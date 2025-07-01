Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать

Вроде бы еще вчера мы восторгались первым сезоном «Уэнсдей», а уже через месяц выходит продолжние. С тех пор прошло почти два с половиной года. Дженна Ортега в роли готической девочки Уэнсдей Аддамс возвратится в академию Невермор вместе с другими полюбившимся героями. Рассказываем, что нужно знать про «Уэнсдей 2» перед выходом сериала.

Дата выхода второго сезона «Уэнсдей»

Второй сезон «Уэнсдей» выйдет на Netflix в двух частях. Первая часть, состоящая из первых четырёх серий, появится 6 августа 2025 года , а вторая — 3 сентября . Съёмки второго сезона завершились в начале декабря — сериал снимали в Ирландии, в то время как съёмки первого сезона проходили в Румынии.

Уэнсдей Фото: Netflix

Сюжет второго сезона «Уэнсдей 2»

Создатели намекают, что второй сезон начнётся сразу же после пугающего и драматичного финала первого сезона. Уэнсдей придётся возвратиться в стены академии Невермор после каникул, чтобы раскрыть тайны новых загадочных убийств.

Семья Уэнсдей во втором сезоне воссоединится полностью, так как появится бабушка, которую сыграла 79-летняя Джоанна Ламли.

Чем закончился первый сезон «Уэнсдей»

После того как выяснилось, что убийства были делом рук монстра Хайда, которым управляла Мэрилин Торнхилл, Уэнсдей проводит расследование, чтобы выяснить кто за этим стоит. Сначала она подозревает своего психотерапевта и одноклассника Ксавьера, но оказывается неправа.

В дальнейшем Уэнсдей узнаёт, что на самом деле за всеми преступлениями стояла учительница ботаники Торнхилл. Однако планы Уэнсдей поймать обоих виновников обернулись против неё. Торнхилл берёт в заложники Уэнсдей, чтобы воскресить Джозефа Крэкстоуна.

«Уэнсдей» Фото: Netflix

Крэкстоун просыпается и ранит Уэнсдей, которую спасает её предок Гуи Аддамс. Однако на этом её везение не заканчивается: когда Тайлер нападает на неё, Энид наконец-то выходит из себя и защищает её. Уэнсдей находит Крэкстоуна и убивает его с помощью Ксавьера и Бьянки.

В последние несколько мгновений финала «Уэнсдей» Тайлер находится под стражей, но, вероятно, собирается сбежать, превратившись в Хайда. Тем временем Уэнсдей прощается со своими одноклассниками и готовится отправиться на каникулы. В этот момент она получает сообщение на мобильный телефон, который Ксавьер дал ей, чтобы она могла связаться с ним на каникулах.

Она начинает получать сообщения с угрозами от таинственного преследователя. Пока неясно, кто это, но во втором сезоне он наверняка раскроет своё лицо и доставит героине немало неприятностей. Одна она явно не справится. «В этом году мы привезём всю семью в Невермор», — говорит режиссер Тим Бертон. «Семья в школе — это худшее, что только может быть, не так ли?».

Актёрский состав «Уэнсдей 2»

Подтверждено, что одним из новичков сериала станет певица Леди Гага , которой досталась роль Розалин Ротвуд — учительницы из «Невермора».

«Уэнсдей» Фото: Netflix

Также в прологе второго сезона покажут, как Уэнсдэй и Вещь выводят на чистую воду нового серийного убийцу по прозвищу Скальпер в исполнении Хейли Джоэла Осмента. Перечислим полный список актёров второго сезона:

Дженна Ортега — Уэнсдей Аддамс;

Кэтрин Зета-Джонс — Мортиша Аддамс;

Луис Гусман — Гомес Аддамс;

Исаак Ордонес — Пагсли Аддамс;

Фред Армисен — дядя Фестер;

Йонас Суотамо — Лерч;

Хантер Духан — Тайлер Галпин;

Стив Бушеми — новый директор академии Барри Дорт;

Билли Пайпер — Капри;

Джоанна Ламли — бабушка Уэнсдей;

Танди Ньютон — доктор Рейчел Фейрберн;

Кристофер Ллойд — профессор Орлофф;

Эмма Майерс — Энид Синклер;

Джой Сандей — Бьянка Барклай;

Муса Мустафа — Юджин Оттингер;

Джорджи Фармер — Аякс Петрополус;

Луянда Унати Льюис-Ньяво — Ричи Сантьяго;

Джейми Макшейн — Донован Галпин;

Иви Темплтон — роль неизвестна;

Оуэн Пейнтер — роль неизвестна;

Ноа Тейлор — роль неизвестна;

Фрэнсис О’Коннор — роль неизвестна;

Хейли Джоэл Осмент — Скальпер;

Хизер Матараццо — роль неизвестна;

Леди Гага — Розалин Ротвуд.

Актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье Торпа, не принимал участия в съёмках «Уэнсдей 2». Его исключили из проекта после обвинений в сексуальном насилии.

Фанатские теории об «Уэнсдей 2»

Конкретной информации о сюжете нет, но существует множество фанатских теорий. Главный вопрос заключается в том, какое будущее ждёт Тайлера в новом сезоне. Мы уже точно знаем, что он вернётся, но в каком качестве? Будет ли он неисправимым злодеем, которого мы увидели в конце первого сезона, или его образ может поменяться и он встанет на сторону Уэнсдей? Фанаты считают, что Хайды могут быть не только злыми, если решить их психологические травмы.

Ещё один важный вопрос, который остаётся без ответа, — кто является преследователем Уэнсдей. Фанаты уже строят догадки о наиболее вероятных кандидатах. Им может оказаться Ксавье, с учётом того, что он единственный, кто знает о телефоне Уэнсдей и имеет её номер на руках.

Другие предполагают, что таинственные сообщения исходят от шерифа Донована Галпина. После того как Уэнсдей узнала, что за убийствами стоит его сын Тайлер, он определённо зол на неё. «Он положил на неё глаз, потому что считает, что она может представлять такую же, а может, даже бо́льшую опасность для его семьи, чем Гомес», — предположил один из зрителей. Однако подавляющее большинство считает, что преследователем Уэнсдей является новый персонаж.

«Уэнсдей» Фото: Netflix

Будет ли у Уэнсдей роман с кем-то во втором сезоне?

Нет. У Уэнсдей не будет любовного интереса. Это подтвердила сама Дженна Ортега, заявив, что команда решила сосредоточиться на хоррор-элементах и отказаться от романтических линий.

Решение было принято, чтобы глубже раскрыть характер Уэнсдей и придать сериалу более мрачный тон. В первом сезоне были намёки на романтические отношения с Ксавье Торпом и Тайлером Галпином, но во втором сезоне эти линии развития не планируются.