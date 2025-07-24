Дмитрий Siberian Коцарев — про связь футбола с CS2 и проблемы Virtus.pro

В июле в Москве завершился чемпионат России по киберспорту, в рамках которого прошёл в том числе и турнир по Counter-Strike 2. «Чемпионату» удалось пообщаться с комментатором Дмитрием Siberian Коцаревым — в интервью он провёл аналогии между CS и футболом, а также поделился ожиданиями от нового киберспортивного сезона.

— Насколько отличается комментирование матчей чемпионата России и других турниров такого уровня от игр на топ-чемпионатах с участием лучших команд мира?

— Понятное дело, отличается. Когда ты достаточно много наблюдаешь за играми Vitality, FaZe Clan или Team Spirit, ты привыкаешь к тир-1 мете. Ты понимаешь, что если сейчас будет выход, то будет качественная раскидка, где-то будет хороший люркер. Какой-то хороший раунд, который ты уже видел раньше и знаешь.

На матчах чемпионата России надо держать в уме, что кто-то может допускать ошибки: кто-то забудет раунд, могут быть какие-то нервы, неудачная граната. От этого появляется такой хаос, и это реально интересно — на тир-1 всё иногда слишком предсказуемо.

Как в футболе: когда Арьен Роббен играл, все знали, что он смещается под левую и бьёт — но он так идеально это делал! То же самое на топ-уровне, они идеально делают раунды. А тут могут возникать какие-то интересные ситуации, которые не увидишь на тир-1. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы.

Чемпионом России по CS 2 стала Hesta, в финале победившая УУНиТ Фото: ФКС России

— Как раз хотел спросить про футбол: насколько я помню, у вас есть какой-то опыт в школе спортивной журналистики...

— Не только. Я жил в Иркутске и 10 лет занимался футболом, занимался у Сергея Духовникова — тренера «сборников», среди которых Рома Зобнин, Гранат, Ещенко. Я был капитаном Иркутской области, однако в 16 лет порвал крестообразные связки и был вынужден закончить. Вот такая у меня история с футболом.

А потом я пытался в спортивную журналистику. Когда-то у Василия Уткина, царствие ему небесное, был конкурс, и вот я дошёл до последнего этапа собеседования. Но, к сожалению, чем-то Василию Вячеславовичу не понравился. Может быть, и к лучшему, может быть, к сожалению — но вот как вышло.

— Вообще, между футболом в спорте и Counter-Strike часто проводят аналогию. Что общего между этими играми, где эти точки соприкосновения, на ваш взгляд?

— Очень интересный вопрос… Футбол — такой эмоциональный вид спорта: например, как Кантона прыгал в болельщика или как де Йонг летел в своего оппонента, когда Нидерланды играли в финале чемпионата мира. Много адреналина, много мужской борьбы. Все говорят, самый травматичный вид спорта – это MMA, боевые виды — но футбол, на самом деле, тоже очень контактный. В ходе игры постоянно вспыхивают эмоции, вспыхивает страсть.

И такие же эмоциональные события можно вспомнить в Counter-Strike. Когда Сеня выпрыгивал и кричал соперникам не самые приятные слова, когда NiKo разбил стол и из этого сделали настоящее событие, когда broky показывал средние пальцы своим соперникам. Знаешь, такое проявление спортивной злости, как и в футболе — поэтому, думаю, в плане эмоции CS и футбол очень похожи.

— Может ли эта любовь к футболу проявляться в освещении Counter-Strike? Вы, кажется, рассказывали, что смотрите футбольные трансляции, ориентируетесь на кого-то.

— Конечно, может, потому что если брать тандем Уткина и Розанова, я считаю, что в плане спортивного комментирования и просто комментирования чего-либо это был идеальный дуэт. Я не могу сказать, что прямо беру оттуда что-то, черпаю какие-то конструкции — но это, наверное, тот идеал, к которому стоит стремиться, при этом сохраняя свою индивидуальность.

Каждый, кто становится комментатором, смотрел кого-то в детстве и захотел быть такими же. Для меня это матч Лиги чемпионов – 2003/2004 между «МЮ» и «Реалом», легендарный эфир Розанова. Тогда я понял, что не то чтобы хочу так комментировать — я хочу просто разговаривать так в жизни, также легко связывать литературный язык, чтобы это было не вычурно, чтобы это было естественно.

