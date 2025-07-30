Сцены после титров в «Фантастической четвёрке»: объяснение и чем закончился фильм

Не сказать, что «Фантастическая четвёрка» всерьёз двигает киновселенную Marvel вперёд. Это локальная история, события которой разворачиваются на альтернативной Земле без «Мстителей» и Таноса. Зато в сюжет вводят персонажей, что сыграют в будущих событиях важную роль, и готовят к битве с новым грандиозным врагом.

Рассказываем, чем закончился фильм и что показали в сценах после титров (их две).

Осторожно, впереди спойлеры!

Как закончилась «Фантастическая четвёрка»?

В фильме герои столкнулись с Галактусом. Это древнее существо, одержимое вечным голодом. Чтобы хоть как-то его заглушить, Галактус пожирает целые планеты — не от злобы, а из необходимости.

Очередной целью становится Земля, но вскоре злодей меняет планы. Он видит, что сын Рида Ричардса и Сью Шторм обладает силой космоса. Его тело — единственный подходящий сосуд, чтобы заключить в нём нескончаемый голод. Галактус предлагает обменять ребёнка на жизнь планеты, однако герои отказываются, и со временем земляне их поддерживают.

Ричард хотел телепортировать планету в дальний уголок вселенной, но Серебряный Сёрфер, глашатай Галактуса, в последний момент рушит девайсы. Остаётся лишь один. Сёрфер уничтожила бы и его, однако Факел напоминает, что когда-то дама на доске ради спасения своего мира пошла на службу к Галактусу. Сёрфер вспоминает погубленные с её помощью миры и в ужасе улетает.

Сью Шторм Фото: Marvel

В финале начинается битва со злодеем, который намеревается украсть ребёнка. Сью Шторм заталкивает его в последний портал, однако Галактус вот-вот выкарабкается. Факел готовится пожертвовать собой и засунуть врага в червоточину, но его опережает Сёрфер. Ради искупления женщина запихивает Галактуса в дальний уголок вселенной и сама оказывается там же.

В бою Сью Шторм погибает, однако сын Франклин касается матери и оживляет её. В нём действительно заключена великая сила.

Первая сцена после титров «Фантастической четвёрки»

Спустя четыре года Сью читает сыну сказку. Вскоре героиня отходит за новой книгой, но слышит в квартире шум. Вернувшись, она видит, что с Франклином сидит мужчина в зелёном плаще и держит в руках маску. Это Доктор Дум! Любопытно, что ребёнок совсем не боится легендарного злодея и даже тянется к нему.

Лица Доктора Дума не показывают, он сидит спиной к камере. Но очевидно, что в следующих фильмах под плащом и маской мы увидим Роберта Дауни-младшего.

Глава семейства Фото: Marvel

Вторая сцена после титров «Фантастической четвёрки»

Во второй сцене не показывают ничего важного. Это просто забавный мультфильм, где герои дерутся с Человеком-кротом и множеством других злодеев. Похоже, мультик рассказывает о врагах, которых «Ф4» одолела ещё до событий фильма. Любопытно, что изначально в этой сцене была в том числе драка с Красным призраком с голосом Джона Малковича, но из финальной версии её убрали.