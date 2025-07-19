Абсолютно всё, что нужно знать про EA Sports FC 26

Ежегодные релизы дойной коровы футсима EA FC (ещё в недавнем прошлом — FIFA) стали не просто традицией, а настоящим событием для фанатов спортивных симуляторов. Несмотря на огромное количество критики, серия продолжает существовать и мало-мальски развиваться. Обычно EA Sports анонсирует новый футсим в июле, а через два месяца выпускает его.

Разработчики остались верны себе и анонсировали EA Sports FC 26 во втором месяце лета. Хоть подробностей о главной спортивной игре пока мало, однако кое-что мы уже знаем.

Первый официальный трейлер EA Sports FC 26

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат EA Sports.

Дата выхода EA Sports FC 26

От официального анонса до релиза игры пройдёт менее двух месяцев: EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября 2025 года. И это подтверждённая разработчиками дата.

Впрочем, обладатели максимального издания (Ultimate Edition) смогут поиграть в новый футсим на неделю раньше остальных. То есть начиная с 19 сентября 2025 года . Это же касается подписчиков EA Play, которые с 19 сентября получат пробную версию на 10 часов.

Системные требования EA Sports FC 26: Системные требования EA Sports FC 26 — такие же, как у предыдущих частей

На чём выйдет EA Sports FC 26

EA пока не готова отказаться от консолей предыдущего поколения. EA Sports FC 26 выйдет и на PS4, и на Xbox One, а также на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Не все функции будут доступны на старых консолях, как это уже было с предыдущими играми.

EA Sports FC 26 Фото: EA Sports

Звёзды обложки EA Sports FC 26

На дисках со стандартным изданием EA Sports FC 26 будут изображены сразу два футболиста — полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и атакующий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала . Интересно, что Беллингем уже присутствовал на обложке прошлой части. Возникает вопрос: чем он так приглянулся разработчикам, что они решили сделать его центральной фигурой в двух частях?

EA Sports FC 26 Фото: EA Sports

А вот лицом максимального издания стал Златан Ибрагимович , завершивший футбольную карьеру в июне 2023 года. Ждём появления футболиста в виде иконы?

EA Sports FC 26 Фото: EA Sports

Будет ли русская озвучка в EA Sports FC 26

Как уже стало понятно из анонса статьи, в EA Sports FC 26 не будет русской озвучки, включая и русских комментаторов Георгия Черданцева и Константина Генича, которые радовали российских фанатов футбола своими голосами в футбольном симуляторе с 2015 года . А вот интерфейс игры останется на русском — будут доступны как текст на русском языке, так и субтитры.

Подробнее про отсутствие русских комментаторов: В EA Sports FC 26 не будет русских комментаторов — впервые за 12 лет

Можно ли купить EA Sports FC 26 в России

Официально EA Sports FC 26 в России не выйдет, но предзаказы уже собирают в разных магазинах — как на диске, так и цифровые копии. Впрочем, если для вас не актуальны бонусы за предзаказ, лучше подождать релиза, когда будет больше вариантов покупки с потенциально более доступными ценами. Сейчас просят от 6000 до 7000 рублей.

Издания EA Sports FC 26

Название издания Что в него входит Стандартное издание 3 игрока ICON в карьере

5-звёздочный тренер в Manager Career

5-звёздочный скаут в Manager Career Расширенное издание Ранний доступ: игра будет доступна с 19 сентября 2025 года

6000 очков FC за 2 месяца

1 дополнительный слот для развития игроков Ultimate Team

Кто сделает предзаказ стандартного издания до 26 августа, тот получит футболиста с рейтингом 92+ для EA Sports FC 25. Обладателям расширенного издания достанутся непродаваемая икона для EA Sports FC 26 и выбор ещё одной непродаваемой иконы из пяти для EA Sports FC 25.

Какие изменения ждут игроков в EA Sports FC 26

Electronic Arts утверждает, что в новом футбольном симуляторе будет множество изменений в геймплее, в том числе улучшенный дриблинг, изменённая траектория бега, более удобное расположение вратаря, а также новые, более универсальные игровые стили и роли игроков.

EA Sports FC 26 Фото: EA Sports

Любой, кто до сих пор играет в EA Sports FC 25, знает, насколько важны игровые стили в Ultimate Team. Они даже важнее показателей игроков, поэтому будет интересно посмотреть, насколько разнообразной может быть новая система.

Появится улучшенный режим «карьеры менеджера» с новыми испытаниями и сценариями, основанными на реальных ситуациях. А архетипы добавят индивидуальности в клубы и игроков.

Появятся чемпионат Чили и бразильский чемпионат, вернется мексиканская Liga MX, а в Ultimate Team добавят новые события и турниры. «В этом году вас ждут переработанный игровой процесс, новые турниры и прямые трансляции в FUT, совершенно новая система настройки архетипов в клубах и режим карьеры, который оживёт благодаря меняющимся испытаниям», — обещает EA.