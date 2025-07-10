Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»

Похоже, голливудские боссы намерены переснять все культовые блокбастеры. До «Парка Юрского периода» они добрались ещё в 2015-м и за семь лет выпустили целую трилогию. Каждая часть была посредственной и огорчала сюжетом, но всё равно собирала кассу. Даже ужасное «Господство» заработало больше $ 1 млрд. Почему? Наверное, дело во всеобщей любви к динозаврам, которые во франшизе традиционно красивые.

В 2025-м Universal запустила новую сагу о динозаврах — со Скарлетт Йоханссон и Махершалой Али в главных ролях и Гаретом Эдвардсом («Звёздные войны: Изгой-один») в кресле режиссёра. Увы, на качество перемены не повлияли. «Мир Юрского периода: Возрождение» по-прежнему цепляет динозаврами, но проваливается в остальном — и при этом собирает кассу.

«Мир Юрского периода: Возрождение»: главное о фильме

Название: «Мир Юрского периода: Возрождение» (Jurassic World: Rebirth).

Режиссёр: Гарет Эдвардс.

Актёры: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али и другие.

Дата выхода: 3 июля 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

Страна: США.

«Мир Юрского периода: Возрождение»: где смотреть?

3 июля кино вышло в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют с 10 июля. В цифре фильм появится ориентировочно в сентябре.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Universal.

Динозаврами залюбуешься, но других плюсов мало

2027 год, люди давно привыкли к дружелюбным динозаврам. Однако на далёком острове, где раньше была научная база по изучению опасных тварей, бродят ужасные хищники. Если собрать кровь трёх огромных островных динозавров, из неё получится сделать инновационное лекарство и продлить жизнь на десятки лет. А заодно заработать триллионы. Это и пытается сделать хитрая корпорация. Она нанимает героиню Скарлетт Йоханссон и её команду, затем они отправляются в путь. Спокойной прогулки никто не ждёт, но вылазка вскоре вообще оборачивается кошмаром.

Завязка простая, но из неё вполне реально выкрутить хороший боевик про динозавров. Увы, команда выжимает лишь клише и откровенные нелепости. От одной завязки кино сразу же хочется выключить. Учёный бродит по научному комплексу и бросает на пол фантик. Воздух затягивает его в какую-то щель — и комплекс тут же выходит из строя. В результате тираннозавр сбегает и лакомится плотью.

Если раньше вершиной сценарного безумия был фильм про Годзиллу против Конга, где зло торжествовало из-за пролитого на аппаратуру кофе, то теперь взят новый уровень. Трудно представить, как другие сценаристы переплюнут фантик, погубивший продвинутое учреждение.

В этом дуэте героиня Скарлетт Йоханссон — мускулы Фото: Universal

Если думаете, что на завязке промахи заканчиваются, то команда «Возрождения» вас удивит. Вот герои готовятся выкачать кровь из огромного плавающего динозавра. Времени на выстрел из особой пушки мало, но героине Скарлетт Йоханссон приносят всего один патрон. Она промахнулась? Не беда! Пока все хватаются за головы, а зверь готовится уплыть, союзник бежит в другой конец корабля и ищет в ящике ещё один заряд. А сразу парочку прихватить нельзя было?

Увы, фильм состоит из таких нелогичностей, абсурда и вопиющей глупости. Герои очень настойчиво стремятся к званию «Отряда самоубийц» и разве что головы в пасть динозавров не кладут. Почему так вышло? Потому что «Возрождение» — корпоративный продукт, где редко встречаются творчество и старание.

Важно, что в кресле режиссёра — Гарет Эдвардс, который снял один из лучших фильмов по «Звёздным войнам» и добротного «Создателя». Очевидно, что Эдвардс умеет работать, но в этом случае у него явно не было полного творческого контроля и работать приходилось с заложенной кем-то основой. К сожалению, сомнительной.

Скарлетт Йоханссон, как всегда, хороша Фото: Universal

Есть ли в новом «Мире Юрского периода» что-то хорошее? Конечно. К примеру, Скарлетт Йоханссон обаятельна и круто скользит под машинами, а Махершала Али — олицетворение улыбчивости и строгости, когда кто-то безответственно обращается с детьми. Персонажи слабо прописаны, и предысторию раскрывают штампованными диалогами, однако актёры всё равно генерируют хоть какую-то «химию».

Главное достоинство — динозавры. Если пойдёте в кинотеатр только ради них, останетесь довольны. Доисторические монстры огромные, разнообразные и отменно нарисованные. Тираннозавр, велоцираптор, дилофозавр, спинозавр, мозазавр — это лишь часть существ, которых вы увидите. Они выдают эпические сцены и превращают «Возрождение» в хоррор, кажутся невиданной угрозой и очаровывают миловидностью.

К динозаврам претензий нет Фото: Universal

Динозавры настолько потрясающие, что за них становится до жути обидно. Почему такая красота соседствует с проблемным сюжетом, карикатурным злодеем и переизбытком штампов? В итоге новый «Мир Юрского периода» при всём желании не назвать хорошим кино. Всё же пустые диалоги герои ведут чаще, чем бегают от тираннозавра.

«Мир Юрского периода: Возрождение»: стоит ли смотреть?

«Возрождение» стоит смотреть лишь в том случае, если вы сходите с ума от величественных динозавров и ради них готовы простить сотню нелепостей. Но в остальном фильм попросту не работает — несмотря на старания Йоханссон и Али.

Оценка «Миру Юрского периода: Возрождение» — 6 из 10

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Замечательные динозавры.

Йоханссон и Али стараются.

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