Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE

С 8 июля по 24 августа в столице Саудовской Аравии пройдёт Esports World Cup 2025 — самый масштабный киберспортивный турнир с огромным призовым фондом, который соберёт более 1500 топовых игроков со всего мира. В этом материале мы на протяжении двух месяцев будем следить за главными событиями Кубка мира по киберспорту.

Общий клубный зачёт

Помимо турниров по отдельным играм, в рамках EWC состоится клубный чемпионат мира, или 2025 Club Championship. Это аналог медального зачёта на Олимпийских играх, но не для стран, а для киберспортивных организаций — чтобы победить, нужно удачно выступать в разных дисциплинах. После старта Кубка мира здесь можно будет найти текущее положение команд в общем зачёте, а ниже — последние новости с турнира.