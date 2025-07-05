Российские фавориты в Dota 2, CS2 и не только. За кого болеть на Кубке мира по киберспорту

Начиная со следующей недели, в Саудовской Аравии стартует главное событие года в мире киберспорта — Esports World Cup 2025 с призовым фондом более $ 70 млн. Участие в Кубке мира примут более 1500 топовых игроков со всего мира, которые в течение двух месяцев будут сражаться за трофеи в самых популярных дисциплинах.
В число фаворитов EWC входят российские киберспортсмены и команды — всего на турнир уже отобрались 63 игрока, а после заключительных отборочных это число может ещё увеличиться. Речь не только о Dota 2 и «Контре»: шансы на титул или призовые места есть во многих играх.
Перед стартом масштабного киберфестиваля «Чемпионат» рассказывает, на какие турниры в рамках Кубка мира стоит обратить внимание, чтобы не пропустить успехи наших игроков.
- Неделя 1 — старт Dota 2, Valorant и гонки
- Неделя 2 — «Дота» и девушки в Mobile Legends
- Неделя 3 — старт Team Spirit в MLBB
- Неделя 4 — шахматы и Mobile Legends
- Неделя 5 — Rainbow Six и отборы в Tekken
- Неделя 6 — PUBG и остальное
- Неделя 7 — долгожданный CS 2
Неделя 1 — старт Dota 2, Valorant и гонки
Финалы: Rennsport, Valorant, Apex Legends, Fatal Fury
Другие матчи: Dota 2 (групповой этап), Mobile Legends (уайлд-кард)
На старте Esports World Cup 2025 главное внимание болельщиков будет привлечено к началу турнира по «Доте» — в групповой стадии сыграют сразу шесть российских команд, и как минимум половина из них будет претендовать на титул.
Но пока соревнования по Dota 2 только разгоняются, а первые чемпионы EWC определятся в четырёх других дисциплинах. Лучшие шансы на трофей будут у наших игроков в Valorant — все пять выступают за топовые команды из Европы и Азии. Илья something Петров вместе с Paper Rex и вовсе приезжают в Эр-Рияд в статусе победителя последнего крупного турнира.
В финал по Apex Legends пробился только один россиянин — однако Мирон Effect Новиков из Alliance уже побеждал на EWC в прошлом году. А в виртуальных автогонках Rennsport шансы есть у Virtus.pro с Михаилом Стаценко.
«Медведи» также будут представлены американским составом по Apex Legends, а российский ростер VP по мобильной стратегии MLBB будет пытаться пробиться в основную стадию турнира через уайлд-кард.
Тимофей Chronicle Хромов из Fnatic — ещё один претендент на титул в Valorant
Неделя 2 — «Дота» и девушки в Mobile Legends
Финалы: Dota 2, League of Legends, Mobile Legends (ж), Free Fire
Другие матчи: Overwatch 2 (турнир последнего шанса), Honor of Kings (групповой этап)
Из 80 участников турнира по «Доте» сразу 23 — игроки с российским паспортом. Больше всего шансов на трофей у команды PARIVISION, но в отличной форме находятся также Team Spirit и BetBoom Team. Aurora, VP и Yandex (новый состав Solo) в число фаворитов не выходят — однако как минимум могут побороться за плей-офф.
Вторая неделя также порадует единственным женским турниром — по Mobile Legends: Bang Bang. Россию на соревнованиях представит пятёрка Rising Rage, а из соперников можно отметить вьетнамский состав Virtus.pro и целых две команды NAVI.
В остальных играх наших игроков и команд не будет. Разве что ценители могут поболеть за VP в мобильной Free Fire, где «мишки» владеют крепким составом из Таиланда.
Team Spirit уже побеждала на турнире в Эр-Рияде два года назад
Фото: EWC
Неделя 3 — старт Team Spirit в MLBB
Финалы: Call of Duty Black Ops 6, Honor of Kings, PUBG Mobile, StarCraft II
Другие матчи: Mobile Legends (групповой этап), шахматы (турнир последнего шанса)
Одна из самых скучных недель для тех, кто будет следить только за российскими игроками. Турниры по динамичной CoD и культовой Starcraft 2 точно будут интересными, но без наших — если только не считать таковым корейца Classic в форме Virtus.pro.
