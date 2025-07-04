Промокоды Roblox в июле 2025 года

Roblox, как и другие онлайновые проекты, предоставляет игрокам промокоды с бесплатными предметами. Их активация позволит получить вещи для персонажа без траты средств. На текущий момент их очень мало, а каждый новый промокод становится настоящим праздником для фанатов. Несмотря на небольшое количество таких опций, разработчики часто обновляют магазин и добавляют туда новую бесплатную одежду. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды в «Роблокс» на июль 2025 года и подскажем, как забрать одежду из маркета.
Рабочие промокоды Roblox на июль 2025 года
Все промокоды для активации в Roblox:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Сейчас в игре больше нет промокодов, однако в некоторых играх можно забрать другие предметы. Для этого посетите Island of Move и Mansion of Wonder.
В Island of Move можно получить:
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack…
В Mansion of Wonder можно получить:
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack…
Стоит включить игру Player Ready Two — в ней можно забрать крылья, наушники, капюшон и VR-шлемы.
Roblox
Фото: Roblox
В некоторых играх (Da Hood, Race Clicker, Player Ready Two, Roblox Mining Simulator) нельзя активировать промокоды, однако фанаты этих проектов смогут добыть бесплатные предметы внутри.
В Da Hood можно получить:
DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
В Race Clicker можно получить:
FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:
FREECRATE — обычный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
RELEASE — 100 единиц валюты.
В Roblox Doors можно получить:
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
В Toy Clicking Simulator доступно:
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
В Warrior Simulator можно получить:
ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
В Zombie Strike можно получить:
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Roblox
Фото: Roblox
Отсутствие обилия промокодов — не повод для отчаяния. В магазине постоянно появляются бесплатные предметы. Для их получения нужно:
- На сайте Roblox перейдите в раздел «Marketplace». Активируйте опцию «Any Price».
- В поле «Max» введите «0» и подтвердите действие при помощи кнопки «Apply» для отображения в магазине всех бесплатных предметов.
- Последовательно открывайте карточки предметов и используйте «Buy» и «Get Now», чтобы добавить их на свой аккаунт.
- После этого можно воспользоваться «Customize», чтобы изменить внешний вид своего персонажа.