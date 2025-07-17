Топ танков 11-го уровня в «Мире танков»

Если до 2025 года в «Мире танков» «рулили» танки 10-го уровня, то с недавних пор они отошли на второй план, когда появились «коллеги» посильнее. Танки 11-го уровня не только лучше по характеристикам, но и наделены уникальными умениями, которых нет на «десятках».
Впрочем, не все танки 11-го уровня просты и эффективны в настреле урона. Разбираемся, какие машины можно считать самыми мощными прямо сейчас.
1-е место: BZT-70 — чересчур токсичный
Звание самого токсичного танка 11-го уровня забирает китайский тяжёлый танк BZT-70. Не слишком медлительный, но и не быстрый. Слиться на китайце на старте боя вы банально не успеете. Никуда не торопясь, приезжаем на позицию или на фланг, после чего начинаем наваливать урон.
BZT-70
Фото: «Леста»
Пушка здесь получилась действительно токсичной. Она не только самая пробивная среди остальных танков 11-го уровня, но и самая мощная. Если повезёт, можно выдать за раз до 1700 урона. Крепкая броня прощает ошибки, а комфортные углы позволяют играть от башни.
Коротко китайского тяжа можно описать одним предложением: это приятный танк, не требующий от игрока сверхусилий. Ставить на нём личные рекорды проще, чем на других танках 11-го уровня.
2-е место: MBT-B — дикий барабан для скилловичков
Американский тяжёлый танк эффективен только в прямых руках из-за отсутствия хоть какого-то бронирования. Вся игра на нём — это выжидание ошибок, пока враг не подставится. У него смертельный барабан на четыре снаряда с общим уроном в 1700, хорошая точность и динамика. Отличные углы вертикальной наводки, но долгое время перезарядки полного барабана.
MBT-B
Фото: «Леста»
Огневой потенциал высок, однако не всегда реализуем. Впрочем, танк обладает уникальным умением под названием электромагнитное реле. При его активации MBT-B может «сбривать» любой танк 10-го уровня за считаные секунды. Надо просто дождаться своего момента.
3-е место: «Объект 279» — универсальный, но взрывоопасный
Кто-то называет «совета» самым сильным среди других танков 11-го уровня, а кто-то — самым слабым. Впрочем, это именно та машина, которая подойдёт всем. У «Объекта 279» есть как очевидные проблемы, так и яркие достоинства. Броня танка — тема для дискуссии. В одном бою она может отбивать всё, в другом — ничего. Если перекрутишь танк — его начинают шить все.
«Объект 279»
Фото: «Леста»
Боевая мощь — в балансе. Пушка не самая точная, но пробивная и с хорошим альфа-страйком. Танк динамичный, однако с высокой критуемостью модулей и экипажа. Боеукладка часто выходит из строя и взрывается. Шутка ли, но из-за этого игроки прозвали советского тяжа «взрывпакетом».
Если бы не перечисленные минусы, то «Объект 279» можно было бы поставить на второе место. А так и китайский BZT-70, и американский MBT-B показывают себя в рандоме лучше, чем «совет».
Лучшие танки 11-го уровня по мнению танковых блогеров
|Стример
|Количество подписчиков
|Какие танки поставил в топ
|Near_You
|более 600 тысяч подписчиков в YouTube
|поставил на первое место MBT-B, а на второе — BZT-70
|JOVE
|более 3 млн подписчиков в YouTube
|поставил на первое место «Объект 279», а на второе — BZT-70
|Юша Протанки
|более 1 млн подписчиков в YouTube
|поставил на первое место «Объект 279», а на второе — BZT-70
|Шотник
|более 400 тысяч подписчиков в YouTube
|поставил на первое место BZT-70, а на второе — MBT-B
Как получить танки 11-го уровня в «Мире танков»
Стоит напомнить, что обычным путём (через прокачивание веток) танки 11-го уровня не получить. Их выдают за прохождение этапов в проекте «Орбита». Получить больше двух танков 11-го уровня не получится. И придётся сбрасывать и прокачивать ранее прокачанные ветки заново.
За сброс и прокачивание четырёх веток заново (с 6-го по 10-й уровень) можно получить один танк 11-го уровня. И если после этого сбросить и прокачать ещё четыре ветки, то получится забрать ещё один танк. В итоге вам достанутся два танка 11-го уровня, но после сброса и прокачки восьми веток в сумме. То есть от какого-то танка 11-го уровня всё равно придётся отказаться.