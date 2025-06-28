Каким получился финал «Игры в кальмара»

«Игра в кальмара» уже вряд ли нас покинет. Дэвид Финчер работает над спин-оффом, где игроками станут американцы, а режиссёр Хван Дон-хёк задумывается о сериале про рутинную жизнь вербовщика, охранников и прочего персонала. Ходят ли они в бары, водят ли детей в школу?

Франшиза будет развиваться, однако история главного героя Сон Ки-Хуна завершена. Неидеально, но с грустным опустошением и приятным посылом, что даже один достойный человек способен изменить мир. Пожалуй, именно ради концовки сериал стоит досмотреть.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).

Режиссёры: Хван Дон-хёк.

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Дата выхода: 27 июня 2025 года.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея.

Третий сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон уже вышел на Netflix. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Сон Ки-Хун против всех

Многие полюбили «Игру в кальмара» именно за соревнования, где безжалостная изобретательность зашкаливала, кровь лилась рекой, а участники шли на сделку с совестью. В первом сезоне каждая игра была потрясающей и бросала вызов — человечности, способности быть командой или же умению держать голову холодной. Увы, зарубы из третьего сезона эмоции вызывают редко, они слишком банальные.

Вспомните прыжки по стёклам из первого сезона, где одно неверное движение вело к смерти, участники пихали друг друга в спины, каждый шаг вызывал колоссальное напряжение. Это зрелище заставляло безумно нервничать. Теперь сравните классику с финалом нового сезона, где персонажи, о боже, просто толкаются.

Игра начинается Фото: Netflix

Ощущение, что у режиссёра Хван Дон-хёка закончились идеи, поэтому он согласился на сомнительные испытания и пытался выжать из них хоть каплю драмы. Получилось, увы, сомнительно. Герои резко меняют мотивацию, творят откровенные глупости и вонзают ножи в спины, когда это лишено смысла. Такое заставляет разочарованно вздыхать, но в ином случае зрители и вовсе уснули бы.

Выше среднего я оценил бы только прятки, первую игру финального сезона. Там хватает абсурда, однако всё окупают повышенная кровожадность и непрекращающиеся смерти важных персонажей. Две остальные игры — скорее минус, чем плюс. В них полно сомнительных решений, неадекватных персонажей и драмы, которую не создают, а бессовестно выжимают.

Участники выбывают быстро Фото: Netflix

Нюанс в том, что Хван Дон-хёк осознанно сместил акцент с самих игр. Потому что третий сезон «Игры в кальмара» — вообще не про жестоких людей и безумных организаторов. Это повесть о Сон Ки-Хуне, настоящем человеке. Фронтмен затеял игру лишь с одной целью — сломать Ки-Хуна, пробудить в нём тьму, подтолкнуть к предательству своего «я». Всё же сам Фронтмен когда-то был человеком, но потом сдался. Теперь пытается оправдаться и использует 456-го как инструмент для собственного оправдания.

Именно эта арка о борьбе человеческого начала и животного — сердце сезона и всей «Игры в кальмара». Она реализована так трогательно, что к финалу порождает целительное опустошение и показывает: даже один человек с крепким внутренним стержнем способен многое изменить. В том числе сердца Фронтмена и вдумчивого зрителя.

Ки-Хун в депрессии Фото: Netflix

Третий сезон стоит ругать за многое. За персонажей, которые два сезона расставляют чёткие приоритеты, а затем резко и на пустом месте их меняют. За VIP-персон, что походят на карикатурных клоунов с психическим расстройством. За шаблонных злодеев: вместо добивания они вяло смотрят, как выживший ползёт к автомату.

Но точно не за историю Ки-Хуна, завершённую драматичными словами: «Мы не лошади. Мы люди». И не за финал, где постановщик прокладывает мосты к спин-оффу Дэвида Финчера и вводит во франшизу легенду кинематографа. Этого мало, чтобы сделать третий сезон безоговорочно хорошим, однако достаточно для приятного послевкусия.

Третий сезон «Игры в кальмара»: стоит ли смотреть?

В третьем сезоне слишком много слабых мест, но его всё же стоит смотреть. Как минимум ради убедительного финала, где история Сон Ки-Хуна завершается самым трогательным образом. Подвига главного героя хватает, чтобы зритель сказал: «Я не зря потратил время на «Игру в кальмара».

Оценка третьего сезона «Игры в кальмара» — 7 из 10

Понравилось:

игра в прятки;

финал арки Сон Ки-Хуна;

камео в финале сезона.

Не понравилось: