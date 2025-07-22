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Марвел фильмы сериалы планы график выпуска чего ожидать

Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Михаил Шевкун
«Марвел»: фильмы, сериалы
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Авторы осознали ошибки и планируют сделать супергероев вновь великими.

В рамках подготовки к выпуску «Фантастической четвёрки: Первые шаги» босс Marvel Studios Кевин Файги неожиданно разболтался о недавнем прошлом и далёком будущем своей киновселенной, которая последние годы переживает сложные времена.

Мы выбрали главное из разных интервью, где Файги рассказал о многих аспектах своего мира.

Большое будущее киновселенной Marvel

Глобально Marvel готовится к перезапуску, об этом начинает говорить даже сам Кевин Файги. Студия планирует постепенно закончить большинство больших сюжетов, а со «Мстителями: Секретные войны» есть план запустить уже новые истории.

«Мстители: Финал» были почти полностью про концовки, а вот «Мстители: Секретные войны» будут больше про новое начало. Перезапуск звучит страшно. Перезапуск может значить для разных людей разное. Перезапуск основной линии — мы думаем про это. «Люди икс» — наша следующая остановка.
Логотип фильма «Мстители: Секретные войны»

Логотип фильма «Мстители: Секретные войны»

Фото: Marvel

Но затем Файги отмечает, что после «Секретных войн» наступит момент, когда предстоит найти новых актёров на роли Тони Старка, Стива Роджерса и других ключевых персонажей мира Marvel. В киновселенной Marvel такого ещё не происходило, однако так делают многие — и никаких проблем не возникало.

У «Блэйда» дела начали налаживаться: спустя четыре попытки создать фильм у команды вроде бы нашлась хорошая основа истории, события которой развернутся в современности — до этого рассматривали вариант сюжета в прошлом.

Проекты Marvel будут для разных возрастов

Успехи «Дэдпула и Росомахи» и «Сорвиголовы: Рождённый заново» дали Marvel Studios нужную уверенность в создании проектов с высоким возрастным рейтингом, что теперь стало частью масштабного плана киновселенной. Это же касается и проектов с более низким возрастом, больше направленных на детей.

Росомаха и Дэдпул

Росомаха и Дэдпул

Фото: Marvel

Однако всё зависит от конкретного проекта: Каратель в «Сорвиголове: Рождённый заново» был максимально брутальным и жестоким, убивающим злодеев направо и налево, однако «когда Каратель появится в новом фильме про Человека-паука, он будет немного другим».

Человек-паук будет один

Майлз Моралес не появится в киновселенной Marvel в ближайшее время, поскольку Sony намерена использовать персонажа в анимационных фильма про «Паучьи вселенные». Никаких работ над отдельным фильмом про героя в киновселенной сейчас не идёт — и не будет идти, пока не закончатся анимационные фильмы.

Майлз Моралес

Майлз Моралес

Фото: Marvel

Какие фильмы Marvel так и не дошли до выхода:
Какие фильмы Marvel так и не дожили до выхода: «Человек-паук» пострадал больше всех
Какие фильмы Marvel так и не дожили до выхода: «Человек-паук» пострадал больше всех

Сериалы и фильмы начнут больше отделять

Внедрение сериалов в киновселенную после выхода «Мстители: Финал» называют если не ошибкой, то неудачей: количества контента про супергероев «Марвел» стало настолько много, что следить за всем этим сборником стало просто невозможно — да и контролировать процесс разработки было не менее сложно.

Вдобавок это повлияло на фильмы: к примеру, обласканные зрителями и критиками «Громовержцы» почти полностью состояли из героев сериалов — и многие даже не знали про них, поэтому, как считает Файги, многие пропустили фильм в кинотеатрах.

И люди зря пропустили «Громовержцев»:
Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»
Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»

Это же касается продолжения «Капитан Марвел», где больше половины главных героев пришли из сериалов («Мисс Марвел», «ВандаВижн»). Впрочем, сам же Файги отмечает, что это именно проблема маркетинга, нежели самих фильмов — многих просто было не убедить посмотреть кино.

«Капитан Марвел 2»

«Капитан Марвел 2»

Фото: Marvel

В целом Marvel Studios уже заявила, что начнёт отделять сериалы и фильмы дальше друг от друга: каждый будет более самодостаточным, а в качестве примера приводят «Сорвиголову: Рождённый заново».

Впрочем, к примеру, важнейшие события из «Громовержцев» никак не затронут в продолжении «Сорвиголовы», хотя оба проекта разворачиваются в одном городе — Нью-Йорке.
Что ждём от продолжения «Сорвиголовы»:
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно

Во многом поэтому, кстати, первую «Фантастическую четвёрку» от самой Marvel Studios решили сделать полностью отдельно от основной киновселенной, чтобы это было новое начало без надобности что-либо знать про кого-либо.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

Фото: Marvel Studios

Что случилось с Кангом, «заменой Таноса»

Ещё до всех событий с актёром Джонатаном Мейджорсом, которого обвинили в физическом насилии, в Marvel Studios начали подозревать, что вся история с Кангом не сможет повторить успех Таноса — герой не настолько интриговал и интересовал зрителей, несмотря на куда более явный курс на его представление в разных проектах.

Ещё до того, что произошло событие с актёром, мы начали понимать, что Канг не такой же важный, это не новый Танос, и что есть только один персонаж, который может быть таким, потому что он был таким в комиксах на протяжении десятилетий и десятилетий.
Канг

Канг

Фото: Marvel

В итоге всё сложилось так, что Канг сойдёт на нет, а вместо него новым глобальным злодеем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, который до этого исполнял роль Тони Старка (Железный человек).

Почему ждём главный фильм Marvel:
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
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