Новые лица и необычные игры. Что нужно знать о финале чемпионата России по киберспорту

В июле пройдёт финал чемпионата России по компьютерному спорту — главного национального турнира, который объединит соревнования по семи популярным играм. Призовой фонд станет рекордным и составит 8,1 млн рублей.

Несмотря на отсутствие среди участников мировых грандов, первенство страны всегда вызывает интерес. Это прекрасная возможность проявить себя для молодых талантов (в разное время на таких ивентах начинали карьеру Collapse, Kiritych, Pure, gpk и другие).

В то же время для российский зрителей это отличная возможность посмотреть киберспорт достаточно высокого уровня на LAN (ещё и бесплатно) — в последнее время турниров в Москве очень не хватает.

Формат проведения и детали

В 2025 году чемпионат России состоится по новой системе. Теперь турнир разделён на два сегмента — сначала пройдут соревнования в командных видах, а затем — индивидуальные.

5-6 июля : финалы по Dota 2 и Counter-Strike 2;

: финалы по Dota 2 и Counter-Strike 2; 19-20 июля: финалы по Tekken 8, StarCraft II, тетрису, Storm Chess и DCL (гонки на дронах).

Отборочный этап по Dota 2 и CS 2 тоже претерпел изменения: теперь на основной стадии состоится круговой турнир на 16 команд. Лучшие коллективы проходят не только в финал ЧР, но и в плей-офф Кубка России в августе.

Что касается финальной части, формат во всех играх будет одинаково простым. Четыре лучших игрока или команды сыграют плей-офф в московском комплексе VK Play Arena. В субботу в закрытом формате пройдут полуфиналы, а в воскресенье (6 и 20 июля) — финалы со зрителями.

Помимо общих призовых, на ЧР будет разыграно по 100 тыс. рублей лучшим игрокам в отдельных видах — индивидуальные награды получат MVP и авторы самых ярких моментов финальной части.

Чемпионат России пройдёт в столице впервые за шесть лет — например, в прошлом году финал прошёл на Набережной Цесаревича во Владивостоке Фото: ФКС России

Командные дисциплины

На турнирах по Dota 2 и Counter-Strike 2 не будет самых топовых команд, которые продолжают подготовку к важнейшим международным ивентам. Однако в числе финалистов оказались несколько интересных игроков и коллективов.

К примеру, в «Доте» за победу будет сражаться 4Pirates, неплохо проявившая себя на недавних отборочных к The International и EWC. Среди конкурентов — команды solji, Gazyava и Psycho, занимающие достаточно высокие позиции в рейтинге MMR в Европе.

Финалисты чемпионата России 2025 по Dota 2:

Prime Time;

20Twice;

4Pirates;

AFK30.

По Counter-Strike в топ-4 вошли QUAZAR и Hesta, известные на тир-2 сцене СНГ-региона — за первых также сыграет tommy из «Амкала». Одним из сюрпризов стал проход в финал студенческой команды Уфимского университета науки и технологий.

Финалисты чемпионата России — 2025 по CS 2:

QUAZAR;

Hesta;

УУНиТ;

vezet.

Команды разыграют титулы и 5,6 млн рублей призовых уже на этих выходных, 5 и 6 июля.

В прошлом году ЧР по Counter-Strike выиграла якутская HOTU — а совсем недавно клуб дебютировал на большой сцене в рамках PGL Astana — 2025 Фото: ФКС России

Индивидуальные дисциплины

Спустя две недели определятся ещё пять чемпионов страны. В личных видах состав участников намного статуснее, а призовые находятся на уровне крупных международных турниров — ивенты по StarCraft II и Tekken 8 выглядят престижными не только в пределах страны, но и на глобальном уровне.

Так, за титул в SC2 будут сражаться YoungYakov (топ-30 мира и участник недавнего Вellum Gens Elite в Болгарии), а также Strange, UedSoldier и MindelVK. Все входят в топ-100 мирового рейтинга и неплохо проявляют себя на мировой арене, хотя до признанных грандов нашим старкрафтерам всё ещё далеко.

В Tekken 8 состав финала тоже будет близким к звёздному: лидер сборной Сергей Strog Платов недавно подписал контракт с известным клубом ONIC, а Вячеслав caliber7.62x39 Новиков уже успел набраться опыта на международных стартах — оба регулярно принимают участие в главных турнирах по файтингам, включая культовый Evolution Championship Series.

Турниры по тетрису, шахматам в реальном времени и гонкам на дронах пока остаются для фанатов большого киберспорта экзотикой, но в DCL — The Game наши игроки показывают отличные результаты и на мировой арене, а школа Tetris в стране даёт всё новых талантов для глобальных турниров.

Финалисты чемпионата России — 2025 в личных видах:

StarCraft II : YoungYakov, Strange, UedSoldier, MindelVK;

: YoungYakov, Strange, UedSoldier, MindelVK; Tekken 8 : Strog, caliber7.62x39, LMG MoB, tankerrok;

: Strog, caliber7.62x39, LMG MoB, tankerrok; Tetris : Даниил Тарасов, Руслан Копкин, Владислав Коновалов, Арсений Бескровных;

: Даниил Тарасов, Руслан Копкин, Владислав Коновалов, Арсений Бескровных; DCL : Кирилл Лобань, Александр Холкин, Платон Черемных, Данил Грязнов;

: Кирилл Лобань, Александр Холкин, Платон Черемных, Данил Грязнов; Storm Chess: Артём Зубрицкий, Левон Геронтиди, Владимир Васильев, Владислав Ахмеджанов.

Финал во всех пяти дисциплинах пройдёт через две недели — 19-20 июля также на VK Play Arena в Москве. Призовой фонд составит 2,5 млн.

Для опытного Строга чемпионат страны станет этапом подготовки к отбору на Кубок мира в Эр-Рияде Фото: ФКС России

Где смотреть

Официальная трансляция всех матчей финала чемпионата страны пройдёт в группе ФКС России во «ВКонтакте» и на VK Play Live. На стриме также будет работать студия аналитики и запланирована шоу-программа.

Москвичи и гости столицы также смогут посмотреть за финалами во всех дисциплинах вживую: 6 и 20 мая двери VK Play Arena будут открыты бесплатно для всех желающих, хотя для этого придётся пройти онлайн-регистрацию. Помимо матчей, на месте события предусмотрены различные активности для зрителей: VR, ретроавтоматы и консоли, любительские турниры и многое другое.

За ходом финальной части первенства России также можно будет следить на страницах «Чемпионата» — мы готовим материалы обо всех главных событиях турнира, а также эксклюзивы с участниками и экспертами.