И, наверное, Уткин и Розанов как раз таки стали сподвижниками того, что я захотел стать комментатором. Хотя, опять же, не нужно представлять кого-то идеалом и быть точно таким же: нужно быть самим собой. Но когда я смотрел матчи, это был очень хороший пример репортажа — подчеркну, даже не комментирования, а именно футбольного репортажа.

Фото: Paragon

— Нравится ли вам контент на современных футбольных трансляциях, со всеми этими современными фишками?

— Okko и «Матч ТВ» делают круто. Мне нравится, что Okko делают live-включения с места событий, как в финале Лиге чемпионов — они отправляют туда корреспондента и могут рассказать то, чего не увидишь на телевизионной картинке.

«Матч ТВ» в последнее время так не делает. И когда я смотрю матч и понимаю, как Константин Генич (тоже, кстати, очень хороший комментатор из Иркутска) видит только экран… Ну, не может он прочувствовать всю эту атмосферу, хотя он очень эмоциональный комментатор. И я понимаю, будь он сейчас на «Сантьяго Бернабеу» или на «Камп Ноу», эфир мог быть насыщеннее.

Но мне нравится состав комментаторов «Матч ТВ». Тот же Роман Нагучев, который недавно получил награду как лучший комментатор сезона, очень хорош. Что мне не нравится — это хейт от общественности, которая ещё помнит Маслаченко, Розанова и Уткина и на новое реагирует в стиле «ну вот, раньше было лучше».

Что бы сейчас ни делали комментаторы, повод всегда найдётся: здесь слишком много юмора, а здесь, наоборот, мало… Понятно, что это та самая ностальгия, когда голос Уткина напоминает тебе, как ты маленький смотрел телевизор у бабушки, начал любить футбол… Но, на мой взгляд, нужно относиться более снисходительно и понимать, что сейчас тоже футбольные трансляции хороши по-своему.

— Ну, кстати, это ещё одно пересечение с киберспортом — где комментаторы, особенно новые, сталкиваются с хейтом.

— На самом деле, хейта как такового нет. Конечно, первое время начинается: «А где Sl4m? A где Strike? Вот я их смотрел, где они сейчас?». Однако сейчас есть новая школа комментирования, и я считаю, что в плане каких-то скиллов и в плане спортивного репортажа она чуть лучше. Как мне кажется, мы более эмоциональны, чем комментаторы раньше, мы больше понимаем, что этот официоз, «как по телевизору», уходит в прошлое.

Сейчас зритель хочет чувствовать себя, будто он просто сел посмотреть матч на диван с друзьями. В этом плане мы, наверное, чуть ближе к зрителю. Именно поэтому популярен комьюнити-каст, но мы стараемся сохранить именно комментирование, чтобы, кроме каких-то шуток и ставок, оставалось что-то ещё. Мы хотим создавать героев, какие-то события, которые сможет понять каждый, и неважно, ставит он или нет.

Со временем зритель привыкает, он тебя узнаёт, поэтому и хейта как такового не остаётся. И формат, который мы сейчас делаем на Paragon, он позволяет больше узнать комментатора не как «говорящую голову», а как личность. А критика будет всегда, и я могу сказать, что справляюсь с ней очень хорошо. Я понимаю, что мир не делится на чёрное и белое, у каждого может быть своё мнение — поэтому не скажу, что это как-то сильно на меня влияет.

Прямо сейчас Siberian можно услышать в русскоязычном эфире Intel Extreme Masters Cologne 2025 Фото: Paragon

— Затронем тему трансферов в Counter-Strike перед новым сезоном. За каким составом будет интереснее всего смотреть лично вам?

— Пока мы с вами сейчас записываем это интервью, Spirit до сих пор не анонсировали новый состав. Будет очень интересно понаблюдать, потому что это один из самых стабильных составов, собравшийся ещё со времён BetBoom Dacha в декабре 2023-го. Да, на мэйджоре команда дошла только до четвертьфинала, однако из группы вышла со счётом 3-0, показывала стабильный CS — мне кажется, даже с прежним составом Team Spirit могла бы бороться дальше.

Любопытно будет посмотреть, что выйдет из команды G2. Потому что мне это напоминает NAVI, когда они убрали всех звёзд и начали собирать новый состав без стар-плееров, по крупицам. Мне кажется, G2 очень рано списывать со счетов после ухода NiKo и m0NESY — может, они не будут показывать самые крутые результаты, но наблюдать за ними должно быть интересно.

