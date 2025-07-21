Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной

С выходом «Супермена» киновселенная DC смогла стартовать заново. Новым курсом руководит Джеймс Ганн, которого переманили от главного конкурента (Marvel). Он уже поспешил анонсировать несколько премьер в рамках перезапуска.

Рассказываем, какие фильмы и сериалы ждут поклонников DC в будущем после выхода «Супермена».

«Миротворец», второй сезон

Автор: Джеймс Ганн.

Актёры: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма и другие.

Премьера: 21 августа 2025 года (второй сезон).

Сколько серий: восемь эпизодов.

Джеймс Ганн называет второй сезон «Миротворца» прямым продолжением «Супермена», который продолжит историю антигероя Кристофера Смита и неожиданно должен объяснить все перестановки в киновселенной DC . Не стоит забывать, что события «Миротворца» происходили в старом мире с героями «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

В остальном про второй сезон мы знаем не так уж и много, кроме того, что он и дальше будет рассказывать о попытках Миротворца найти себе место.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат WB.

Автор новой киновселенной DC считает «Миротворца» своим шедевром: Режиссёр Джеймс Ганн назвал сериал «Миротворец» лучшей своей работой

«Крипто»

Четыре короткометражки про милого пёсика из «Супермена». Никаких деталей не раскрывают, кроме того, что премьера состоится в конце 2025 года .

Крипто Фото: WB

«Фонари»

Автор: Крис Манди.

Актёры: Кайл Чендлер,, Аарон Пьер, Натан Филлион.

Премьера: начало 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Детективный сериал, вдохновлённый «Настоящим детективом» . Но вместо Раста Коула и Марти Харта тут опытный Зелёный фонарь Хэл Джордан (Кайл Чендлер) и новичок корпуса Джон Стюарт (Аарон Пьер).

Расследование убийства важного человека приводит героев к мрачной тайне, которая сыграет важную роль для всей киновселенной. Известно, что в какой-то момент персонажи пересекутся с ещё одним Зелёным фонарём, Гаем Гарднером, уже дебютировавшим в киновселенной в «Супермене».

Кадр из сериала «Фонари» Фото: WB

«Супергёрл»

Режиссёр: Крейг Гиллеспи.

Актёры: Милли Олкок, Маттиас Схунартс, Ив Ридли и другие.

Дата выхода: 26 июня 2026 года.

Постер «Супергёрл» Фото: WB

Фильм расскажет о приключениях двоюродной сестры Супермена — Кары Зол-Эл в исполнении Милли Олкок. Героиню уже показали в «Супермене» в сцене после титров. И да, Крипто именно её пёс, и Кларк Кент лишь временно приглядывал за ним.

Подробной завязки истории нет. Но предполагается, что Супергёрл посетит другие планеты, где столкнется с масштабной угрозой. Зато подтверждена встреча с инопланетным наёмником Лобо (Джейсон Момоа).

Зрителей ожидает новое прочтение знакомого персонажа. Героиня больше не будет пай-девочкой, а предстанет в образе взбалмошной и веселой бунтарки с любовью к тусовкам. При этом Джеймс Ганн заявлял, что «Супергёрл» будет намного мрачнее «Супермена».

«Глиноликий»

Режиссёр: Джеймс Уоткинс.

Актёр: Том Рис Харрис.

Дата выхода: 11 сентября 2026 года.

Последним проектом с высеченной на камне датой выхода стал «Глиноликий». Он посвящён становлению одного из врагов Бэтмена. Сюжет повествует об актёре фильмов категории B, который, чтобы и дальше оставаться востребованным, оказывается жертвой экспериментов и превращается в монстра из глины.

Главную роль заполучил валлийский актёр Том Рис Харрис, а в режиссёрское кресло посадили Джеймса Уоткинса. Но тут куда интереснее фигура сценариста Майка Флэнагана , который и протолкнул идею проекта. Он известен по работе над популярными хоррорами, особенно в сериалах — его можно поблагодарить за «Призраков дома на холме», «Доктора Сон», «Игру Джеральда», «Полуночную мессу» и «Падение дома Ашеров». Также он сейчас работает над сериалом по мотивам «Кэрри» Стивена Кинга.

«Глиноликий» станет редким представителем супергеройских ужасов со ставкой на боди-хоррор.

«Глиноликий» Фото: WB

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На этом заканчиваются премьеры, которые уже имеют точную дату выхода и запланированные сроки создания. Остальные проекты сейчас существуют на уровне подготовки и поиска убедительной концепции. От них в будущем могут отказаться, как уже сделали с парой заявленных проектов.

«Отважный и смелый» (фильм)

Дебютный фильм про Тёмного рыцаря в новой киновселенной DC называется «Отважный и смелый», это будет «странная история об отце и сыне». Сюжет посвящён совместным приключениям Бэтмена в возрасте и уже третьего Робина, по совместительству его родного сына Дэмиена Уэйна.

Робин и Бэтмен Фото: WB

Кто сыграет нового Брюса Уэйна неизвестно, но его дебют состоится, возможно, ещё раньше сольного фильма. Снимет кино Энди Мускетти, ранее поставивший для DC «Флэша» с Эзрой Миллером.

«Болотная тварь» (фильм)

Хоррор расскажет о происхождении одноимённого сверхчеловека, умеющего вселяться в любую растительную материю. Сценарий напишет и снимет Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari», «Индиана Джонс и Колесо судьбы») Обещается мрачное кино, похожее на готические ужастики о Франкенштейне. Но пока всё упирается в занятость режиссёра .

Болотная тварь Фото: WB

«Сержант Рок» (фильм)

Фильм про малоизвестного персонажа комиксов DC, да ещё и лишённого каких-либо способностей. Боссы DC описывают проект как историю о Второй мировой войне про героизм и конфликт. О проекте, впрочем, давно уже ничего не слышно, но его всё ещё пытаются реализовать.

Сержант Рок Фото: DC

«Чудо-женщина» (фильм)

Про фильм ничего неизвестно, но, по данным СМИ, его разработка в последние месяцы «ускорилась», поэтому премьера может состояться намного раньше, чем многие ожидают. Однако никаких данных про актёров, режиссёра и сценариста не раскрывалось.

Галь Гадот вряд ли вернётся к роли амазонки Фото: WB

«Уоллер» (сериал)

Виола Дэвис одна из немногих, кто сохранил прежнюю роль в новой киновселенной DC. Более того, руководительница «Отряда самоубийц» получит собственный сериал.

Изначально проект должен был выйти перед «Суперменом», но забастовки затянули производство, и теперь релиз состоится только после второго сезона «Миротворца». Шоураннерами «Уоллер» стали Джереми Карвер («Роковой патруль») и Кристал Генри («Хранители»).

Уоллер в «Отряде самоубийц» (2016) Фото: WB

«Потерянный рай» (сериал)

Сериал расскажет о прошлом острова Темискира, где родилась Чудо-женщина. Шоу описывается как политическая драма, вдохновлённая «Игрой престолов». Зрителей ожидают сюжет про амазонок, множество интриг и гражданская война.

«Чудо-женщина» Фото: WB

«Бустер Голд» (сериал)

Комедийный сериал про одноимённого персонажа — неудачника из будущего, который отправляется в прошлое, чтобы стать супергероем благодаря технологиям своего времени. Статус шоу неизвестен, поскольку от него отказался изначальный шоураннер.