Каким получился второй сезон «Песочного человека» и ждать ли продолжения

«Песочный человек» считается одним из величайших комиксов в истории. Нил Гейман выпустил первый том в 1989-м и напомнил: графические романы бывают взрослыми, сложными и философскими. В центре сюжета Морфей, он же Сон. Наравне со Смертью, Страданием, Страстью и прочими Вечными он был фундаментом самой жизни и ежедневно следил, чтобы бытие работало как до́лжно. Увы, во вступлении Морфей на долгие годы попадает в плен к оккультисту. Когда он наконец выбирается, то видит: мир сломался.

Основную часть истории герой просто набирался сил и возвращал утерянные артефакты, но на этом фоне Гейман поднимал грандиозные темы. Он размышлял о страхе смерти и её необходимости. Показывал, как люди ради сомнительной личной выгоды идут на сделку с совестью. Учил выныривать из рутины и видеть величие жизни.

Казалось, что история слишком сложна для экранизации, но Netflix в 2022 году справился. Сериал получился красивым, многозначительным и впечатлил кастом. Из Тома Стёрриджа вышел отменный Морфей, а Вивьенна Ачеампонг оказалась лучшей Смертью из возможных.

31 июля завершился второй сезон «Песочного человека». Удалось ли удержать планку?

Второй сезон «Песочного человека»: главное о сериале

Название: «Песочный человек» (The Sandman).

Режиссёры: Джейми Чайлдс, Андрес Байс, Луиз Хупер.

Актёры: Том Стёрридж, Бойд Холбрук, Вивьенн Ачеампонг и другие.

Дата выхода: 3 июля 2025 года.

Сколько серий: 12 эпизодов.

Жанр: фэнтези, драма.

Страна: Великобритания, США.

«Песочный человек»: где смотреть?

Все эпизоды уже доступны на Netflix. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Netflix.

Сезон неровный, но всё равно отличный

Как комикс, так и его экранизация изначально относились к категории «Не для всех». События разворачивались нерасторопно, герои могли половину эпизода философствовать о жизни, некоторые арки требовали додумывания. При этом первый сезон оставался целостным и фокусировался на стартовом комиксе Нила Геймана. Лишь к финалу Netflix экранизировал другие истории.

Со вторым сезоном – другой случай: он объединяет несколько самостоятельных комиксов. Тут и «Пора туманов» о проблеме в Преисподней, и «Милостивые» – о нападении на Царство Сна. Эти истории старались сшить в нечто единое, но получилось спорно.

Морфей, повелитель Царства Снов Фото: Netflix

Всё начинается с собрания всех Вечных, где Судьба объявляет: скоро мир изменится, и причина — эта самая встреча. Звучит интригующе, однако дальше начинается набор историй. Вот Морфей по личным причинам отправляется в Преисподнюю. Вот он вместе с сестрой Сумасшествием ищет пропавшего брата. Вот вспоминает о трагедии собственного сына.

Всё это напоминает процедурал и лишь к финалу сводится к чему-то целостному. Оказывается, второй сезон — это не приключение Морфея по мирам и эпохам. Важен лишь внутренний путь героя, который показывает: даже древнейшее существо, константа целой реальности, может измениться. Эти перемены вышли душераздирающими, привели к неожиданным последствиям и сформировали под разрозненными арками общий фундамент. В итоге к финалу с улыбкой и грустью понимаешь, зачем Сон делал то, что делал.

Не злодейки, но и не союзники Фото: Netflix

Если не читали Геймана, охарактеризуете весь второй сезон как «неожиданный». Представьте сцену, где Морфей встаёт в воинственную позу, на всякий случай прощается с близкими и спускается в Преисподнюю навстречу с давним врагом. Что будет дальше? Драка, внезапная сделка, заключение спорного союза? Гадайте сколько угодно – и всё равно промахнётесь.

Похожая история – со всем сезоном: никогда не предскажешь, к чему приведёт очередное путешествие. Пожалуй, в этих неожиданностях и заключена главная сила «Песочного человека».

Гвендолин Кристи идёт образ Люцифера Фото: Netflix

Ещё сериал стоит назвать одним из самых красивых на современном телевидении. Причём красота необычная. Здесь приглушённая цветовая гамма, тоскливые фоны и меланхоличность в каждом кадре. Минорная музыка лишь подкрепляет общее настроение. Но при этом визуал необъяснимо завораживает: он стильный, смелый и, главное, уникальный.

Удивительно, однако картинка, саунд и сюжет, который вообще-то рассказывает о потере и сложных решениях, не вгоняют в депрессию. «Песочный человек», наоборот, кажется самым жизнеутверждающим сериалом последних лет. Чего стоит финальный эпизод про Смерть, который традиционно оторван от основной истории. После него хочется выйти на улицу, взглянуть на небо и улыбнуться! Достойный эффект для сериала Netflix.

Сериал роскошно снят Фото: Netflix

Когда выйдет третий сезон «Песочного человека»?

Это грустно, но третьего сезона, скорее всего, не будет. Шоураннер Аллан Хейнберг давно говорил, что задумывал именно два сезона. В комиксах Геймана ещё есть сюжеты, однако они короткие и в основном посвящены другим персонажам. А вот история Морфея, главного героя, логично завершилась во втором сезоне.

«Во время работы над первым сезоном мы поняли, что лучше сосредоточиться на историях, где главным героем выступает Морфей. Мы поняли, что от сериальной драмы зрители ждут одного конкретного персонажа, которому можно сопереживать», — говорит Аллан Хейнберг.

Кто-то считает, что истинная причина закрытия – в Ниле Геймане. В 2024-м вокруг писателя разгорелся секс-скандал. Возможно, Netflix просто решил откреститься от Геймана.

С Морфеем придётся попрощаться Фото: Netflix

«Песочный человек»: стоит ли смотреть?

Завершение «Песочного человека» — одновременно грустное и правильное событие. Лучше закончить сериал на высокой ноте, чем скатиться в самоповторы. Второй сезон при всех его минусах получился самобытным, трогательным и однозначно качественным. Поэтому его и стоит посмотреть.

Оценка второго сезона «Песочного человека» — 8 из 10

Понравилось

Великолепный визуал

Отличные актёры

Трогательная история.

Не понравилось