— Что можно сказать про Falcons?

— Честно говоря, мне не нравится схема, которую выбрали Falcons. Они вроде так структурно подходят, очень грамотно, у них лучшие условия для игроков, был один из самых дорогих и крутых буткемпов в Америке. Однако когда Magisk объявляют, что он уйдёт после мэйджора, в составе возникает какая-то напряжённость — как слон в комнате, которого невозможно не замечать. Мне эта политика непонятна.

Если говорить о kyousuke — мне кажется, что ожидания пока слишком завышены. У нас в СНГ очень много скилловых игроков по стрельбе. Но Counter-Strike на тир-1 уровне — это не только про стрельбу. Это про опыт, про взаимопонимание, про возможность где-то пожертвовать своими личными хотелками и так далее. Это командный спорт, командный киберспорт. И поэтому я не уверен, что у них прям всё круто получится.

Falcons на самом деле штормит. Они то показывают крутые результаты, то потом проигрывают командам, которым не должны проигрывать по своим амбициям, которые строят вокруг своего бренда. По сути, Falcons просто подписали тройку игроков из Heroic, чтобы попадать на тир-1 турниры, а затем потихоньку менять игроков. Заменили degster, заменили Magisk, и мне кажется, в будущем захотят звёздного капитана — как только у Vitality возникнут проблемы, думаю, они попробуют подписать apEX.

17-летний Максим Лукин — новая надежда Falcons Фото: HLTV

— Последняя команда, про которую я спрошу — Virtus.pro. Точечное изменение — это то, что им нужно?

— Нет-нет, FL4MUS не был проблемой, это очевидно. Мне кажется, что в него слишком рано поверили. Возвращаясь к футболу — это как покупка молодого игрока. И очень мало талантливых игроков, которые сразу могут справиться с давлением тир-1 сцены. Когда у FL4MUS только-только получилось в GamerLegion, Virtus.pro решили: так, это русскоговорящая игра, это молодая звезда, показывает себя очень круто. И сразу его подписали.

Но проблема VP в другом. Иногда командам требуется изменить весь подход. Вот, к примеру, «Манчестер Сити» провёл провальный, по их меркам, сезон — и нужна перестройка. Как мне кажется, организация Virtus.pro не хочет признавать, что у неё что-то не получилось. Да, когда ты покупаешь игрока за $ 1 млн, это риск — но нет ничего стыдного в том, чтобы сказать «наш риск не оправдался».

Я не нахожусь внутри команды, поэтому не могу сказать, в чём точно проблема. Но не думаю, что проблема в Тимуре. Конечно, его ещё можно вернуть, его ещё никуда не продали. А то, что пришёл Perfecto спустя два года — ну, вот s1mple вернулся, и вышло не самое крутое возвращение. Я как болельщик Virtus.pro буду только рад, если всё получится, однако пока перспективы туманны.

— Заключительный вопрос — по региону в целом. Вы уже упоминали, что у нас много крутых исполнителей, но каким-то образом только Team Spirit удерживаются в топ-3 мира, Virtus.pro занимают 15-е место в рейтинге HLTV, а дальше – вообще пропасть. Почему такой спад?

— Сейчас многие команды поняли, что можно брать молодых игроков из нашего региона. Раньше, например, бразильцы держались только за своих игроков, делая замены по кругу: fnx, chelo, boltz… В Швеции так же было. Но сейчас многие организации за пределами СНГ подписывают наших талантов — molodoy, tN1R, gr1ks.

Из-за этого получается так, что для русскоязычных организаций остаётся не так много свободных игроков. Почему Virtus.pro так быстро и купили FL4MUS — иначе его купил бы кто-то другой. На рынок СНГ-игроков подключились те организации, которых раньше не было. Поэтому сейчас очень большая конкуренция за наших игроков. Плюс из таких мастодонтов у нас только Spirit и Virtus.pro.

Остальные готовы продавать игроков, если поступят хорошие предложения. Как футбольные «Бенфика» или «Аякс» — если бы они оставили свои составы и никого не продавали, через несколько лет, может, выиграли бы Лигу чемпионов. Но команда нуждается в финансах, и, если предлагают хорошие деньги за игрока, они соглашаются.