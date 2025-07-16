Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE

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«Гарри Поттер», наверное, самый ожидаемый и громкий сериал современности. Люди активно следят за подробностями проекта, чтобы быть в курсе происходящего — от актёров и даты выхода до деталей истории и работы авторов над более обширной адаптацией оригинальных книг.

Однако отслеживать всё подряд может быть утомительно и попросту неудобно, поэтому мы запускаем долгосрочный LIVE, в котором будем делиться всеми подробностями, новостями и даже фотографиями со съёмок, чем активно занимается HBO после их начала.