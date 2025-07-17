Топ танков 11-го уровня в «Мире танков»

Если до 2025 года в «Мире танков» «рулили» танки 10-го уровня, то с недавних пор они отошли на второй план, когда появились «коллеги» посильнее. Танки 11-го уровня не только лучше по характеристикам, но и наделены уникальными умениями, которых нет на «десятках».

Впрочем, не все танки 11-го уровня просты и эффективны в настреле урона. Разбираемся, какие машины можно считать самыми мощными прямо сейчас.

1-е место: BZT-70 — чересчур токсичный

Звание самого токсичного танка 11-го уровня забирает китайский тяжёлый танк BZT-70. Не слишком медлительный, но и не быстрый. Слиться на китайце на старте боя вы банально не успеете. Никуда не торопясь, приезжаем на позицию или на фланг, после чего начинаем наваливать урон.

BZT-70 Фото: «Леста»

Пушка здесь получилась действительно токсичной. Она не только самая пробивная среди остальных танков 11-го уровня, но и самая мощная . Если повезёт, можно выдать за раз до 1700 урона. Крепкая броня прощает ошибки, а комфортные углы позволяют играть от башни.

Коротко китайского тяжа можно описать одним предложением: это приятный танк, не требующий от игрока сверхусилий. Ставить на нём личные рекорды проще, чем на других танках 11-го уровня.

2-е место: MBT-B — дикий барабан для скилловичков

Американский тяжёлый танк эффективен только в прямых руках из-за отсутствия хоть какого-то бронирования . Вся игра на нём — это выжидание ошибок, пока враг не подставится. У него смертельный барабан на четыре снаряда с общим уроном в 1700, хорошая точность и динамика. Отличные углы вертикальной наводки, но долгое время перезарядки полного барабана.

MBT-B Фото: «Леста»

Огневой потенциал высок, однако не всегда реализуем. Впрочем, танк обладает уникальным умением под названием электромагнитное реле . При его активации MBT-B может «сбривать» любой танк 10-го уровня за считаные секунды. Надо просто дождаться своего момента.

3-е место: «Объект 279» — универсальный, но взрывоопасный

Кто-то называет «совета» самым сильным среди других танков 11-го уровня, а кто-то — самым слабым. Впрочем, это именно та машина, которая подойдёт всем. У «Объекта 279» есть как очевидные проблемы, так и яркие достоинства. Броня танка — тема для дискуссии. В одном бою она может отбивать всё, в другом — ничего. Если перекрутишь танк — его начинают шить все.

«Объект 279» Фото: «Леста»

Боевая мощь — в балансе. Пушка не самая точная, но пробивная и с хорошим альфа-страйком. Танк динамичный, однако с высокой критуемостью модулей и экипажа. Боеукладка часто выходит из строя и взрывается. Шутка ли, но из-за этого игроки прозвали советского тяжа «взрывпакетом».

Если бы не перечисленные минусы, то «Объект 279» можно было бы поставить на второе место. А так и китайский BZT-70, и американский MBT-B показывают себя в рандоме лучше, чем «совет».

Лучшие танки 11-го уровня по мнению танковых блогеров

Стример Количество подписчиков Какие танки поставил в топ Near_You более 600 тысяч подписчиков в YouTube поставил на первое место MBT-B, а на второе — BZT-70 JOVE более 3 млн подписчиков в YouTube поставил на первое место «Объект 279», а на второе — BZT-70 Юша Протанки более 1 млн подписчиков в YouTube поставил на первое место «Объект 279», а на второе — BZT-70 Шотник более 400 тысяч подписчиков в YouTube поставил на первое место BZT-70, а на второе — MBT-B

Как получить танки 11-го уровня в «Мире танков»

Стоит напомнить, что обычным путём (через прокачивание веток) танки 11-го уровня не получить. Их выдают за прохождение этапов в проекте «Орбита». Получить больше двух танков 11-го уровня не получится. И придётся сбрасывать и прокачивать ранее прокачанные ветки заново.