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Esports World Cup 2025. Гранд Финал. День 10
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13:00 Мск
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Team Spirit vs Team Falcons — Финал EWC 2025, прямая трансляция, ход матча, где смотреть

Российская Team Spirit бьётся за Кубок мира! Финал «Доты» на EWC — LIVE
Иван Мику
Финал Esports World Cup 2025 по Dota 2 — LIVE
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Развязка грандиозного турнира с самым большим призовым фондом в сезоне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 июля, в Эр-Рияде завершается турнир по Dota 2 в рамках масштабного фестиваля Esports World Cup 2025. Чемпионат от арабских шейхов третий год подряд становится одним из главных в сезоне «Доты» — его сравнивают с The International, который EWC уже обгоняет по призовым.

В этот раз на Кубке мира выделено на «Доту» $ 3 млн, половину этой суммы заработает победитель. Кроме того, клуб-чемпион получит хороший шанс в общем зачёте, где разыгрывается $ 27 млн.

Esports World Cup — это не только «Дота», а соревнования по всем популярным играм, как на Олимпиаде:
Главный геймерский турнир на $ 70 млн. Всё про Кубок мира по киберспорту
Главный геймерский турнир на $ 70 млн. Всё про Кубок мира по киберспорту

В финальной серии за титул сразятся российская Team Spirit, уже побеждавшая здесь два года назад, и арабская Falcons с российским мидером Станиславом Malr1ne Потораком. Начало — в 16:30 мск, а до этого PARIVISION и Tundra разыграют бронзу в матче за третье место.

Dota 2. Esports World Cup 2025 . Гранд-финал
19 июля 2025, суббота. 16:30 МСК
Team Spirit
Не начался
Team Falcons
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть финал Esports World Cup — прямая трансляция
Live Иван Мику

Где смотреть финал Esports World Cup — прямая трансляция

До старта остаётся меньше часа! Напомним, рансляцию гранд-финала на русском языке проведёт студия FISSURE, эфир можно посмотреть на Twitch, YouTube, во «ВКонтакте» или в плеере ниже.

Также бесплатно доступна альтернативная трансляция в онлайн-кинотеатре Okko.

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