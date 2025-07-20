Аниме о войне с мусорными демонами: как стартовал «Гачиакута»

Если откроете топы популярности «Кинопоиска», с удивлением обнаружите: первая десятка наполовину состоит из аниме. А скоро там появится и «Гачиакута», которая стремительно наращивает аудиторию. Причины две: оригинальная манга очень успешна, а сюжет рассказывает о необычном мире с мусорными демонами. Но интересно ли смотреть новинку?
«Гачиакута»: главное об аниме
Режиссёр: Фумихико Суганума.
Актёры: Аои Итикава, Кацуюки Конъиси, Ёсицугу Мацуока и другие.
Дата выхода: 6 июля 2025 года.
Жанр: аниме, фэнтези, боевик.
Сколько серий: 24 эпизода.
Страна: Япония.
«Гачиакута»: где смотреть?
С 6 июля выходит по одной серии «Гачиакуты» в неделю в течение шести месяцев, финал ожидается 14-21 декабря. Аниме официально показывают на «Кинопоиске», есть российский дубляж.
Видео размещено на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат компании Bones Film.
Жестокая драма о культуре потребления
Мир «Гачиакуты» довольно необычен. В нём есть цивильный и чистый город, который возвышается над миром. Местные живут по заветам потребительской культуры. Они охотно покупают ненужные вещи, а затем бездумно их выбрасывают. Что говорить об игрушках, которые слегка потрепались — отныне им место среди отходов.
Куда девают мусор? Да просто сбрасывают в глубокую бездну. А ещё туда отправляют преступников. Вот и герой аниме по несправедливому обвинению летит в мусорный мир. Он догадывался, что дышать там нечем, но даже представить не мог: внизу полно монстров, собранных из отходов, и людей, что зачастую страшнее чудовищ. От быстрой смерти его отделяет лишь одно — жажда вернуться наверх и отомстить.
Жизнь героя полна страданий
Фото: Bones Film
«Гачиакута» умело притворяется довольно милым аниме. Да, здешний мир жесток, однако ещё в нём хватает приличных людей и надежд. К примеру, герой до беспамятства влюблён, и избранница вроде отвечает взаимностью. Чувства придают сил, приносят мотивацию выбраться из бедности, крепко встать на ноги. Вот только надежду дают лишь по одной причине — чтобы затем её безжалостно раздавить.
Именно внезапная смена настроений — главная причина смотреть аниме. Потому что даже в мусорном мире, где витает отчаяние, находятся поводы для воодушевления и потенциальные союзники. Именно поэтому так больно смотреть, как «союзники» внезапно превращают историю чуть ли не в хоррор, где каждое их слово — гвоздь в крышку гроба.
Важно, что такие перепады случаются регулярно и остаются умеренными. Они впечатляют, пугают, добавляют напряжения, но не высасывают душу, как было, например, в «Созданном в Бездне». То есть с местными страстями легко можно справиться и не уйти в эмоциональный нокаут.
Умелый воин из мусорного мира
Фото: Bones Film
Другая причина для просмотра — экшен. Уже во втором эпизоде появляются монстры размером с многоэтажку и собранные из выброшенных мебели, игрушек и прочих отходов. Они смертоносные, неприятные и при этом величественные. Причём герои мгновенно вступают с ними в бой: взмывают ввысь, бегают по великанским ладоням, применяют разрушительные способности.
Выглядит всё зрелищно и разрушает шаблон. Если в «Поднятии уровня в одиночку» или «Моём перерождении в слизь» персонажи начинали с незначительных мобов и лишь со временем дорастали до титанов, то здесь сразу появляются большие боссы. В итоге становится интересно: какие же испытания ждут впереди.
Тот самый мусорный монстр
Фото: Bones Film
Проблема в том, что аниме только началось и выходит по одному эпизоду в неделю длительностью в 25 минут. Смотреть его в онгоинге кажется проблематичным. Только втянулся, понял персонажей и добрался до эпической сцены, как начинаются титры, намекающие на томное ожидание. Поэтому «Гачиакуту» стоит смотреть, но лучше целиком. Так что наберитесь терпения и дождитесь 12 сентября, когда выйдет весь первый сезон.
«Гачиакута»: стоит ли смотреть?
Пока «Гачиакута» кажется отличным аниме — с добротным экшеном, необычным миром и эмоциональными качелями. Если любите жанр, новинка должна понравиться. Особенно если дождётесь финала сезона и проглотите его целиком.
Оценка первых эпизодов «Гачиакуты» — 7,5 из 10
Понравилось
- Стильный экшен
- Необычный мусорный мир
- Стремительные перепады настроения.
Не понравилось
- Смотреть аниме в онгоинге очень тяжело.