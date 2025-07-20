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Гачиакута 2025: обзор, сюжет, дата выхода

Аниме о войне с мусорными демонами: как стартовал «Гачиакута»
Слава Петров
«Гачиакута» 2025
Аудио-версия:
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Получилось одновременно мило и мрачно.

Если откроете топы популярности «Кинопоиска», с удивлением обнаружите: первая десятка наполовину состоит из аниме. А скоро там появится и «Гачиакута», которая стремительно наращивает аудиторию. Причины две: оригинальная манга очень успешна, а сюжет рассказывает о необычном мире с мусорными демонами. Но интересно ли смотреть новинку?

«Гачиакута»: главное об аниме

Название: «Гачиакута» (Gachiakuta).
Режиссёр: Фумихико Суганума.
Актёры: Аои Итикава, Кацуюки Конъиси, Ёсицугу Мацуока и другие.
Дата выхода: 6 июля 2025 года.
Жанр: аниме, фэнтези, боевик.
Сколько серий: 24 эпизода.
Страна: Япония.
Главные аниме 2025-го:
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«Гачиакута»: где смотреть?

С 6 июля выходит по одной серии «Гачиакуты» в неделю в течение шести месяцев, финал ожидается 14-21 декабря. Аниме официально показывают на «Кинопоиске», есть российский дубляж.

Видео размещено на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат компании Bones Film.

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Жестокая драма о культуре потребления

Мир «Гачиакуты» довольно необычен. В нём есть цивильный и чистый город, который возвышается над миром. Местные живут по заветам потребительской культуры. Они охотно покупают ненужные вещи, а затем бездумно их выбрасывают. Что говорить об игрушках, которые слегка потрепались — отныне им место среди отходов.

Куда девают мусор? Да просто сбрасывают в глубокую бездну. А ещё туда отправляют преступников. Вот и герой аниме по несправедливому обвинению летит в мусорный мир. Он догадывался, что дышать там нечем, но даже представить не мог: внизу полно монстров, собранных из отходов, и людей, что зачастую страшнее чудовищ. От быстрой смерти его отделяет лишь одно — жажда вернуться наверх и отомстить.

Жизнь героя полна страданий

Жизнь героя полна страданий

Фото: Bones Film

«Гачиакута» умело притворяется довольно милым аниме. Да, здешний мир жесток, однако ещё в нём хватает приличных людей и надежд. К примеру, герой до беспамятства влюблён, и избранница вроде отвечает взаимностью. Чувства придают сил, приносят мотивацию выбраться из бедности, крепко встать на ноги. Вот только надежду дают лишь по одной причине — чтобы затем её безжалостно раздавить.

Именно внезапная смена настроений — главная причина смотреть аниме. Потому что даже в мусорном мире, где витает отчаяние, находятся поводы для воодушевления и потенциальные союзники. Именно поэтому так больно смотреть, как «союзники» внезапно превращают историю чуть ли не в хоррор, где каждое их слово — гвоздь в крышку гроба.

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Важно, что такие перепады случаются регулярно и остаются умеренными. Они впечатляют, пугают, добавляют напряжения, но не высасывают душу, как было, например, в «Созданном в Бездне». То есть с местными страстями легко можно справиться и не уйти в эмоциональный нокаут.

Умелый воин из мусорного мира

Умелый воин из мусорного мира

Фото: Bones Film

Другая причина для просмотра — экшен. Уже во втором эпизоде появляются монстры размером с многоэтажку и собранные из выброшенных мебели, игрушек и прочих отходов. Они смертоносные, неприятные и при этом величественные. Причём герои мгновенно вступают с ними в бой: взмывают ввысь, бегают по великанским ладоням, применяют разрушительные способности.

Выглядит всё зрелищно и разрушает шаблон. Если в «Поднятии уровня в одиночку» или «Моём перерождении в слизь» персонажи начинали с незначительных мобов и лишь со временем дорастали до титанов, то здесь сразу появляются большие боссы. В итоге становится интересно: какие же испытания ждут впереди.

Тот самый мусорный монстр

Тот самый мусорный монстр

Фото: Bones Film

Проблема в том, что аниме только началось и выходит по одному эпизоду в неделю длительностью в 25 минут. Смотреть его в онгоинге кажется проблематичным. Только втянулся, понял персонажей и добрался до эпической сцены, как начинаются титры, намекающие на томное ожидание. Поэтому «Гачиакуту» стоит смотреть, но лучше целиком. Так что наберитесь терпения и дождитесь 12 сентября, когда выйдет весь первый сезон.

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«Гачиакута»: стоит ли смотреть?

Пока «Гачиакута» кажется отличным аниме — с добротным экшеном, необычным миром и эмоциональными качелями. Если любите жанр, новинка должна понравиться. Особенно если дождётесь финала сезона и проглотите его целиком.

Оценка первых эпизодов «Гачиакуты» — 7,5 из 10

Понравилось

  • Стильный экшен
  • Необычный мусорный мир
  • Стремительные перепады настроения.

Не понравилось

  • Смотреть аниме в онгоинге очень тяжело.
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