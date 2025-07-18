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Фишер: Затмение, восьмая серия: где смотреть, описание, отзывы, объяснение

Отвратительный финал. Как закончился «Фишер: Затмение»
Слава Петров
Фишер Затмение 8 серия
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Концовка испоганила сезон.

17 июля завершился второй сезон «Фишера» с подзаголовком «Затмение». В течение восьми эпизодов режиссёр раскрывал многозначительных персонажей, разбавлял основной сюжет моральными страданиями, вводил одну второстепенную арку за другой и подкидывал многочисленные улики.

К чему всё это привело? К грандиозному пшику. Поверьте, фанатские теории были в разы интереснее.

Что было в прошлой серии «Фишера»:
Седьмая серия «Фишер: Затмение» готовит зрителей к громкому финалу
Седьмая серия «Фишер: Затмение» готовит зрителей к громкому финалу

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение».
Режиссёр: Александр Цой.
Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.
Жанр: детектив, триллер, драма.
Сколько серий: 8 эпизодов.
Страна: Россия.

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Все восемь эпизодов доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск».

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Впечатления от финала «Фишер: Затмение»

Я не раз писал, что «Затмение» — неровный сериал. Иногда нам показывали просто изумительные эпизоды, где сценарист водил зрителя за нос, а режиссёр показывал жесточайшие расправы и вгонял в депрессию. К тому же улики были раскиданы так, что диванные детективы заранее раскрывали главную тайну, но всё равно мучились от вопросов. Полная картина никак не складывалась.

Увы, после финала стоит утверждать: пазл если и сложился, то коряво и с жутким скрипом. Многие арки никуда не привели, некоторые персонажи так и не сделали ничего полезного, на важные вопросы сценарист не ответил, а несостыковки — попросту проигнорировал. В итоге финал напоминает индийский балаган, где ничего не понятно и который не особо интересен.

Очевидно, команда сериала сама понимала, что развязка получается, мягко говоря, странной. Поэтому вместо логики зрителя завалили отчаянием, где персонажи погибают, а мечты разбиваются. Увы, это слабое утешение, потому что всерьёз переживать за любимцев не хочется. Сильнее страдаешь по потенциалу: история могла стать по-настоящему замечательной, а обернулась феноменальным провалом.

Жизнь Райкиной не сложилась

Жизнь Райкиной не сложилась

Фото: Wink

Что случилось в финале «Фишер: Затмение»

Райкина оправдывает мэра после секс-скандала, окончательно восстанавливает позицию начальника милиции и готовится удочерить похищенную девочку. Увы, у мэра всё меняется: оказывается, её союзник вёл хитрую игру, чтобы вместе с влиятельными людьми подчинить властную даму и с её помощью зарабатывать деньги. Также мэру объясняют, что кассету с секс-видео подкинула Райкина. В итоге мэр и Райкина ссорятся, и удочерить девочку не выходит.

Саша, сестра Райкиной, перед свадьбой признаётся мужу, что носит не его ребёнка. Тогда муж избивает невесту и получает от начальника милиции пулю в ногу. Саша начинает рожать. В больнице она уже сидит с избранником, который взял на руки ребёнка и всё простил. Кажется, у Саши всё же будет опора.

На конференции с мэром

На конференции с мэром

Фото: Wink

Боков начинает понимать, что за убийствами стоит его коллега Злобин. Герой Янковского опрашивает свою девушку-проститутку и жену Злобина. Все говорят, что Ваня — плохой человек. Позже криминалисты находят пулю, которой Ваня ранил Живого. Такая же пуля была подложена в пистолет Живого.

Тем временем Злобин и Райкина находят новое тело. Мужчина на мгновение отходит. Райкина идёт за ним и видит: Ваня лежит на земле с перерезанным горлом. Он жив, но с трудом говорит. Бокова ранение не смущает. Он тащит Злобина в участок и обвиняет в серии убийств, подставе Живого и убийстве сектантов.

На допрос приходит Райкина. Она не верит, что Злобин — убийца. Допрос прерывает сообщение: оказывается, кто-то представился Злобиным и забрал из больницы ребёнка Саши. Он диктует координаты и велит доставить туда Ваню.

Боков раскусил злодея

Боков раскусил злодея

Фото: Wink

На месте выясняется, что Злобиных — двое. Да, они братья-близнецы. Ваня-милиционер был маньяком и убивал рыжих девушек, потому что в прошлом подруга не дождалась его из армии. Брат просто хотел заработать, поэтому промышлял похищением людей. Иногда они помогали друг другу.

Начинается потасовка. В результате Райкина получает предположительно смертельное ранение, а Боков убивает двух злодеев. Где-то на фоне супруга Злобина кончает с собой.

Злобиных оказалось двое

Злобиных оказалось двое

Фото: Wink

Вопросов к такому финалу слишком много. Зачем Злобин сам звонил в ритуальный магазин, если там его могли опознать? Просто для того, чтобы подставить Живого? Почему никто ни разу не видел, что у Злобина есть брат-близнец? Они так умело прятались? Почему Райкина говорит, что Злобин перевёлся в Курортный год назад, если первую жертву нашли тремя годами ранее? Зачем Злобин убил сектантов? Просто из неприязни? И как вообще в больнице злодею выдали чужого ребёнка? Давать ответы никто, конечно же, не будет.

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