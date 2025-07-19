Абсолютно всё, что нужно знать про EA Sports FC 26

Ежегодные релизы дойной коровы футсима EA FC (ещё в недавнем прошлом — FIFA) стали не просто традицией, а настоящим событием для фанатов спортивных симуляторов. Несмотря на огромное количество критики, серия продолжает существовать и мало-мальски развиваться. Обычно EA Sports анонсирует новый футсим в июле, а через два месяца выпускает его.
Разработчики остались верны себе и анонсировали EA Sports FC 26 во втором месяце лета. Хоть подробностей о главной спортивной игре пока мало, однако кое-что мы уже знаем.
Первый официальный трейлер EA Sports FC 26
Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат EA Sports.
Дата выхода EA Sports FC 26
От официального анонса до релиза игры пройдёт менее двух месяцев: EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября 2025 года. И это подтверждённая разработчиками дата.
Впрочем, обладатели максимального издания (Ultimate Edition) смогут поиграть в новый футсим на неделю раньше остальных. То есть начиная с 19 сентября 2025 года. Это же касается подписчиков EA Play, которые с 19 сентября получат пробную версию на 10 часов.
На чём выйдет EA Sports FC 26
EA пока не готова отказаться от консолей предыдущего поколения. EA Sports FC 26 выйдет и на PS4, и на Xbox One, а также на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Не все функции будут доступны на старых консолях, как это уже было с предыдущими играми.
EA Sports FC 26
Фото: EA Sports
Звёзды обложки EA Sports FC 26
На дисках со стандартным изданием EA Sports FC 26 будут изображены сразу два футболиста — полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и атакующий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала. Интересно, что Беллингем уже присутствовал на обложке прошлой части. Возникает вопрос: чем он так приглянулся разработчикам, что они решили сделать его центральной фигурой в двух частях?
EA Sports FC 26
Фото: EA Sports
А вот лицом максимального издания стал Златан Ибрагимович, завершивший футбольную карьеру в июне 2023 года. Ждём появления футболиста в виде иконы?
EA Sports FC 26
Фото: EA Sports
Будет ли русская озвучка в EA Sports FC 26
Как уже стало понятно из анонса статьи, в EA Sports FC 26 не будет русской озвучки, включая и русских комментаторов Георгия Черданцева и Константина Генича, которые радовали российских фанатов футбола своими голосами в футбольном симуляторе с 2015 года. А вот интерфейс игры останется на русском — будут доступны как текст на русском языке, так и субтитры.
Можно ли купить EA Sports FC 26 в России
Официально EA Sports FC 26 в России не выйдет, но предзаказы уже собирают в разных магазинах — как на диске, так и цифровые копии. Впрочем, если для вас не актуальны бонусы за предзаказ, лучше подождать релиза, когда будет больше вариантов покупки с потенциально более доступными ценами. Сейчас просят от 6000 до 7000 рублей.
Издания EA Sports FC 26
|Название издания
|Что в него входит
|Стандартное издание
|3 игрока ICON в карьере
5-звёздочный тренер в Manager Career
5-звёздочный скаут в Manager Career
|Расширенное издание
|Ранний доступ: игра будет доступна с 19 сентября 2025 года
6000 очков FC за 2 месяца
1 дополнительный слот для развития игроков Ultimate Team
Кто сделает предзаказ стандартного издания до 26 августа, тот получит футболиста с рейтингом 92+ для EA Sports FC 25. Обладателям расширенного издания достанутся непродаваемая икона для EA Sports FC 26 и выбор ещё одной непродаваемой иконы из пяти для EA Sports FC 25.
Какие изменения ждут игроков в EA Sports FC 26
Electronic Arts утверждает, что в новом футбольном симуляторе будет множество изменений в геймплее, в том числе улучшенный дриблинг, изменённая траектория бега, более удобное расположение вратаря, а также новые, более универсальные игровые стили и роли игроков.
EA Sports FC 26
Фото: EA Sports
Любой, кто до сих пор играет в EA Sports FC 25, знает, насколько важны игровые стили в Ultimate Team. Они даже важнее показателей игроков, поэтому будет интересно посмотреть, насколько разнообразной может быть новая система.
Появится улучшенный режим «карьеры менеджера» с новыми испытаниями и сценариями, основанными на реальных ситуациях. А архетипы добавят индивидуальности в клубы и игроков.
Появятся чемпионат Чили и бразильский чемпионат, вернется мексиканская Liga MX, а в Ultimate Team добавят новые события и турниры. «В этом году вас ждут переработанный игровой процесс, новые турниры и прямые трансляции в FUT, совершенно новая система настройки архетипов в клубах и режим карьеры, который оживёт благодаря меняющимся испытаниям», — обещает EA.