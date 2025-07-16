Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE

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«Гарри Поттер», наверное, самый ожидаемый и громкий сериал современности. Люди активно следят за подробностями проекта, чтобы быть в курсе происходящего — от актёров и даты выхода до деталей истории и работы авторов над более обширной адаптацией оригинальных книг.
Однако отслеживать всё подряд может быть утомительно и попросту неудобно, поэтому мы запускаем долгосрочный LIVE, в котором будем делиться всеми подробностями, новостями и даже фотографиями со съёмок, чем активно занимается HBO после их начала.
Выход первого сезона «Гарри Поттера» состоится в 2027 году, что уже несколько раз было подтверждено.
Какими будут сезоны и как проходят съёмки
Съёмки первого сезона, который посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», уже стартовали и продлятся они 10 месяцев — до мая 2026 года. При этом уже спустя два месяца после этого HBO запустит съёмки второго сезона — это случится в июле 2026 года. Они также продлятся около десяти месяцев, примерно до мая 2027 года.
Выход первого сезона состоится в 2027 году. Несмотря на такие продолжительные съёмки всего в первом сезоне будет шесть эпизодов, о чём сообщают Redanian Intelligence. У второго сезона будет такой же набор серий. Последующие сезоны могут увеличить до восьми эпизодов.
Из других особенностей: актёра на роль Волан-де-Морта не будут раскрывать вообще — его хотят оставить сюрпризом для зрителей, которые будут смотреть шоу.
Поскольку съёмки стартовали уже пару дней как, в HBO делятся фотографиями героев в гриме и костюмах — это уже сделали с Гарри Поттером и Хагридом — видимо, подобные новости стоит ожидать на ежедневной основе.