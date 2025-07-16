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Гарри Поттер, сериал, новости, когда выйдет, дата выхода, актёры

Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Михаил Шевкун
«Гарри Поттер» (2027), сериал, новости
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Запускаем долгосрочный онлайн со всеми новостями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Гарри Поттер», наверное, самый ожидаемый и громкий сериал современности. Люди активно следят за подробностями проекта, чтобы быть в курсе происходящего — от актёров и даты выхода до деталей истории и работы авторов над более обширной адаптацией оригинальных книг.

Однако отслеживать всё подряд может быть утомительно и попросту неудобно, поэтому мы запускаем долгосрочный LIVE, в котором будем делиться всеми подробностями, новостями и даже фотографиями со съёмок, чем активно занимается HBO после их начала.

Выход первого сезона «Гарри Поттера» состоится в 2027 году, что уже несколько раз было подтверждено.

Какими будут сезоны и как проходят съёмки
Live Михаил Шевкун

Какими будут сезоны и как проходят съёмки

Съёмки первого сезона, который посвящён книге «Гарри Поттер и философский камень», уже стартовали и продлятся они 10 месяцев — до мая 2026 года. При этом уже спустя два месяца после этого HBO запустит съёмки второго сезона — это случится в июле 2026 года. Они также продлятся около десяти месяцев, примерно до мая 2027 года.

Выход первого сезона состоится в 2027 году. Несмотря на такие продолжительные съёмки всего в первом сезоне будет шесть эпизодов, о чём сообщают Redanian Intelligence. У второго сезона будет такой же набор серий. Последующие сезоны могут увеличить до восьми эпизодов.

Подробнее про формат съёмок
В первых двух сезонах сериала по «Гарри Поттеру» будет по шесть эпизодов — СМИ

Из других особенностей: актёра на роль Волан-де-Морта не будут раскрывать вообще — его хотят оставить сюрпризом для зрителей, которые будут смотреть шоу.

Подробнее про роль Волан-де-Морта
Актёра на роль Волан-де-Морта для сериала по «Гарри Поттеру» оставят в секрете — СМИ

Поскольку съёмки стартовали уже пару дней как, в HBO делятся фотографиями героев в гриме и костюмах — это уже сделали с Гарри Поттером и Хагридом — видимо, подобные новости стоит ожидать на ежедневной основе.

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