Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»

Илья Найшуллер — редкий российский режиссёр, который пробился на Запад и снимает там большое кино. Первым голливудским успехом стал брутальный боевик «Никто», который стоит смотреть хотя бы ради драки в автобусе. Она была вроде базовой, но жестокость, приземлённость и реалистичность зашкаливали. Поломанные носы, разбитые стёкла, немыслимые страданиях на лицах и телах персонажей — неудивительно, что «Никто» скоро получит продолжение, пусть и без Найшуллера.

Пару дней назад режиссёр выпустил второе голливудское кино, где собрал звёздный каст с Джоном Синой, Идрисом Эльбой и Джеком Куэйдом. В нём Найшуллер отказался от многих фирменных приёмов вроде съёмок от первого лица и повышенной безжалостности. Однако всё равно получился не выдающийся, но приятный боевик на вечер.

«Главы государств»: главное о фильме

Название: «Главы государств» (Heads of State).

Режиссёр: Илья Найшуллер.

Актёры: Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас и другие.

Дата выхода: 2 июля 2025 года.

Жанр: боевик, комедия.

Страна: США.

«Главы государств»: где смотреть?

2 июля кино вышло сразу в цифре на Amazon Prime Video. Есть официальный российский дубляж.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Amazon.

Два президента в поле воины

Уилл (Джон Сина) — культовый актёр боевиков, которого с подавляющим отрывом выбрали президентом США. Он плохо разбирается в политике и слишком часто толкает пафосные речи, зато искренне хочет позаботиться о народе. Сэм (Идрис Эльба) — сдержанный скептик и премьер-министр Британии. Он мало говорит, действует аккуратно и не верит в способности нового президента США.

Уилл и Сэм должны быть заодно, но на деле недолюбливают друг друга и постоянно спорят. Многое меняется, когда опасные злодеи в сговоре с влиятельной фигурой при власти сбивают самолёт с главами государств. Герои чудом выживают и вынужденно действуют в паре, учатся доверию и попадают в одну безумную ситуацию за другой. От их сплочённости зависит будущее мира.

Главы государств в беде Фото: Amazon

Сюжет прост и напоминает роуд-муви, где главы государств потихоньку подбираются к безопасному месту и на каждом шагу нарываются на неприятности. Все трудности предсказуемы, главного предателя вычисляешь быстро, в трагичные смерти ключевых персонажей не веришь — и обоснованно.

Секрет в том, что Найшуллер никогда и не удивлял многогранными историями, однако делал простые вещи завораживающими. Взять само нападение на героев: они приземляются на территории Беларуси и первым делом бьются не с бандитами и секретными агентами. Их враги — белорусские гопники, что вооружаются вилами и лопатами. Естественно, драка с ребятами в спортивках полна комичных ситуаций, выбитых зубов и достойных трюков. Удары смачные, персонажи любопытные, фантазия режиссёра вынуждает охать и хихикать.

Именно по этому принципу сняты «Главы государств»: фильм никогда не замахивается на величие и при этом всегда остаётся весёлым. Взять эпизод в Варшаве, где на убежище героев нападают злодеи. Там к дуэту присоединяется персонаж Джека Куйда. У актёра мало экранного времени, но из каждой минуты он выжимает максимум: креативно расправляется с подонками, использует вычурные гаджеты и при этом не кажется неуязвимым. Сама по себе сцена не двигает сюжет вперёд и не меняет расстановку сил, однако благодаря повышенной эффектности не кажется лишней.

Безумный и очаровательный Джек Куэйд Фото: Amazon

Запоминаются даже второстепенные персонажи. Взять наёмника в исполнении Александра Кузнецова. За весь фильм он произнесёт пару фраз и столько же раз свистнет — и всё равно зацепит. От него веет опасностью, взгляд полон холодности и расчётливости. Этого достаточно, чтобы Кузнецов стал одним из достоинств фильма.

Впрочем, главный плюс — дуэт Сины и Эльбы. Актёры явно получают от роли удовольствие и охотно веселятся. В кадре ругаются, шутят, дерутся, стреляют, прыгают с поездов и убедительно растут над собой, превращаясь из соперников практически в братьев. В итоге за президентами разных стран попросту приятно следить.

За этой дамой тоже приятно следить Фото: Amazon

Плюсов недостаточно, чтобы назвать «Глав государств» фильмом, обязательным для просмотра. Он скроен по слишком уж приевшимся шаблонам. Зато достоинств хватает, чтобы взять попкорн, отключить голову и провести приятный вечер.

«Главы государств»: стоит ли смотреть?

Смотреть новый фильм Найшуллера весело и ни капли не стыдно. В нём полно удачных шуток, запоминающихся персонажей и красивых драк. Так что вечер «Главы государств» точно скрасят.

Оценка «Глав государств» — 7 из 10

Понравилось

Сина и Эльба зажигают

Много ярких персонажей

Хватает хороших шуток и драк.

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