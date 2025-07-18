Всё, что известно про третий сезон «Фишера»

17 июля завершился второй сезон «Фишера», который носил подзаголовок «Затмение». Концовка вышла сомнительной и многих огорчила, но «Затмение» два месяца держалось в тройке самых популярных сериалов России. Значит ли это, что детективный триллер продлят? Весьма вероятно.

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение»

Режиссёр: Александр Цой.

Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Все восемь эпизодов доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск»

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

О чём сериал «Фишер»

«Фишер» — сериал о следователях, которые охотятся на безжалостных маньяков. В первом сезоне они гонялись за тем самым Фишером, реальным маньяком, что обижал детей. Во втором главный герой Евгений Боков отправился в город Курортный, где серийный убийца казнил рыжих женщин.

Оба дела были напряжёнными, изобиловали подозреваемыми и водили зрителя по ложному следу. Главное, злодейства сильно давили на психику персонажей и разрушали их жизни. Чего стоит начальница милиции Райкина из второго сезона. В начале мы видели её сильной женщиной, но ближе к финалу она всё чаще хваталась за голову и опустошённо смотрела в стену. Потому что даже самая крепкая психика не справлялась с тем, что творили маньяки. Как и с реакцией на преступления общества, властей и напарников. Именно в этих мраке и бескомпромиссности кроется отличительная черта сериала.

Следователь Боков Фото: Wink

Чем закончился второй сезон — «Фишер: Затмение»

У героев было много подозреваемых. Одним из главных считался криминалист Живой, на него указывали все улики. Однако следователь Боков со временем догадался: убийца реально работает в милиции, но это не Живой. Маньяком оказался его молодой напарник Иван Злобин. Именно он подделывал улики и подводил Живого под статью.

Боков привёз Ивана в участок и обвинил его, но Райкина ни во что не поверила. Тем более на днях кто-то чуть не убил Злобина. Персонажу перерезали горло, он чудом выжил. Увы, споры прервал звонок: в больнице сказали, что Злобин забрал новорождённого племянника Райкиной и куда-то его увёз. Но как это возможно, если Иван был под наблюдением?

Когда герои прибыли на место, выяснили: Злобиных — двое, они братья-близнецы. Иван работал в милиции и убивал рыжих женщин, потому что в прошлом подруга не дождалась его из армии. Его брат похищал детей и требовал выкуп. Временами злодеи помогали друг другу.

В финале завязывается потасовка. Райкина получает, вероятно, смертельное ранение, а Боков расстреливает братьев. Выживают только он и ребёнок. Где-то на фоне жена Злобина кончает с собой.

Начальник милиции Райкина Фото: Wink

Когда выйдет третий сезон «Фишера»

Официально третий сезон ещё не анонсировали. К тому же создатели сериала Наталья Капустина и Сергей Кальварский покинули проект.

Мы прощаемся с сериалом, сохранив самые тёплые чувства ко всем, кто так или иначе в нём участвовал: творил, смотрел, верил, помогал. Боков навсегда останется нашим первенцем, и мы будем любить его, что бы с ним ни случилось в дальнейшем.

Капустина и Кальварский говорят, что рассчитывали завершить сериал на первом сезоне, но их уговорили взяться за продолжение и дали творческую свободу. Теперь же они совершенно точно «сказали всё, что могли».

В сериале хватало мрачных сцен Фото: Wink

Значит ли это, что «Фишер» закроется? Нет . Изначально сериал снимался по заказу «НМГ Студии». Вероятно, этой компании и принадлежат права. Учитывая рейтинги, «НМГ» вряд ли закроет франшизу. Скорее найдёт новых шоураннеров и снимет третий сезон.

Трудно предположить, о чём будет продолжение, вариантов слишком много. Однако Боков наверняка отправится в новый город и отыщет очередного зловещего маньяка. Известно, что «Затмение» сняли за три месяца. Даже если добавить сюда время на поиск новых шоураннеров, написание сценария и найм актёров, получится, что третий сезон могут выпустить уже в конце 2026-го.