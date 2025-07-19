Российская Team Spirit бьётся за Кубок мира! Финал «Доты» на EWC — LIVE

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Сегодня, 19 июля, в Эр-Рияде завершается турнир по Dota 2 в рамках масштабного фестиваля Esports World Cup 2025. Чемпионат от арабских шейхов третий год подряд становится одним из главных в сезоне «Доты» — его сравнивают с The International, который EWC уже обгоняет по призовым.

В этот раз на Кубке мира выделено на «Доту» $ 3 млн, половину этой суммы заработает победитель. Кроме того, клуб-чемпион получит хороший шанс в общем зачёте, где разыгрывается $ 27 млн.

В финальной серии за титул сразятся российская Team Spirit, уже побеждавшая здесь два года назад, и арабская Falcons с российским мидером Станиславом Malr1ne Потораком. Начало — в 16:30 мск, а до этого PARIVISION и Tundra разыграют бронзу в матче за третье место.