends пройдут сразу два турнира, мужской и женский.
При этом ряд турниров имеют важнейшее значение в своих дисциплинах. Вот только некоторые:
- Dota 2 — один из двух крупнейших турниров сезона наравне с The International;
- EA Sports FC 25, Honor of Kings — чемпионат мира по игре;
- Overwatch, MLBB, Apex Legends, PUBG Mobile — второй по значимости турнир после ЧМ.
В каждой дисциплине будет разыграно от $ 500 тыс. до $ 3 млн, что станет одним из самых больших призовых в сезоне. Для беднеющего StarCraft II или скромной Tekken 8 это огромный подарок и важнейший ивент в году, пусть даже он не носит статус чемпионата мира.
По сравнению с прошлым годом, число игр увеличилось, при этом из списка пропал Fortnite
Фото: EWC Fondation
Параллельно на Esports World Cup 2025 будут идти по четыре-шесть турниров — каждую неделю организаторы планируют проводить три-четыре финала плюс предварительные соревнования.
|Даты
|Дисциплины
|Неделя 1
(8-13 июля)
|VALORANT
Fatal Fury: City of the Wolves
Apex Legends
Rennsport
Mobile Legends (уайлд-кард)
Dota 2 (групповой этап)
|Неделя 2
(14-20 июля)
|League of Legends
Dota 2
Free Fire
Mobile Legends Women
Honor of Kings (групповой этап)
Overwatch 2 (last chance)
|Неделя 3
(21-27 июля)
|Call of Duty: Black Ops 6
Honor of Kings
Starcraft II
Mobile Legends (групповой этап)
PUBG Mobile (первый этап)
Шахматы (last chance)
|Неделя 4
(28 июля – 3 августа)
|Overwatch 2
Mobile Legends
PUBG Mobile
Шахматы
EA Sports FC25 (last chance)
|Неделя 5
(4-10 августа)
|EA Sports FC25
Rainbow Six Siege
Call of Duty: Warzone
Tekken 8 (last chance)
|Неделя 6
(11-17 августа)
|Rocket League
Tekken 8
PUBG
TeamFight Factics
Street Fighter 6 (last chance)
|Неделя 7
(18-24 августа)
|Counter-Strike 2
Street Fighter 6
CrossFire
В конце августа в Эр-Рияде также пройдёт Mid-Season Championship по королевской битве The NARAKA: BLADEPOINT, официально не входящей в программу фестиваля.
Все турниры пройдут в комплексе Boulevard Riyadh City, построенном специально для подобных турниров
Фото: EWC
Российские игроки и команды на EWC 2025
Уже сейчас на Кубок мира отобрались 63 киберспортсмена из России — больше только у США, Южной Кореи и Китая.
Главное внимание зрителей будет сосредоточено на Esports World Cup 2025 по Dota 2 (8-19 июля), где сыграют сразу шесть российских команд. При этом PARIVISION, Team Spirit и BetBoom Team входят в число главных претендентов на победу.
Также отечественные киберспортсмены способны побороться за титулы в CS 2 (Team Spirit, Virtus.pro, Falcons с Монеси и Kyousuke), в PUBG (Twisted Minds, BetBoom Team) и MLBB (Team Spirit на правах топ-4 мира). В Valorant будет пять наших игроков, которые играют за команды-фавориты из Европы и Азии.
Помимо этого, чемпион прошлого года Мирон Effect Новиков вновь выступит за Alliance в Apex Legends, в финал шахматного турнира пробились Ян Непомнящий и Владислав Артемьев, а на женском ЧМ по Mobile Legends сыграет российская Rising Rage. За VP в автосимуляторе Rennsport выступит Михаил Стаценко.
Наше представительство может ещё вырасти, если отборы пройдут Virtus.pro в Rainbow Six, игроки в PUBG Mobile или шахматисты через турнир последнего шанса. Теоретические шансы сыграть на EWC остаются у Higem и Strog в Tekken 8.
Одни из фаворитов — Team Spirit по CS2
Фото: EWC
Клубный чемпионат мира
Помимо отдельных турниров по играм, в рамках EWC пройдёт Club Championship — официальный аналог медального зачёта на Олимпиаде, но среди организаций. Клуб, который наберёт больше всего очков во всех играх, заберёт главный приз в размере $ 7 млн.
Главным фаворитом будет местная организация Team Falcons. Арабский клуб представлен в 17 дисциплинах и во многих будет претендовать на первое место. В прошлом году «орлы» выиграли клубный чемпионат с большим отрывом, и вполне вероятно, что им удастся повторить успех на Esports World Cup 2025.
Основными конкурентами Falcons будут Virtus.pro (13 команд), Team Liquid и Twisted Minds (по 12), а также Team Vitality (10). На призовые деньги за топ-24 Club Championship также будут претендовать другие российские клубы.
- Virtus.pro — 13 (Dota 2, CS 2, CoD; Warzone, Apex Legends, MLBB, MLBB (ж), Free Fire, SF6, Rennsport, PUBG, Tekken 8, TFT, Starcraft II);
- Team Spirit — 4 (Dota 2, CS 2, MLBB, шахматы);
- Aurora Gaming — 4 (Dota 2, CS 2, MLBB, шахматы);
- BetBoom Team — 2 (Dota 2, PUBG).
Призовой фонд Кубка мира вновь станет самым большим в истории киберспорта
Фото: EWC
Где смотреть Esports World Cup 2025
Все турниры в рамках Кубка мира на русском языке покажет студия FISSURE — все трансляции можно будет бесплатно посмотреть на Twitch и YouTube. Отдельные дисциплины, например, Mobile Legends и PUBG Mobile, также покажут на площадках «ВКонтакте» и TikTok.
- Стримы турнира по Dota 2 (Twitch 1, Twitch 2, YouTube)
- Стримы турнира по Counter-Strike 2 (Twitch 1, Twitch 2, YouTube)
- Стримы турнира по Mobile Legends (Twitch, YouTube, VK, TikTok)
- Стримы других игр (Twitch 1, Twitch 2, YouTube)
Наблюдать за ходом Esports World Cup также можно будет на «Чемпионате»: мы будем следить за ходом общего зачёта и отдельных турниров, а также публиковать эксклюзивы с участниками турнира и экспертами.