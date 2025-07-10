Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Трансляция церемонии открытия Esports World Cup 2025 — прямой эфир, видео, дата и время

Церемония открытия Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде — прямая трансляция
Иван Мику
Церемония открытия Esports World Cup 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Главное событие года начинается уже сегодня!

Сегодня вечером в Эр-Рияде состоится церемония открытия Esports World Cup 2025 — Кубка мира по киберспорту, в рамках которого в столице Саудовской Аравии пройдут 25 крупных чемпионатов по самым популярным играм. Общий призовой фонд превысит $ 70 млн.

Первые соревнования «киберспортивной Олимпиады» стартовали ещё во вторник, 8 июля. Теперь же зрителей ждёт красочная церемония — ковровая дорожка с приглашёнными мировыми звёздами, концерт и шоу-программа.

На русском языке прямую трансляцию из столицы Саудовской Аравии проведёт FISSURE. В эфире будут работать Василиса Vasilisa Чернова, Дмитрий Inmate Филинов, Арсений ArsZeeqq Усов и Михаил Kyzko Галкин.

Эфир начнётся 10 июля в 21:00 мск, а сама церемония — на час позже, в 22:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch, YouTube и во «ВКонтакте», а также в плеере ниже.

Кубок мира по киберспорту, или Esports World Cup — ежегодный киберспортивный турнир в Саудовской Аравии, который в этом году соберёт более 1500 топовых киберспортсменов из 87 стран мира. Общий призовой фонд составит рекордные $ 70 450 000.

Следить за событиями Кубка мира по киберспорту
Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE
Live
Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android