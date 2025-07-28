Смешно и стыдно: почему стоит посмотреть «Счастливчика Гилмора 2»

«Счастливчик Гилмор» вышел в 1996-м. Это была довольно глупая комедия о хоккеисте, который плохо ездил на коньках и ничего не умел, зато обладал впечатляющим ударом. Однажды парень нашёл спорт, где большего и не требуется — гольф. Юмор в том, что Гилмор неловко промахивался по мячу, со злости душил собственного помощника, грубо матерился и попадал в один курьёз за другим.

Тогда была эпоха вседозволенности , шутить разрешали над чем угодно и как угодно. К примеру, важной частью сюжета была федерация гольфа, а герои носили их фирменные зелёные пиджаки. Когда съёмочную группу попросили не смеяться над федерацией и пригрозили скандалом, команда просто сменила цвет пиджаков, якобы убрав ассоциации, и продолжила шутить.

Смелость была не единственной причиной успеха. Ещё «Счастливчик Гилмор» рассказывал приятную историю о мечте и намекал: если потрудиться, многого добьёшься. Если несдержанный и неловкий Гилмор справился, то каждый сможет.

Казалось бы, с премьеры первой части прошло 29 лет, франшиза давно забыта. Однако на днях на Netflix вышло продолжение, где к ролям вернулись Адам Сэндлер, Бен Стиллер и другие легенды. Каким оно получилось?

«Счастливчик Гилмор 2»: главное о фильме

Название: «Счастливчик Гилмор 2» (Happy Gilmore 2).

Режиссёр: Кайл Ньюачек.

Актёры: Адам Сэндлер, Кристофер Макдональд, Бен Стиллер и другие.

Дата выхода: 25 июля 2025 года.

Жанр: комедия, спорт.

Страна: США.

«Счастливчик Гилмор 2»: где смотреть?

Кино можно посмотреть на Netflix. Есть официальный дубляж.

Видео размещено на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат компании Netflix.

Прошли десятилетия, а Хэппи Гилмор не поменялся

В финале первой части Хэппи Гилмор прошёл большой путь, стал легендой и здорово разбогател. Увы, в сиквеле он начинает с нуля. Всё из-за злополучного матча, когда Хэппи вдарил по мячу и случайно убил супругу. Потом выкинул клюшку, запил и потерял всё — от сбережений до дома.

Единственное, что осталось, — пять голодных детских ртов. Особенно обидно за дочку, ей очень нужны деньги на обучение. Чтобы обеспечить девочку, которую вполне неплохо играет реальная дочка Сэндлера, Гилмор возвращается в гольф. Там как раз назревает батл между классическими гольфистами и новой лигой, где всё крутится, вертится и эпично взрывается.

Хэппи и его семья Фото: Netflix

Продолжение можно описать одной фразой: оно ровно такое же, как и оригинал . То есть местами смешное, а местами – безнадёжно глупое. К примеру, у Гилмора есть сосед-пьянчуга, которому однажды вместо алкоголя подают антисептик. Сначала мужчина плюётся, но со временем уморительно подсаживается на гигиеническое средство. Каждая сцена, где персонаж сидит с антисептиком, как минимум вызывает улыбку.

Но вот другой пример. Помните дядьку, что в первом фильме кричал Гилмору под руку и не давал нанести нормальный удар? В сиквеле появился его сын, и занимается он ровно тем же. Знаете, что происходит с парнем? Семья Хэппи поднимает бедолагу, бросает его в озеро с крокодилами и смеётся, когда хищники тащат добычу на дно. Вот это мрак!

Концентрация хороших и специфических шуток примерно равная. Но в этом и заключается ДНК «Счастливчика Гилмора». Иногда фильмы серии заставляют смеяться в голос, иногда — сгорать со стыда. Зато не оставляют равнодушным и уж точно не наскучивают.

Гольфа в фильме много Фото: Netflix

Чтобы ностальгирующие зрители прослезились, в продолжение вернули множество знакомых персонажей или хотя бы их детей. Вы увидите коллектора, который когда-то вылетал из дома Гилмора прямо через дверь. Улыбнётесь встрече с Беном Стиллером : его надменный герой возглавляет клуб анонимных алкоголиков. Даже у Шутера, давнего противника, тут большая и яркая роль.

Для молодой аудитории ввели новых персонажей: к примеру, звёздную Маргарет Куолли. У неё не очень много экранного времени, однако из каждый минуты актриса выживает максимум. Если после «Субстанции» соскучились по её танцам, смело включайте «Гилмора».

Шутер вернулся! Фото: Netflix

О самом сюжете многого не скажешь. Если опустить драки, грубости и хлёсткие шутки, это классическая спортивная драма об аутсайдере, который потихоньку пробивается к верхам. На пути вдохновляющие успехи и сокрушительные промахи, но концовку вы предскажете легко. Так «Счастливчик Гилмор» складывается в милую и вдохновляющую историю о вере в себя и прощении.

Конечно, если вы пропустите продолжение, не многое потеряете . Однако фильм и не пытается быть глубокомысленным и важным. Он просто дурашливый, и в этом своё очарование.

Гилмор тренируется везде Фото: Netflix

«Счастливчик Гилмор 2»: стоит ли смотреть?

Если когда-то с удовольствием смотрели первую часть, то и продолжение понравится. Оно глупое и простое, но временами здорово смешит и ежесекундно заваливает ностальгией. Поэтому потратить на кино пару часов не жаль.

Оценка «Счастливчика Гилмора 2» — 7 из 10

Понравилось

Фильм не раз заставит улыбнуться

Старые герои снова в строю

Маргарет Куолли!

Не понравилось