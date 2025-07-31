Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE

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Electronic Arts готовится к выпуску EA Sports FC 26 — следующей части серии футбольных симуляторов. В этот раз авторы создают игру на основе многочисленных отзывов фанатов, из-за чего геймеров ждёт, кажется, самая революционная часть «Фифы» за последние годы.

После не самой удачной EA Sports FC 25, масштабно не оправдавшей ожидания издательства, разработчики идут комьюнити навстречу и хотят выпустить самый весёлый и проработанный симулятор футбола в своей истории.

В этом LIVE-материале мы в прямом эфире рассказываем обо всех подробностях будущей EA Sports FC 26, которая поступит в продажу 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенного издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19 сентября .