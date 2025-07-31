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фифа 26 ea sports fc 26 новости дата выхода предзаказ news

Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
Игорь Любавин
Все детали EA Sports FC 26
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Все детали EA Sports FC 26 — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Electronic Arts готовится к выпуску EA Sports FC 26 — следующей части серии футбольных симуляторов. В этот раз авторы создают игру на основе многочисленных отзывов фанатов, из-за чего геймеров ждёт, кажется, самая революционная часть «Фифы» за последние годы.

После не самой удачной EA Sports FC 25, масштабно не оправдавшей ожидания издательства, разработчики идут комьюнити навстречу и хотят выпустить самый весёлый и проработанный симулятор футбола в своей истории.

В этом LIVE-материале мы в прямом эфире рассказываем обо всех подробностях будущей EA Sports FC 26, которая поступит в продажу 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенного издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19 сентября.

Детали режима «Клубы» в FC 26 Первые детали геймплея FC 26
Live Игорь Любавин

Какие ролики про FC 26 выйдут в августе

EA готовит ещё два ролика про будущий футсим. Уже 1 августа нас ждёт видео про режим карьеры, а в течение ближайших недель разработчики поделятся деталями Ultimate Team — самого популярного режима в серии.

Фото: EA Sports

После этого EA уйдёт в недолгую спячку и выйдет из неё ближе к сентябрю.

19:09 Игорь Любавин

Детали режима «Клубы» в FC 26

EA также поделилась деталями режима «Клубы» в FC 26, который традиционно получит скромную горстку изменений.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

В этот раз фанатов режима ждут LIVE-турниры в формате Rush 5 на 5 и матчи с модификаторами в духе «Без фолов». Виртуальные футболисты смогут находиться сразу в нескольких клубах одновременно, а сами спортсмены получат механику архетипов, о которой расскажут чуть позже.

В EA отметили, что не планировали делать ролик про «Клубы», однако на выпуск видео повлияли массовый запрос комьюнити.

18:54 Игорь Любавин

Первые детали геймплея FC 26

Первым роликом о EA Sports FC 26 стал обзор геймплея. В этот раз авторы подготовили два вида игрового процесса: соревновательный и реалистичный. Первый будет доступен во всех сетевых режимах, включая Ultimate Team и Сезоны. Второй предназначен для более аутентичного футбола — с пониженной скоростью движений и более реалистичными анимациями.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Разработчики впервые за многие годы прислушались к сообществу и попытаются исправить основные претензии геймеров. В новинке будет куда меньше случайных отскоков к нападающим и автоматических подкатов от защитников, голкиперы будут реалистично выбирать позицию, а дриблинг атакующих игроков станет куда ловчее.

Наконец, любители финтов возрадуются: в FC 26 появится режим с упрощёнными особыми приёмами. Сделать тот или иной финт можно будет простым отклонением стика в сторону.

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