Куда пойдёт Симпл и что ждёт Spirit с NAVI? Главные интриги нового сезона Counter-Strike 2

Неделю назад подошёл к концу чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. Теперь наступает самый важный этап: закладывается фундамент будущей игры — наигрываются новые составы, закрепляются роли, начинается работа со спортивными психологами и так далее.

Особый интерес вызывают команды, в которых произошли или произойдут изменения. Смогут ли эти коллективы построить «дом» заново — покажут ближайшие турниры, а пока мы разбираем главные трансферы перед новым сезоном.

Falcons — перестройка с надеждой

На мэйджоре арабский клуб выступил ниже ожиданий и вылетел, не добравшись даже до третьей стадии, хотя перед турниром претендовал на титул. Само собой, перед летней паузой Team Falcons стала первым претендентом на изменения в ростере.

Состав покинул опытнейший Magisk, а на его место пришёл ещё «зелёный», но крайне перспективный игрок под ником CEMEN_BAKIN. Российского игрока зовут Максим Лукин, ему всего 17 лет — но, по слухам, его трансфер обошёлся организации в $ 2 млн.

Несмотря на талант, есть опасения: kyousuke (новый ник Лукина) ещё ни разу не выступал на топовых турнирах. Пока Максим успел проявить себя только на FACEIT и в академии Spirit. Сработаются ли игроки Falcons? Оправдает ли Kyosyke ожидания? Ответы на эти вопросы мы узнаем совсем скоро — «орлы» дебютируют в обновлённом составе на Intel Extreme Masters Cologne 2025 в конце июля.

Пока главным успехом в карьере kyosyke остаётся скромный Lan Da Lan в Москве Фото: HLTV

Virtus.pro — возвращение легенды

Для «медведей» турнир в Остине сложился лучше, чем для Falcons: команда уверенно прошла до третьей стадии, но заняла лишь 9–11-е место. Игроком с худшим рейтингом команды оказался Fl4MUS, сам Тимур признавался, что ему не хватило решительности. В итоге именно его перевели в запас, и сейчас VP ищет ему новый клуб.

На его место пришёл Perfecto — легендарный игрок, который ранее выступал в Natus Vincere вместе с нынешним капитаном «мишек» electroNic. Вместе Перф и Элек выиграли мэйджор и ещё несколько топ-турниров, а спустя год воссоединились в VP.

Однако есть большой нюанс: Perfecto более полугода находился в инактиве после роспуска Cloud9, и пока неясно, в какой форме Илья Залуцкий подойдёт к топ-турнирам. Сейчас Virtus.pro остро нуждается в стабильности, и тренеру F_1N предстоит серьёзная работа.

Первые результаты этой работы фанаты VP увидят уже в середине июля: обновлённая пятёрка выступит на FISSURE Playground в Белграде.

Пока неясно, сможет ли звёздный дуэт заиграть так же ярко, как раньше Фото: HLTV

FaZe Clan – будущее s1mple?

Самым громким событием весны стала временная аренда Александра s1mple Костылева в FaZe. Просидевший в инактиве Симпл на мэйджоре занял место broky — решение казалось рискованным, что лишь подчеркивало отчаянное стремление команды к немедленным результатам. Кэрриган открыто называл это ходом ва-банк.

После выхода в плей-офф мэйджора пошли слухи о полноценном перехода Симпла в FaZe. Однако сам Костылев заявил, что это «маловероятно», добавив фразу «иногда трудно выбраться из тюрьмы» — вероятно, намекая на контрактные обязательства с NAVI.

Несмотря на хороший результат в Остине, стоит помнить: команда из пяти сильных индивидуальностей, но без истинной сплоченности, всегда испытывает проблемы. Хоть s1mple за счёт индивидуального мастерства помог команде выйти в плей-офф, FaZe уступили первому же серьёзному сопернику.

Теперь европейскому клубу предстоит критическое межсезонье. FaZe нужно понять, стоит ли вкладывать огромные средства в покупку суперзвезды s1mple, вернуть broky или начать перестраивать команду вокруг существующего ядра — и, судя по всему, решение пока не принято.

Усилий одного Симпла в Остине оказалось недостаточно — у Саши отличные перспективы, но касается ли это FaZe Clan? Фото: HLTV

Team Spirit – magixx на грани замены

За последний год «драконы» стали главной русскоязычной командой и одной из сильнейших — во всём мире. Однако статус чемпионов мэйджора в Шанхае и возросшие амбиции в 2025 году удаётся удержать с трудом: на счету Spirit лишь скромные успехи на BLAST Bounty Spring и PGL Astana, а также огромное отставание от Vitality и MOUZ.

Несмотря на дружественную атмосферу и достойные результаты, перед новым сезоном ходят слухи о заменен Team Spirit. По сообщениям инсайдеров, команду может покинуть Борис magixx Воробьёв — а заменит его Иван zweih Гогин из Nemiga. Капитан Chopper изменений не исключает, отмечая, что решение остаётся за гендиректором и тренером.

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Перспективы Team Spirit с их звездными игроками выглядят многообещающими. Молодой состав во главе с невероятным donk, и, возможно, ещё одной восходящей звездой в лице zweih, будет претендовать на победу на каждом топ-турнире. Но получится ли у клуба наладить командную химию, и ограничатся ли изменения единственной заменой (если она вообще будет) — пока сказать очень трудно.