Также в конце июля начнётся основная часть турнира по MLBB. Российская Team Spirit дважды подряд попадала в топ-4 на чемпионате мира и выглядит одним из фаворитов, плюс надеемся на выход VP из уайлд-кард и держим в уме турецкий состав нашего клуба Aurora Gaming.
В Эр-Рияде также пройдёт решающая квалификация на турнир по шахматам. Кто туда попадёт, пока неизвестно, однако в списке вполне могут оказаться Андрей Есипенко из Virtus.pro и Даниил Дубов из Team Spirit.
В мае Team Spirit по MLBB выиграла первый международный турнир в истории нашего региона
Фото: MLBB
Неделя 4 — шахматы и Mobile Legends
Финалы: Mobile Legends, Overwatch 2, PUBG Mobile, шахматы
Другие матчи: EA Sports FC 25 (турнир последнего шанса)
Два главных ориентира на EWC в первые дни августа — Team Spirit по MLBB и российские гроссмейстеры. «Драконы» точно должны проходить в плей-офф и бороться за самые высокие места, а параллельно будем поддерживать Яна Непомнящего (Aurora) и Владислава Артемьева (Spirit) в шахматах.
Один из главных турниров по PUBG Mobile, судя по всему, останется без российских игроков, хотя теоретические шансы ещё есть у наших представителей в региональных лигах. А вот в Overwatch 2 точно будет представительство лишь на клубном уровне — европейский ростер Virtus.pro.
Несмотря на отставание в мировом рейтинге, Ян Непомнящий остаётся в числе фаворитов
Фото: «Чемпионат»
Неделя 5 — Rainbow Six и отборы в Tekken
Финалы: Rainbow Six Siege, Call of Duty Warzone, EA Sports FC 25
Другие матчи: Tekken 8 (турнир последнего шанса)
На этой неделе пока поддерживать некого — но российский ростер Virtus.pro остаётся в числе лидеров европейской лиги по Rainbow Six и способен отобраться на Кубок мира. А в Warzone наш клуб представит трио из Северной Америки.
Также можно обратить внимание на Tekken 8, наиболее популярный файтинг в России. В квалификации примут участие Сергей Higem Комиссаров и Сергей Strog Платов — а возможно, не только они. Точный список пока неизвестен.
На недавнем чемпионате стран БРИКС в Москве Strog вошёл в топ-3
Фото: ФКС России
Неделя 6 — PUBG и остальное
Финалы: Rocket League, Tekken 8, PUBG, TeamFight Tactics
Другие матчи: Street Fighter 6 (турнир последнего шанса)
Ещё один отличный шанс на трофей имеют российские игроки в королевскую битву PUBG: Battlegroungs. BetBoom Team выиграла последний топ-турнир, в числе фаворитов остаётся ростер Twisted Minds, и даже прошедшая через квалификацию Geekay Esports способна приятно удивить.
Традиционно в дисциплинах, непопулярных в России и СНГ, Virtus.pro представят легионеры — знакомый тег можно будет увидеть как в TFT, так и в Rocket League. Плюс надеемся, что будет за кого поболеть в файтингах.
Команда Батулина в этом году выглядит менее уверенно, чем в прошлом — но EWC способен всё изменить
Фото: PUBG Corp
Неделя 7 — долгожданный CS 2
Финалы: Counter-Strike 2, Street Fighter 6, CrossFire
Заключительная часть Кубка мира могла бы выглядеть совсем грустно, но топ-турнир по «Контре» точно сделает финал Esports World Cup 2025 намного ярче. Team Spirit всё ещё остаётся претендентом на трофей, интересно будет посмотреть на обновлённых Virtus.pro. Ну и не забываем про российский дуэт m0NESY и kyousuke в Falcons!
В целом EWC станет одним из первых турниров нового сезона по Counter-Strike 2 — можно понадеяться, что хоть кто-то наконец сможет остановить Vitality. А ещё можно поверить, что это будет кто-то из россиян. Почему бы и нет?