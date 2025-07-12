Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»

Технически Джеймс Ганн запустил новую киновселенную DC с мультфильма «Монстры-коммандос» — к слову, замечательного. Однако истинным стартом все считают именно «Супермена». Одни зрители пророчили блокбастеру провал, другие верили, что Ганн утрёт нос Marvel, Заку Снайдеру и вообще всем. Кто оказался прав? Никто . «Супермен» — не выдающаяся супергероика, но и точно не провал.

«Супермен»: главное о фильме

Название: «Супермен» (Superman).

Режиссёр: Джеймс Ганн.

Актёры: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт и другие.

Дата выхода: 11 июля 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик.

Страна: США.

«Супермен»: где смотреть?

11 июля кино вышло в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют с 17 июля . В цифре фильм выйдет ориентировочно в августе-сентябре.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании DC.

Самый человечный Супермен

Зрители давно привыкли, что фильмы про Супермена начинаются с катастрофы на Криптоне, детстве на ферме и прочих базовых штук. К счастью, Ганн всё это пропускает. Во вступлении Супермен уже несколько лет как народный любимец, встречается с Лоис и буднично спасает мир.

А ещё здешний Кларк Кент в первых же боях дважды терпит сокрушительное поражение. Так Джеймс Ганн показывает: его герой — не гарантия победы, как было в снайдеровской «Лиге справедливости». Там команда в основном терпела, а затем Супермен прилетал и раскидывал злодеев. У Ганна Супермен человечнее , чем когда-либо. Он боится, проигрывает, сомневается в себе и с трудностями справляется только при поддержке друзей — Зелёного Фонаря, суперсобаки Крипто или обычных людей. В итоге образ стараниями Ганна и Коренсвета выглядит как минимум свежо. В кои-то веки за Кента искренне переживаешь!

Буквально первая сцена с Суперменом Фото: WB

С кем сражается Супермен? Противников много: тут и огромные монстры размером с многоэтажку, и Инженер, женщина-киборг со способностью трансформировать тело. Но главный враг — Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта. Он дьявольски умён и ищет нестандартные пути к победе. Раз в душе криптонец — человек, то и бороться с ним нужно по-человечески. То есть разрушать репутацию, настраивать общество против человека в плаще, брать на прицел его друзей. Без криптонита и стандартного мордобоя тоже не обойдётся, однако главное оружие нацелено на светлый образ и доброе сердце героя.

Увы, сам Лекс Лютор — редкий персонаж фильма, которого трудно назвать классным. Несмотря на образ величайшего умника, он часто творит глупости, прибегает к карикатурному злу и зачитывает типичные злодейские монологи, где раскрывает мотивацию. Временами он хорош, но иногда на Лютора хочется натянуть клоунский нос.

К Лютору есть вопросы Фото: WB

Зато к другим персонажам не придраться . Их много, и все имеют яркую черту. Местная Лоис Лейн — не милая девица, которая всей душой поддерживает Супермена, а скептик, что никому не доверяет и действия избранника подвергает сомнениям. Зелёный фонарь — могучий и высокомерный мужик, который перед подвигом дважды подумает о его целесообразности. Собака Крипто — абсолютный милаха, растапливающий сердце преданностью и игривостью.

Занятные характеры есть вообще у всех, даже у второстепенных героев вроде модной девушки Лютора или безымянного робота. Когда они попадут в беду, вы гарантированно будете переживать. В общем, суперсила Ганна, который традиционно круто раскрывает образы и влюбляет зрителей даже в ноунеймов, всё ещё работает.

Новая Лоис прекрасна Фото: WB

В «Супермене» полно интересных героев, удачных шуток и драматичных моментов. Этого достаточно, чтобы назвать фильм приятным, однако мало, чтобы отнести его к выдающимся. Весь хронометраж не покидает ощущение, что съёмочная группа не дожала .

Вспомните снятый одним кадром экшен в «Стражах Галактики 3». Та драка в коридоре была невероятной: персонажей много, у каждого свой звёздный момент, враги креативно погибают, камера эффектно пролетает сквозь дыры в телах монстров. В итоге лонгшот хотелось пересматривать бесконечно.

В «Супермене» тоже есть лонгшот. Герой один, врагов много, и нокаутируются они как-то буднично. К тому же камера примерно половину сцены фокусируется не на экшене, а на удивлённом лице Лоис. В финале героиня говорит что-то в духе «Ничего себе», но зритель скажет максимум: «Ну прикольно» .

У хорошего мальчика Крипто много экранного времени Фото: WB

Кажется, что в «Супермене» есть все составляющие для отменной супергероики, однако реализованы они отнюдь не филигранно. Если в финале тех же третьих «Стражей» все рыдали, то здесь мило улыбнутся. Если отношения персонажей одновременно согревали и разбивали сердце, то здесь вызывают умеренную радость.

Новый фильм кратно лучше «Флэша», «Шазама» и «Чёрного Адама», но в плане эмоций уступает как недавним «Громовержцам», так и «Стражам Галактики» того же Ганна. К тому же «Супермен» зачастую кажется слишком уж марвеловским . Он наполнен графикой, шутками, тысячами отсылок и привычной для жанра лёгкостью. Только в редкие моменты вроде вступления и жестоких игр Лютора вспоминаешь речь о DC, где мрак и безжалостность — частые гости.

Местами с тоской думаешь о киновселенной Снайдера, которая так и не реализовала потенциал. Сейчас мы могли бы смотреть на тёмный мир, где Супермен сошёл с ума и разрушил половину планеты. А смотрим на приятную, но базовую и точно уж не великую супергероику.

Трансформацию из Супермена в Кларка Кента объясняют гипноочками Фото: WB

«Супермен»: стоит ли смотреть?

«Супермен» — хорошее начало киновселенной и лучшее, что случалось с полнометражками DC за многие годы. Фильм красивый, подкидывает ярких персонажей и здорово преподносит человеческую сторону человека из стали. Но не ждите от приключений чего-то выдающегося. Если любите жанр, точно не пожалеете о просмотре, однако и в бешеный восторг, как после «Стражей Галактики 3», не придёте.

Оценка «Супермена» — 7 из 10

Понравилось

Приятный образ человечного Супермена

Много запоминающихся персонажей

Есть удачные шутки и интересный экшен.

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