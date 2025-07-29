Именно так он называл всего три месяца назад свою новую команду.

«Какая-то помойка»: s1mple ушёл из NAVI в топ-67 команду мира. Что нужно знать про BC.Game

Вечером 28 июля NAVI объявила, что легендарный Александр s1mple Костылев покидает «рождённых побеждать» после девяти лет в клубе. А сразу после стало известно — Симпл почему-то предпочёл продолжить карьеру в скромной BC.Game.

Тир-3 команда, которой в июне исполнился год — неожиданный выбор для такого яркого киберспортсмена, пусть даже последние два года Симпл играл с большими перерывами. Почему же именно такой выбор, что за клуб BC.Game и чего теперь ждать фанатам Костылева?

Топ-67 мира с составом из четырёх игроков

BC.Game начала свой путь летом прошлого года, с ходу заявив о себе трансфером 32-летнего Ладислава GuardiaN Ковача. Экс-тиммейт Симпла в NAVI уже тогда считался «сбитым лётчиком» и выступал скорее как рекламное лицо нового клуба.

Позже организация подписала талантливого шведа joel и ненадолго блестнувшего CacaNito из Apeks — но выше тир-3 такому ростеру подняться было не суждено. За весь 2024 год коллектив провёл десяток онлайн-турниров, заработав всего $ 12 тыс. и ни разу не поднявшись даже в топ-50 рейтинга HLTV.

В этом году BC.Game успели перехватить несколько молодых талантов и опытного nexa, укрепились в тир-3 — но без какого-то значительного роста. Команда взяла два онлайн-турнира CCT Season 2 и даже отобралась на IEM Dallas, однако на LAN в США не смогла выиграть ни карты.

На IEM в Далласе BC.Game прошла через квалификацию, выбив BIG и Astralis — но на мейн-ивенте без шансов уступила MOUZ и FaZe Фото: HLTV

Примерно тогда s1mple и BC.Game встретились в одном инфоповоде. Всего три месяца назад Саша называл свой будущий клуб «помойкой», комментируя то, что за BCG сыграет его экс-тиммейт Perfecto:

Илюха, ты меня кинул. Ушёл на замену в какую-то помойку. Ладно, я тоже за помойку чуть-чуть в аренде поиграл. Поэтому давай, наберись опыта и…

Может, Симпл и выбрал грубый эпитет — но с его уровня выглядит так, что BC.Game и вправду ничего не достигла за два неполных сезона. Сейчас команда опустилась на 67-е место в мировом рейтинге, а в составе осталось всего три игрока: Костылев стал четвёртым.

Потому переход в BC.Game и стал таким сюрпризом: клуб играет хуже академии Team Spirit или команды стримера Бустера GUN5. Где-то рядом составы уровня Sangai, Monte и RUBY. Звезда мирового CS, чемпион мэйджора и трижды лучший игрок года спустился почти на самое дно — но почему?

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Теперь Симпла вместо крупных турниров на стадионах ждут онлайн-ивенты с призовыми $ 10-15 тыс. Фото: HLTV

«Добби свободен. Я просто хочу играть»

Сам Александр объясняет свой выбор так: он устал сидеть на скамейке запасных и просто хочет выступать на турнирах.

Добби свободен. Я просто хочу играть. BC.Game дали мне шанс, и они серьёзно настроены на создание команды топ-уровня. Посмотрим, что мы сможем сделать и как я сумею повлиять на ситуацию. Я два года ничего не делал, и теперь пришло время изменить это. Нельзя терять время, просто сидя на скамейке запасных.

Вероятно, план такой — начать с низов и постепенно подниматься наверх, создавая вокруг себя новую перспективную команду. s1mple станет ядром нового ростера и сможет привлечь в BC.Game игроков более высокого уровня. Появятся результаты — можно будет сделать замены (если нужно) и расти дальше.

Единственное светлое пятно в составе BSG — сербский капитан nexa, когда-то игравший в финале мэйджора с G2 Фото: HLTV

Однако даже при этом вопрос «почему BC.Game?» остаётся в воздухе. Есть как минимум 10-20 команд сильнее, каждая из которых мечтала бы сделать s1mple основой для нового ростера. Тут же нет ни хорошего тренера (да вообще никакого), ни даже крепкого состава!

И да, за переход Симпла пришлось платить, но инсайдеры утверждают, что летом у Костылева были другие предложения (и вряд ли они были ещё хуже). К тому же осенью игрок становился свободным агентом и мог бесплатно уйти из NAVI куда угодно — да хоть собрать свою команду, где все решения принимал бы сам.

Звезда Natus Vincere, хоть и провёл в инактиве почти два года, показал неплохую форму даже на мэйджоре, заняв достойное пятое-восьмое место вместе с FaZe. Стоило ли после этого делать такой огромный шаг назад? Со спортивной точки зрения — нет. Но есть один нюанс.

В октябре у Симпла заканчивался контракт с NAVI, и он мог уйти в любую команду бесплатно Фото: HLTV

BC.Game — новые горизонты для Симпла

Нюанс очень важный: BC.Game создана при поддержке одноимённой платформы. Если быть точнее, спонсор и владелец команды — онлайн-казино, что в корне меняет дело.

Во-первых, у такого клуба намного больше ресурсов, чем у средней тир-3 организации. На трансферы для будущей дрим-тим Симпла и хорошие условия должно хватить: если BC.Game захочет вложиться, то вполне способна подняться на уровень выше. При качественном скаутинге через полгода-год клуб можно ждать в топ-10 или топ-15 мира. Дальше — больше.

И второе — сотрудничество Симпла с таким проектом может не ограничиваться киберспортом. Популярные стримеры уже давно начали «крутить слоты» на своих эфирах, получая огромные деньги. И s1mple, каждый стрим которого собирает больше 30 тысяч онлайна, может озолотиться буквально за несколько трансляций.

О таком варианте уже говорят некоторые эксперты — даже стример Бустер:

Cacanito, nexa, Pr1metapz… Вот это, конечно, составчик. Ну, зарплата там, конечно, будет нереальная. Может, s1mple думал, что это не выбор команды, а выбор, где депнуть в казик?

Всего месяц назад Костылев блистал на мэйджоре, едва не попав в полуфинал Фото: HLTV

Такой подход может разочаровать фанатов, которые реально надеялись на яркое возвращение великого Симпла. 27 лет — не самый подходящий возраст для взлёта в топ, но достаточный для того, чтобы провести на топ-уровне ещё хотя бы пару сезонов. Но бренд s1mple, видимо, оказался важнее игрока s1mple: BC.Game подписали не только (и не столько) игрока, сколько рекламное лицо. Как GuardaiN год назад.

В результате увидеть новые хайлайты Костылева можно будет максимум на мелких онлайн-ивентах. Участники всех топ-турниров сейчас определяются по VRS-рейтингу, а у BC.Game почти нет очков: чтобы укрепиться и попасть на крупный LAN со зрителями, при лучших раскладах уйдёт несколько месяцев.

Итак, с одной стороны мы имеем перспективный проект с деньгами, который может построить вокруг Симпла хороший состав и помочь ему вернуться в топ. С другой стороны — тепличные условия и, вероятно, больше рекламных интеграций, чем побед и трофеев.

Очень хочется, чтобы легендарный снайпер был ближе к первому пути. Но как это будет на самом деле — покажет только время.