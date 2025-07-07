Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE

С 8 июля по 24 августа в столице Саудовской Аравии пройдёт Esports World Cup 2025 — самый масштабный киберспортивный турнир с огромным призовым фондом, который соберёт более 1500 топовых игроков со всего мира. В этом материале мы на протяжении двух месяцев будем следить за главными событиями Кубка мира по киберспорту.
Общий клубный зачёт
Помимо турниров по отдельным играм, в рамках EWC состоится клубный чемпионат мира, или 2025 Club Championship. Это аналог медального зачёта на Олимпийских играх, но не для стран, а для киберспортивных организаций — чтобы победить, нужно удачно выступать в разных дисциплинах. После старта Кубка мира здесь можно будет найти текущее положение команд в общем зачёте, а ниже — последние новости с турнира.
Распределение призового фонда клубного чемпионата мира на Esports World Cup 2025
Фото: EWC
Уже завтра свои первые матчи проведут российские игроки в Dota 2 и Valorant, а также симрейсер Михаил Стаценко из Virtus.pro.
Всего же на Кубке мира сыграют более 60 отечественных киберспортсменов. Полный список для тех, кто собирается болеть только за россиян — в материале ниже.
Расписание первой недели EWC
Итак, начинаем! Завтра стартует первая игровая неделя Кубка мира — с 8 по 13 июля будет разыграно четыре первых трофея. Определятся сильнейшие в Valorant, Rennsport, Apex Legends и Fatal Fury.
Кроме того, в Dota 2 и Mobile Legends пройдут первые матчи. Все детали расписания можно узнать в нашем отдельном тексте.