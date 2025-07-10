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Церемония открытия Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде — прямая трансляция

Сегодня вечером в Эр-Рияде состоится церемония открытия Esports World Cup 2025 — Кубка мира по киберспорту, в рамках которого в столице Саудовской Аравии пройдут 25 крупных чемпионатов по самым популярным играм. Общий призовой фонд превысит $ 70 млн.

Первые соревнования «киберспортивной Олимпиады» стартовали ещё во вторник, 8 июля. Теперь же зрителей ждёт красочная церемония — ковровая дорожка с приглашёнными мировыми звёздами, концерт и шоу-программа.

На русском языке прямую трансляцию из столицы Саудовской Аравии проведёт FISSURE. В эфире будут работать Василиса Vasilisa Чернова, Дмитрий Inmate Филинов, Арсений ArsZeeqq Усов и Михаил Kyzko Галкин.

Эфир начнётся 10 июля в 21:00 мск, а сама церемония — на час позже, в 22:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch, YouTube и во «ВКонтакте», а также в плеере ниже.

Кубок мира по киберспорту, или Esports World Cup — ежегодный киберспортивный турнир в Саудовской Аравии, который в этом году соберёт более 1500 топовых киберспортсменов из 87 стран мира. Общий призовой фонд составит рекордные $ 70 450 000.