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Результаты Esports World Cup 2025 — новости с турниров по Dota 2, CS 2, MLBB, Valorant, Кубок мира по киберспорту

Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE
Иван Мику
Результаты Esports World Cup 2025
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Начинаем «киберспортивную Олимпиаду» с Dota 2, Valorant и автосимулятора Rennsport.

С 8 июля по 24 августа в столице Саудовской Аравии пройдёт Esports World Cup 2025 — самый масштабный киберспортивный турнир с огромным призовым фондом, который соберёт более 1500 топовых игроков со всего мира. В этом материале мы на протяжении двух месяцев будем следить за главными событиями Кубка мира по киберспорту.

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Общий клубный зачёт

Помимо турниров по отдельным играм, в рамках EWC состоится клубный чемпионат мира, или 2025 Club Championship. Это аналог медального зачёта на Олимпийских играх, но не для стран, а для киберспортивных организаций — чтобы победить, нужно удачно выступать в разных дисциплинах. После старта Кубка мира здесь можно будет найти текущее положение команд в общем зачёте, а ниже — последние новости с турнира.

Распределение призового фонда клубного чемпионата мира на Esports World Cup 2025

Распределение призового фонда клубного чемпионата мира на Esports World Cup 2025

Фото: EWC

Расписание первой недели EWC
Live Иван Мику

Уже завтра свои первые матчи проведут российские игроки в Dota 2 и Valorant, а также симрейсер Михаил Стаценко из Virtus.pro.

Всего же на Кубке мира сыграют более 60 отечественных киберспортсменов. Полный список для тех, кто собирается болеть только за россиян — в материале ниже.

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18:20 Иван Мику

Расписание первой недели EWC

Итак, начинаем! Завтра стартует первая игровая неделя Кубка мира — с 8 по 13 июля будет разыграно четыре первых трофея. Определятся сильнейшие в Valorant, Rennsport, Apex Legends и Fatal Fury.

Кроме того, в Dota 2 и Mobile Legends пройдут первые матчи. Все детали расписания можно узнать в нашем отдельном тексте.

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