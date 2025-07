Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»

На «Фантастическую четвёрку» возлагали большие надежды. Легендарные герои вернулись в лоно Marvel, среди злодеев несокрушимый Галактус, бюджет составил $ 200 млн, в главных ролях сплошь звёзды уровня Педро Паскаля и Джозефа Куинна. Казалось бы, из этих составляющих легко собрать грандиозную супергероику с ворохом запоминающихся сцен и сильной историей.

Однако Marvel собрала обычный летний блокбастер. Смотреть его весело, но на выходе из кинотеатра фильм тут же выветривается из головы.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: главное о фильме

Название: «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (The Fantastic Four: First Steps).

Режиссёр: Мэтт Шекман.

Актёры: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и другие.

Дата выхода: 25 июля 2025 года (31 июля в РФ).

Жанр: фантастика, боевик.

Страна: США.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: где смотреть?

25 июля фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 31 июля . В цифре «Фантастическая четвёрка» выйдет ориентировочно в сентябре.

Человечность против сокрушителя миров

В «Фантастической четвёрке» тот же подход к супергероике, что и в «Человеке-пауке» с Холландом или в недавнем «Супермене». В завязке «Ф4» – уже известные спасители мира и народные любимцы, о которых сняли мультсериал. Команде не пройти по улице, не поймав пару добрых слов и восхищённых взглядов. Как так вышло, расскажут разве что в короткой новостной сводке. Решение верное, ведь не найдётся зрителя, который так и не знает о судьбоносном полёте четвёрки в космос.

Возможно, фанаты, знакомые со старой дилогией про команду, рассчитывали на прежние образы, но их как раз поменяли. К примеру, Существо обычно показывали страдальцем: все получили крутые способности, а он стал каменным здоровяком, которого обычно побаиваются. Однако в новой версии Существо — самый добрый, заботливый и понимающий персонаж. Есть проблема? Обратитесь к Существу, он поможет. Да и Факел в исполнении Джозефа Куинна не ловит звёздную болезнь и не упивается крутостью. Он просто хороший парень, который спасает людей не ради собственного эго, а из лучших побуждений.

У кого-то, наоборот, отыскали минусы. Взять Рида: его прагматичность не раз спасала мир, но порой это качество становится чрезмерным и делает персонажа менее человечным. Именно безупречная логичность не раз становится камнем преткновения в отношениях со Сью Шторм.

Персонажей уже обожают Фото: Marvel

Получается, где-то героев упростили, где-то — сделали многограннее, однако образы в любом случае любопытные. Все шутят, спорят, смотрят влюблёнными глазами и ищут выходы из нерешаемых ситуаций. Так и создают базовую динамику.

Трудность в том, что дальше базы дело не доходит. Факел в исполнении Джозефа Куинна не выдаст эпизодов, за которые вы мгновенно его полюбите. Существо так и останется милым, но ни разу не заставит плакать. Сью Шторм добра и бесконечно красива, однако её персональная арка весьма клишированная и ведёт к идее, что любовь способна на всё.

В итоге складывается впечатление, что актёрский состав не реализует потенциал. Тот же Педро Паскаль умеет быть дико смешным, чертовски крутым и зашкаливающе драматичным. Увы, ему негде развернуться и проявить талант. Он весь фильм остаётся просто умным и занятным парнем. Такая история с любым героем, нейтральным персонажем и злодеем. Каждый интересен, но ни один не врезается в память.

Факел крутой, но не в космосе Фото: Marvel

Сам сюжет тоже базовый. На альтернативной Земле, где, помимо «Ф4», как будто бы нет других героев, всё хорошо. Негодяев быстро нокаутируют, а Сью Шторм оказывается умелым политиком и останавливает мировые конфликты. Проблема в том, что из глубин космоса надвигается Галактус. Он не абсолютный злодей, а просто существо, терзаемое жутким голодом. Поэтому Галактус вынужден пожирать одну планету за другой. Увы, в качестве очередной жертвы он выбирает Землю.

В истории найдётся пара занимательных моментов, когда герои встанут перед сложной моральной дилеммой и увидят, как вчерашние фанаты становятся хейтерами, а надёжные планы неожиданно рушатся. Впрочем, никакой феерии не ждите: Галактусу не хватает искры, чтобы стать локальным Таносом, а сценарист решает большинство проблем с помощью силы любви. Она здесь и сил придаёт, и переманивает противников на сторону света. Неудивительно, что к финалу формируется следующее ощущение: вроде было весело, но ничего выдающегося.

Сью Шторм применяет силу любви Фото: Marvel

К слову, полноценного экшена набирается на две сцены: первая в середине хронометража, вторая — в финале. Сражения симпатичные, однако больно стандартные. В основном режиссёр ставит на графику, где все летают, спамят CGI-способностями и разносят округу. Это не плохо, но в наши дни изобретательность и трудолюбие ценятся сильнее графики. В фильме не найдётся ничего столь же завораживающего, как однокадровая перестрелка в коридоре из «Стражей Галактики 3» или драки в автобусе из «Шан-Чи».

В результате «Ф4» ощущается обычной супергероикой. Здесь стандартно всё — от истории и персонажей до сражений. В обыденности нет ничего плохого, но с такими актёрским составом и бюджетом как будто бы могло выйти и лучше.

Взрывы красивые, но хотелось больше креатива Фото: Marvel

«Фантастическая четвёрка»: стоит ли смотреть?

Если любите супергероику, полу́чите от «Фантастической четвёрки» удовольствие. Однако на выходе из зала, вероятно, начисто забудете героев и их подвиги. Потому что в фильме нет невероятных баталий, шедевральных героев и зла, что доводит до дрожи. Неудивительно, что к финалу напрашивается вывод: Marvel, конечно, постаралась, но недостаточно.

Оценка «Фантастической четвёрки» — 7 из 10

Понравилось

Обаятельные герои.

Симпатичный визуал.

Есть удачные шутки.

