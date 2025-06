Главный геймерский турнир на $ 70 млн. Всё про Кубок мира по киберспорту

Неделя 1

(8-13 июля) VALORANT

Fatal Fury: City of the Wolves

Apex Legends

Rennsport

Mobile Legends (уайлд-кард)

Dota 2 (групповой этап)

Неделя 2

(14-20 июля) League of Legends

Dota 2

Free Fire

Mobile Legends Women

Honor of Kings (групповой этап)

Overwatch 2 (last chance)

Неделя 3

(21-27 июля) Call of Duty: Black Ops 6

Honor of Kings

Starcraft II

Mobile Legends (групповой этап)

PUBG Mobile (первый этап)

Шахматы (last chance)

Неделя 4

(28 июля – 3 августа) Overwatch 2

Mobile Legends

PUBG Mobile

Шахматы

EA Sports FC25 (last chance)

Неделя 5

(4-10 августа) EA Sports FC25

Rainbow Six Siege

Call of Duty: Warzone

Tekken 8 (last chance)

Неделя 6

(11-17 августа) Rocket League

Tekken 8

PUBG

TeamFight Factics

Street Fighter 6 (last chance)