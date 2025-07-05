Претендовать на титулы и рекордные призовые будут более 60 игроков из России.

Российские фавориты в Dota 2, CS2 и не только. За кого болеть на Кубке мира по киберспорту

Начиная со следующей недели, в Саудовской Аравии стартует главное событие года в мире киберспорта — Esports World Cup 2025 с призовым фондом более $ 70 млн. Участие в Кубке мира примут более 1500 топовых игроков со всего мира, которые в течение двух месяцев будут сражаться за трофеи в самых популярных дисциплинах.

В число фаворитов EWC входят российские киберспортсмены и команды — всего на турнир уже отобрались 63 игрока, а после заключительных отборочных это число может ещё увеличиться. Речь не только о Dota 2 и «Контре»: шансы на титул или призовые места есть во многих играх.

Перед стартом масштабного киберфестиваля «Чемпионат» рассказывает, на какие турниры в рамках Кубка мира стоит обратить внимание, чтобы не пропустить успехи наших игроков.

Неделя 1 — старт Dota 2, Valorant и гонки

Когда: с 7 по 13 июля

Финалы: Rennsport, Valorant, Apex Legends, Fatal Fury

Другие матчи: Dota 2 (групповой этап), Mobile Legends (уайлд-кард)

На старте Esports World Cup 2025 главное внимание болельщиков будет привлечено к началу турнира по «Доте» — в групповой стадии сыграют сразу шесть российских команд, и как минимум половина из них будет претендовать на титул.

Но пока соревнования по Dota 2 только разгоняются, а первые чемпионы EWC определятся в четырёх других дисциплинах. Лучшие шансы на трофей будут у наших игроков в Valorant — все пять выступают за топовые команды из Европы и Азии. Илья something Петров вместе с Paper Rex и вовсе приезжают в Эр-Рияд в статусе победителя последнего крупного турнира.

В финал по Apex Legends пробился только один россиянин — однако Мирон Effect Новиков из Alliance уже побеждал на EWC в прошлом году. А в виртуальных автогонках Rennsport шансы есть у Virtus.pro с Михаилом Стаценко.

«Медведи» также будут представлены американским составом по Apex Legends, а российский ростер VP по мобильной стратегии MLBB будет пытаться пробиться в основную стадию турнира через уайлд-кард.

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Неделя 2 — «Дота» и девушки в Mobile Legends

Когда: с 14 по 20 июля

Финалы: Dota 2, League of Legends, Mobile Legends (ж), Free Fire

Другие матчи: Overwatch 2 (турнир последнего шанса), Honor of Kings (групповой этап)

Из 80 участников турнира по «Доте» сразу 23 — игроки с российским паспортом. Больше всего шансов на трофей у команды PARIVISION, но в отличной форме находятся также Team Spirit и BetBoom Team. Aurora, VP и Yandex (новый состав Solo) в число фаворитов не выходят — однако как минимум могут побороться за плей-офф.

Вторая неделя также порадует единственным женским турниром — по Mobile Legends: Bang Bang. Россию на соревнованиях представит пятёрка Rising Rage, а из соперников можно отметить вьетнамский состав Virtus.pro и целых две команды NAVI.

В остальных играх наших игроков и команд не будет. Разве что ценители могут поболеть за VP в мобильной Free Fire, где «мишки» владеют крепким составом из Таиланда.

Team Spirit уже побеждала на турнире в Эр-Рияде два года назад Фото: EWC

Неделя 3 — старт Team Spirit в MLBB

Когда: с 21 по 27 июля

Финалы: Call of Duty Black Ops 6, Honor of Kings,

Другие матчи: Mobile Legends (групповой этап), шахматы (турнир последнего шанса) с 21 по 27 июляCall of Duty Black Ops 6, Honor of Kings, PUBG Mobile, StarCraft IIMobile Legends (групповой этап), шахматы (турнир последнего шанса)

Одна из самых скучных недель для тех, кто будет следить только за российскими игроками. Турниры по динамичной CoD и культовой Starcraft 2 точно будут интересными, но без наших — если только не считать таковым корейца Classic в форме Virtus.pro.