Плей-офф мэйджора, топ-3 мирового рейтинга и два титула — достойный результат, но возросшие аппетиты Team Spirit могут спровоцировать замены Фото: HLTV

Astralis – вновь смена лидера

Ключевым изменением для датского клуба стала замена капитана Каспера cadiaN Мёллера на Расмуса HooXi Нильсена. CadiaN присоединился к Astralis менее года назад с огромными ожиданиями от нового проекта, но так и не смогла добиться стабильных результатов. Последней каплей стала неудача на квалификациях к Остине — когда-то лучший клуб мира пропустил уже пятый мэйджор подряд.

Что касается Хукси, его прошлые успехи (победы на IEM Katowice и IEM Cologne с G2) добавляют статусности, но реакция сообщества неоднозначна: некоторые защищают Расмуса, но другие указывают на его слабую индивидуальную игру и зависимость от мировых талантов в составе.

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Это не просто тактическое изменение — скорее отчаянная попытка остановить падение организации в качестве игры и мировом рейтинге. Постоянные замены одного IGL на другого (сначала device, затем cadiaN, теперь HooXi) указывает на глубинные проблемы, вероятно, связанные с ролями игроков, командной химией или видением руководства организации.

Второе место на PGL Astana 2025 кажется хорошим знаком, указывающим, что замена сыграла — хотя лидеров CS-сцены на турнире не было, о чём тоже стоит помнить. Перспективы Astralis на новый сезон зависят от того, было ли это истинным показателем обновленной формы или случайным результатом. Новая глава Astralis все еще пишется, и, возможно, для истинного возвращения к величию потребуется нечто большее, чем просто смена IGL.

Долгосрочный успех Astralis зависит от того, сможет ли HooXi построить систему, которая замотивирует device поддерживать статус топ-игрока Фото: HLTV

Team Liquid – будущее, окутанное мраком

В начале года к «всадникам» присоединился NertZ, затем клуб взял в аренду siuhy из MOUZ — чтобы освободить место для нового лидера, в запас перевели jks. Но даже после этих перестроек Liquid продолжает показывать неудовлетворительные результаты: всего два выхода в плей-офф за полгода и вылет с мэйджора со счётом 0-3.

В Team Liquid хватает проблем. NAF явно недоволен своей ролью и показывает худшую статистику в карьере, снайпер ultimate далёк от формы, а молодой неопытный тренер DeMars DeRover явно не способен справиться с ситуацией.

Будущее Team Liquid пока весьма туманно. Аналитики ожидают, что клуб попытается усилить ростер в летнее межсезонье и подыскать подходящего тренера — действия менеджмента точно будут иметь определяющее значение во второй половине 2025 года и в дальнейшей перспективе.

Удастся ли Liquid вырасти в коллектив, который сможет навязывать борьбу европейским грандам? Фото: HLTV

Nemiga – новый гранд в СНГ-регионе?

Несмотря на статус аутсайдера на BLAST.tv Austin Major 2025, ростер минского клуба Nemiga Gaming смог удивить фанатов, пробившись в топ-16 мэйджора и переиграв ряд известных команд (FlyQuest, MIBR и HEROIC). Особенно отличился 17-летний талант Иван zweih Гогин, которого называли одним из самых ярких исполнителей турнира.

Сейчас перспективы Nemiga во многом зависят от того, сможет ли скромный клуб удержать своих молодых талантов. Team Spirit якобы интересуется главной звездой zweih, и одна эта потеря может рассыпать все перспективы этого состава — а ведь другие игроки тоже попали под прицел топ-клубов.

Без zweih и других игроков коллективу будет трудно сохранить и развивать командную химию. Выступление на мэйджоре в Остине показало, что у Nemiga есть потенциал для роста и шансы бороться с большими командами, но поиск новых звёзд может существенно замедлить прогресс коллектива в новом сезоне. Впрочем, возможность зацепиться за топовые позиции у этого состава в любом случае есть.

Nemiga может как потерять всех звёзд и остаться ни с чем, так и сохранить костяк, чтобы развиваться дальше Фото: HLTV

Natus Vincere – как вернуть былое величие?

В 2025 году «рождённые побеждать» так и не сумели закрепить успех прошлого сезона. На BLAST.tv Austin Major 2025 команда заняла лишь 5–8 место, без шансов уступив Spirit и Vitality, а по ходу сезона не только не завоевали ни одного трофея, но даже ни разу не добрались до гранд-финала.

Обстановка внутри NAVI остается напряженной. Тренер B1ad3 обозначил важность замен — но не может понять, кого именно нужно лишить места в основном составе. В последний день июня из «молодёжки» подняли в главную команду 18-летнего makazze, но кого он заменит (jL, iM или вовсе b1t), клуб пока не сообщил.

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Ещё одна интрига — это будущее s1mple. Его потенциальное возвращение в NAVI на место w0nderful или полноценный переход в другую команду как от самого Александра, так и от позиции клуба. Нужен ли «жёлто-чёрным» Симпл как игрок, или стоит подумать, как выгоднее продать такой мощный актив?

Состав же, ещё недавно доминировавший на мировой арене, сейчас активно пытается нащупать свою игру. Поэтому организации необходимо срочно решать проблемы с индивидуальной формой игроков и вносить корректировки в состав. Будущее s1mple, а также другие перестановки внутри текущего ростера, станут ключевыми факторами, которые определят — смогут ли NAVI вновь вернуться на олимп мировой CS-сцены.