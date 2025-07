Промокоды Roblox в июле 2025 года

Roblox, как и другие онлайновые проекты, предоставляет игрокам промокоды с бесплатными предметами. Их активация позволит получить вещи для персонажа без траты средств. На текущий момент их очень мало, а каждый новый промокод становится настоящим праздником для фанатов. Несмотря на небольшое количество таких опций, разработчики часто обновляют магазин и добавляют туда новую бесплатную одежду. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды в «Роблокс» на июль 2025 года и подскажем, как забрать одежду из маркета.

Рабочие промокоды Roblox на июль 2025 года

Все промокоды для активации в Roblox:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Сейчас в игре больше нет промокодов, однако в некоторых играх можно забрать другие предметы. Для этого посетите Island of Move и Mansion of Wonder.

В Island of Move можно получить:

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack…

В Mansion of Wonder можно получить:

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack…

Стоит включить игру Player Ready Two — в ней можно забрать крылья, наушники, капюшон и VR-шлемы.

Roblox Фото: Roblox

В некоторых играх (Da Hood, Race Clicker, Player Ready Two, Roblox Mining Simulator) нельзя активировать промокоды, однако фанаты этих проектов смогут добыть бесплатные предметы внутри.

В Da Hood можно получить:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Race Clicker можно получить:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;

OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:

FREECRATE — обычный сундук;

FREEEGG — яйцо с питомцем;

LOSTCITY — буст на 30 минут;

RARECRATE — ценный сундук;

RELEASE — 100 единиц валюты.

В Roblox Doors можно получить:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Toy Clicking Simulator доступно:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

В Warrior Simulator можно получить:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;

JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;

SNUGLIFE — бесплатный питомец;

WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;

63MILLION — 50 тыс. монет;

73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike можно получить:

ARENA — 1500 кэпсов;

COOL — 1500 кэпсов;

COWBOY — 1500 кэпсов;

EVIL — 1500 кэпсов;

GOBLIN — 1500 кэпсов;

LOOT — 1500 кэпсов;

PRIZE — 1500 кэпсов;

STRIKE— 1500 кэпсов;

TRANSRIGHTS — оружие;

ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox Фото: Roblox

Отсутствие обилия промокодов — не повод для отчаяния. В магазине постоянно появляются бесплатные предметы. Для их получения нужно: