Промокоды Standoff 2 в июле 2025 года

Что можно получить бесплатно в шутере до конца месяца.

Промокоды в Standoff 2 — большая редкость. Большинство из них работают всего лишь несколько часов или дней и ограничены по количеству активаций. Это делает любой бесплатный предмет очень ценным у игроков. В этом гайде мы собрали все рабочие промокоды на июль 2025 года, а также отметим способы получения голды. Поторопитесь — возможно, через несколько часов после публикации все из них уже будут недоступны для применения.

Рабочие промокоды Standoff 2

SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast»;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey».

К 1 июля 2025 года мы не смогли обнаружить другие коды для получения бонусов в «Стэндофф 2».

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Для активации промокодов в Standoff нужно выполнить несколько простых действий. Вот они:

1. Откройте игру.

2. Нажмите на значок пистолета в левом меню.

4. Перейдите в раздел «Магазин».

5. Щёлкните на пункт «Промокод».

6. Введите рабочий код.

7. Подтвердите действие с помощью кнопки «Применить».

Если все шаги пройдены успешно, то на экране отобразится информация о полученной награде.

Как получить голду в Standoff 2

Голда в «Стэндофф 2» — редкий ресурс, который очень трудно получить. Ниже отмечены все способы добычи золота в игре:

1. Используйте промокоды. Очевидный и самый простой вариант. Для этого внимательно следите за страницей студии в социальных сетях.

2. Купите золото. В магазине Standoff 2 каждый игрок может купить золото за реальные деньги.

3. Выполняйте квесты. Завершение заданий предоставляет серебро. С его помощью можно приобрести кейсы с валютой и предметами.

4. Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. Разработчики постоянно запускают разнообразные акции в игре. Принимайте в них участие и выигрывайте ценные призы.

5. Продавайте предметы. Вариант для опытных геймеров, которые знают ценность предметам и способны продавать их на аукционе за высокую цену.

6. Используйте сторонние приложения. Некоторые приложения в Google Play и App Store позволяют получить игровую валюту. Будьте бдительны, не передавайте свои данные от аккаунта и пользуйтесь только проверенными приложениями и играми.

Рекомендуем никогда не использовать читы, не переходить по неизвестным ссылкам и не пользоваться сторонними ресурсами, чатами, сайтами и сервисами. Это может привести к полной потере аккаунта и всех предметов на нём. Будьте бдительны и осторожны!