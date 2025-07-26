Абсолютно всё, что нужно знать про Genshin Impact 6.0

В сентябре Genshin Impact ждёт одно из самых крупных обновлений в истории игры — карту мира пополнит новый большой регион Нод-Край, частично вдохновлённый русской и славянской культурой.

Версия Genshin Impact 6.0 выйдет 10 сентября 2025 года : в игру добавят новые локации для исследования, играбельных персонажей и следующую главу большого сюжета. О том, что ждёт игроков и где искать новые отсылки на Россию в любимой игре — в нашем материале.

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Нод-Край в Genshin Impact

В мире игры всего семь основных стран, которые авторы «Геншина» открывают постепенно — по одной в год. Каждый игровой регион связан с реальной страной или группой стран.

Так, с релиза были доступны Мондштадт (Германия) и Ли Юэ (Китай), затем выходили Инадзума (Япония), Сумеру (Ближний Восток и Азия), Фонтейн (Франция). Прошлой осенью вышел Натлан, основой для которого стала Латинская Америка.

Начиная новую главу, создатели презентуют новые игровые механики, уникальных персонажей и сюжетную линию: всё это ощутимо выделяет регион на фоне остальной игры. В нашем сообществе почти с релиза игры все ждали осень 2025-го — именно тогда должна была появиться Снежная, созданная на основе русской культуры.

Грозная Царица, страна безжалостного холода, знакомая архитектура и привычные славянам имена и наряды — Honkai: Star Rail и его Белобог уже успели доказать, что китайские разработчики любят отсылки на нашу историю, литературу и музыку. Но в этот раз в HoYoverse решили иначе.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

На фоне критики последних обновлений создатели Genshin Impact обнаружили, что во время предыдущих глав сюжета осталось слишком много незаконченных сюжетных линий. В результате Снежную решили сдвинуть на 2026 год, а пока планируется довести актуальную историю до логического конца за счёт Нод-Края — автономной области в составе Снежной.

Анонс стал сюрпризом для игроков (особенно тех, что годами ждали Снежную) — тем более что раньше Нод-Край вообще не упоминался в сюжете и лоре «Геншина». Но после того, как разочарование утихло, многие стали признавать, что подобная пауза в год перед финальной фазой сюжета — не такая плохая идея.

Нод-Край станет регионом, в котором встретятся множество известных и новых фракций игры. Сами авторы «Геншина» сравнивают его с Найт-Сити, Зауном из «Аркейна» и другими подобными городами из поп-культуры. По плану новый регион завершит ряд старых историй и подготовит путешественников к большому финалу, хотя интересен и сам по себе.

Нод-Край представлен в виде архипелага из нескольких больших островов с разной стилистикой Фото: HoYoverse

История Нод-Края в Genshin Impact

Прежде каждый новый регион был связан с одной из семи стихий и поклонялся своему божеству — Архонту. Нод-Край станет резко отличаться, что повлияет как на ход повествования, так и на геймплей: статуи Архонтов, окулусы и другие механики будут заменены на какие-то новые. А жители используют не силу стихий, а особую магию луны.

Разработчики обещают, что используют следующий год, чтобы закрыть старые сюжетные линии. В Нод-Крае, где живут Дети Морозной Луны, соберутся многие известные группы — Фатуи, рыцари Монштадта, ведьмы и так далее. Каждая фракция будет преследовать свои цели, но основной сюжет будет связан с силой Луны, которую все хотят использовать в своих целях.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Говоря о сеттинге, разработчики отвечают уклончиво: формально Нод-Край живёт по своим правилам и автономен от Снежной, прототипом которого является Россия. В результате авторы вдохновлялись славянской культурой (столица Нашгород, жители Наташа и Кирилл), но лишь частично.

В регионе достаточно отсылок на культуру Северной и Центральной Европы: фьорды, Дикая охота (привет «Ведьмаку»), мифология Исландии. Что касается окружения, местные пейзажи напомнили разработчикам Норвегию и Прибалтику.

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Главный населённый пункт Нод-Края будет называться Нашгород Фото: HoYoverse

Персонажи Нод-Края в Genshin Impact

Согласно задумке, в новом регионе игроки смогут больше узнать о старых фракциях, а также познакомиться с новыми. Основных персонажей HoYoverse показали в отдельном трейлере — вероятно, все они будут играбельными и выйдут в версиях 6.0–6.8 (до лета 2026 года).