Также в конце июля начнётся основная часть турнира по MLBB. Российская Team Spirit дважды подряд попадала в топ-4 на чемпионате мира и выглядит одним из фаворитов, плюс надеемся на выход VP из уайлд-кард и держим в уме турецкий состав нашего клуба Aurora Gaming.

В Эр-Рияде также пройдёт решающая квалификация на турнир по шахматам. Кто туда попадёт, пока неизвестно, однако в списке вполне могут оказаться Андрей Есипенко из Virtus.pro и Даниил Дубов из Team Spirit.

В мае Team Spirit по MLBB выиграла первый международный турнир в истории нашего региона Фото: MLBB

Неделя 4 — шахматы и Mobile Legends

Когда: с 28 июля по 3 августа

Финалы: Mobile Legends, Overwatch 2,

Другие матчи: EA Sports FC 25 (турнир последнего шанса) с 28 июля по 3 августаMobile Legends, Overwatch 2, PUBG Mobile, шахматыEA Sports FC 25 (турнир последнего шанса)

Два главных ориентира на EWC в первые дни августа — Team Spirit по MLBB и российские гроссмейстеры. «Драконы» точно должны проходить в плей-офф и бороться за самые высокие места, а параллельно будем поддерживать Яна Непомнящего (Aurora) и Владислава Артемьева (Spirit) в шахматах.

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Один из главных турниров по PUBG Mobile, судя по всему, останется без российских игроков, хотя теоретические шансы ещё есть у наших представителей в региональных лигах. А вот в Overwatch 2 точно будет представительство лишь на клубном уровне — европейский ростер Virtus.pro.

Несмотря на отставание в мировом рейтинге, Ян Непомнящий остаётся в числе фаворитов Фото: «Чемпионат»

Неделя 5 — Rainbow Six и отборы в Tekken

Когда: с 4 по 10 августа

Финалы: Rainbow Six Siege, Call of Duty Warzone, EA Sports FC 25

Другие матчи: с 4 по 10 августаRainbow Six Siege, Call of Duty Warzone, EA Sports FC 25 Tekken 8 (турнир последнего шанса)

На этой неделе пока поддерживать некого — но российский ростер Virtus.pro остаётся в числе лидеров европейской лиги по Rainbow Six и способен отобраться на Кубок мира. А в Warzone наш клуб представит трио из Северной Америки.

Также можно обратить внимание на Tekken 8, наиболее популярный файтинг в России. В квалификации примут участие Сергей Higem Комиссаров и Сергей Strog Платов — а возможно, не только они. Точный список пока неизвестен.

На недавнем чемпионате стран БРИКС в Москве Strog вошёл в топ-3 Фото: ФКС России

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Неделя 6 — PUBG и остальное

Ещё один отличный шанс на трофей имеют российские игроки в королевскую битву PUBG: Battlegroungs. BetBoom Team выиграла последний топ-турнир, в числе фаворитов остаётся ростер Twisted Minds, и даже прошедшая через квалификацию Geekay Esports способна приятно удивить.

Традиционно в дисциплинах, непопулярных в России и СНГ, Virtus.pro представят легионеры — знакомый тег можно будет увидеть как в TFT, так и в Rocket League. Плюс надеемся, что будет за кого поболеть в файтингах.

Команда Батулина в этом году выглядит менее уверенно, чем в прошлом — но EWC способен всё изменить Фото: PUBG Corp

Неделя 7 — долгожданный CS 2

Когда: с 18 по 24 августа

Финалы: Counter-Strike 2, с 18 по 24 августаCounter-Strike 2, Street Fighter 6, CrossFire

Заключительная часть Кубка мира могла бы выглядеть совсем грустно, но топ-турнир по «Контре» точно сделает финал Esports World Cup 2025 намного ярче. Team Spirit всё ещё остаётся претендентом на трофей, интересно будет посмотреть на обновлённых Virtus.pro. Ну и не забываем про российский дуэт m0NESY и kyousuke в Falcons!

В целом EWC станет одним из первых турниров нового сезона по Counter-Strike 2 — можно понадеяться, что хоть кто-то наконец сможет остановить Vitality. А ещё можно поверить, что это будет кто-то из россиян. Почему бы и нет?