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Вот что за герои ждут игроков:

Сандроне и Коломбина — предвестники Фатуи, которых изначально представляли как главных антагонистов вселенной. Ранее играбельными уже стали Тарталья и Арлекино, теперь в сюжет вступают ещё два союзника Царицы из Снежной;

Варка, магистр ордена рыцарей из Монштадта. С самого начала игры нам рассказывали, что он возглавляет важную экспедицию за пределами родной страны, и спустя пять лет его секреты будут раскрыты;

Алиса и Николь Рейн из Ведьминого шабаша, особой группы, которая находится над основными событиями и наблюдает за ними со стороны. Теперь ведьмы приступают к активным действиям и будут включены в сюжет напрямую;

Айно и Ягода, конструкторы и инженеры из Нод-Края. Уже известно, что они связаны с Инеффой, которая появится в версии 5.8 и раскроет завязку истории нового региона;

Дурин — дракон, которого возродили в образе человека в рамках сюжета версии 5.6. Пока неизвестно, как именно он попал в Нод-Край и в чём будет его связь с основной историей;

Лаума — жрица Детей Морозной Луны, основного населения Нод-Края. Представитель главной фракции северных земель, которая может стать основным проводником по новому региону;

Нефер — новая героиня, знакомая с Варкой. Зелёные тона, сила дендро и имя (возможная отсылка на богиню Нефертити) дают намёк, что она каким-то образом связана с историей региона Сумеру;

Кирилл Чудомирович Флинс — представитель ордена Светоносцев, уже получивший любовь как в нашем комьюнити, так и за рубежом (в Азии его признали самым ожидаемым персонажем Нод-Края).

В трейлере стало известно, что Дурин и Алиса будут владеть силой огненной стихии (пиро), Лаума и Нефер — дендро, Кирилл — электро, а Варка — анемо.

Когда именно выйдут те или иные персонажи, пока неясно. Анонсы героев 6.0 состоятся после релиза патча 5.8 в первые дни августа — скорее всего, два или три персонажа получат играбельные версии уже в сентябре.

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Новый геймплей и режимы Genshin Impact

Не являясь одной из семи основных стран в мире Genshin Impact, Нод-Край действует по своим правилам. Например, боевая система стихий будет обновлена, поскольку местные жители используют другую магию.

Уже в версии 5.8 появится персонаж Инеффа с реакцией Лунный заряд, усиленной версией Заряжен. Позже, видимо, будут переработаны и остальные стихии.

Лунный заряд будет усиливать реакцию Заряжен, если в отряде есть Инеффа Фото: HoYoverse

Изменения ждут игроков и в процессе исследования. Статуи Архонтов будут заменены на другие святилища-телепорты, а вместо окулусов могут использовать что-то новое.

Вероятнее всего, авторы также готовят новые загадки и испытания, но часть из них (например, битвы на время и награды в виде сундуков) могут остаться прежними.

Помимо самого Нод-Края, авторы Genshin готовят к релизу некий мультиплеер-режим, контент для которого будут делать сами пользователи. В игре появится свой мини-Roblox: игроки смогут создавать свои карты и режимы игры со сражениями или испытаниями, принять участие в которых смогут до 20 человек в онлайне.

Инструменты для создания режимов уже находятся в режиме бета-теста — а простые игроки смогут создавать новых персонажей с нуля и участвовать в ивентах Фото: HoYoverse

Точная дата релиза пока неизвестна, но изначально ICG-режим планировали выпустить до конца этого года. Возможно, он выйдет вместе с Нод-Краем в версии 6.0 или на патч позже в середине октября. Скачивать инструменты для создания и режим придётся отдельно, чтобы не увеличивать и без того большой размер «Геншина».

Кроме того, 28 сентября Genshin Impact будет праздновать юбилей — игре исполняется пять лет. К этому событию разработчики уже пообещали раздать игрокам по одному пятизвёздочному стандартному персонажу на выбор. Кроме того, игрокам стоит ждать других подарков и наград.

Дата выхода и детали Genshin Impact 6.0

Версия Genshin Impact 6.0 выйдет в среду, 10 сентября, в 6:00 мск. Предзагрузить файлы обновления можно будет за два дня до релиза — с 8 сентября.

Пока же игроков ждут несколько важных событий, которые помогут скрасить ожидание от Нод-Края:

30 июля — релиз версии 5.8 с завязкой сюжета Нод-Края и новым персонажем Иннефой, которая представит реакцию Лунный заряд;

29-31 июля — анонс играбельных персонажей, которые буду добавлены в версии 6.0;

19 августа — шоу Opening Night Live на выставке gamescom, на которой будет представлен новый трейлер (и, возможно, детали) обновления;

29 августа — прямой эфир разработчиков со всеми подробностями о 6.0.

В любом случае ждать осталось совсем недолго.